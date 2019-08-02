Сможет ли Германия остановить санкции США против "Северного потока - 2": Ответ немецкого МИД

В Министерстве иностранных дел Германии официально прокомментировали решение комитета Сената Конгресса США по международным делам поддержать введение санкций против иностранных компаний, участвующих в строительстве российского газопровода "Северный поток - 2". Ведомство сообщило, что внимательно следит за американскими законодательными процессами и пытается влиять на них через посольство в Вашингтоне.

"Мы следим за этим и другими законодательными процессами в Конгрессе США и ведём переговоры через наше посольство в Вашингтоне с парламентариями и их помощниками", - гласит ответ МИД Германии на запрос Царьграда.

Напомним, что 31 июля комитет Сената США принял санкции против России - точнее, против российского проекта "Северный поток - 2", которые ударят только по Европе, о чем открыто заявил один из сенаторов. Санкции предполагают, что нарушившим норму будет запрещен въезд в США. Кроме того, предполагается заморозка активов любых лиц, которые находились в юрисдикции США.

Сенатор-республиканец Рэнд Пол предупредил, что эти санкции ударят, прежде всего, не столько по России, сколько по союзникам и партнерам США в Европе. Под ударом окажутся компании из Франции, Нидерландов, Швеции, Австрии, Германии.