Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В СНБО Украины назвали главную тему встречи Зеленского с Трампом в США
«Стабилизации не предвидится»: к чему может привести возможное сокращение военно...
Шестеро украинских диверсантов подорвались рядом с Донецком на минах ВСУ
Лари продолжает падать, премьер Габунистана вынужден оправдываться (Руслан Осташ...
Главная / Политика

Сможет ли Германия остановить санкции США против "Северного потока - 2": Ответ немецкого МИД

02 августа 2019, 22:24  •  121 • Политика
МИД Германии отреагировал на решение комитета Сената США поддержать санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока - 2". "Ведем переговоры с американскими парламентариями и их помощниками", - заявили в ведомстве.
В Министерстве иностранных дел Германии официально прокомментировали решение комитета Сената Конгресса США по международным делам поддержать введение санкций против иностранных компаний, участвующих в строительстве российского газопровода "Северный поток - 2". Ведомство сообщило, что внимательно следит за американскими законодательными процессами и пытается влиять на них через посольство в Вашингтоне.
"Мы следим за этим и другими законодательными процессами в Конгрессе США и ведём переговоры через наше посольство в Вашингтоне с парламентариями и их помощниками", - гласит ответ МИД Германии на запрос Царьграда.
Напомним, что 31 июля комитет Сената США принял санкции против России - точнее, против российского проекта "Северный поток - 2", которые ударят только по Европе, о чем открыто заявил один из сенаторов. Санкции предполагают, что нарушившим норму будет запрещен въезд в США. Кроме того, предполагается заморозка активов любых лиц, которые находились в юрисдикции США.
Сенатор-республиканец Рэнд Пол предупредил, что эти санкции ударят, прежде всего, не столько по России, сколько по союзникам и партнерам США в Европе. Под ударом окажутся компании из Франции, Нидерландов, Швеции, Австрии, Германии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



121
Источник
Похожие новости
02 августа 2019, 22:24
Сможет ли Германия остановить санкции США против "Северного потока - 2": Ответ немецкого МИД
02 августа 2019, 15:54
Медведев назвал протесты Японии дополнительным поводом посетить Курилы
02 августа 2019, 12:39
Путин о "крылатой пехоте" России: "Свято хранили верность Присяге и боевому братству"
02 августа 2019, 22:24
"Он давно с наследниками Рейха": После намека на казнь Соловьев напомнил Ходорковскому о его грязных делах
02 августа 2019, 06:09
"Европа, забери себе, а то выпустим!": Трамп нашел странное решение по вопросу пленных террористов
02 августа 2019, 22:24
Навальному светит третий условный срок? МВД выявило реальные размеры финансовых афер ФБК - источник
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 августа 2019, 02:54
"Не холоп, а хозяин": В гостях у Скабеевой поляк Корейба напал на украинца
02 августа 2019, 01:09
Одесса не сдает русский язык и шутит над Зеленским
02 августа 2019, 02:54
Пустился в бега, прихватив жизненно важную информацию: Эксперты гадают, что ждет Поро...
02 августа 2019, 14:28
Студия замерла! Экс-депутат Рады ОБРУШИЛАСЬ на Зеленского с обвинениями: "Украин...
02 августа 2019, 06:09
Главный расследователь "российского вмешательства" Мюллер сам оказался прес...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 июля 2019, 01:24
Получивший премию украинский морпех поднял "восстание" на позициях в Донбассе
01 августа 2019, 04:09
Набитый трупами борт или попытка убить Путина? В деле MH17 Малайзия вступилась за Россию, подставив "ножку" США
28 июля 2019, 09:09
"Длинноволосых" борцов за свободу не дали заменить на "мужиков в телогрейках": Журналисты об итогах "мирного митинга" в Москве
27 июля 2019, 07:09
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
30 июля 2019, 06:39
"Стыдно возвращаться в заваленный мусором город": Украинский политолог сравнил столицы России и Украины
31 июля 2019, 11:54
"Кремль делает все": Польская журналистка попыталась очернить отдых в Крыму и случайно сделала ему рекламу
28 июля 2019, 20:24
На границе с Крымом стоят очереди из украинских туристов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.