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Сможет ли Германия остановить санкции США против "Северного потока - 2": Ответ немецкого МИД
02 августа 2019, 22:24 • 121 • Политика
МИД Германии отреагировал на решение комитета Сената США поддержать санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока - 2". "Ведем переговоры с американскими парламентариями и их помощниками", - заявили в ведомстве.
В Министерстве иностранных дел Германии официально прокомментировали решение комитета Сената Конгресса США по международным делам поддержать введение санкций против иностранных компаний, участвующих в строительстве российского газопровода "Северный поток - 2". Ведомство сообщило, что внимательно следит за американскими законодательными процессами и пытается влиять на них через посольство в Вашингтоне.
Напомним, что 31 июля комитет Сената США принял санкции против России - точнее, против российского проекта "Северный поток - 2", которые ударят только по Европе, о чем открыто заявил один из сенаторов. Санкции предполагают, что нарушившим норму будет запрещен въезд в США. Кроме того, предполагается заморозка активов любых лиц, которые находились в юрисдикции США.
Сенатор-республиканец Рэнд Пол предупредил, что эти санкции ударят, прежде всего, не столько по России, сколько по союзникам и партнерам США в Европе. Под ударом окажутся компании из Франции, Нидерландов, Швеции, Австрии, Германии.
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