Сможет ли Эрдоган найти общий язык с Путиным

Автор:

Гасанов Камран

Турецкая армия может совсем скоро появиться в Ливии. Правительство национального согласия (ПНС), которое контролирует Триполи, официально попросило «воздушную, наземную и морскую» помощь. Эту информацию, распространённую британским агентством Reuters, подтвердил глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

«Офис ПНС подтвердил, что официально запросил у турецких властей военную поддержку – воздушную, морскую, наземную», – сказал Деньгов в беседе с РИА Новости.

Эрдоган поддерживает вторжение в Ливию

Слухи о приходе турецких войск в североафриканскую страну появились в этом месяце. Повод дало выступление Реджепа Тайипа Эрдогана. Рассуждая на тему иностранного присутствия на территории Ливии, турецкий президент вспомнил о том, что у России якобы тоже есть там контингенты. Почему бы туркам не отправить свои подразделения?

«Вы знаете, что у России есть компания «Вагнер». Россия отправила в Ливию эти силы безопасности. Если Ливия направит нам такой запрос, мы, особенно после заключения договора о военной безопасности, можем направить достаточное количество наших частей», – сказал Эрдоган 10 декабря.

Турция с самого свержения Муаммара Каддафи поддерживала исламистов, которые контролируют запад Ливии со столицей Триполи. После формирования признанного ООН Правительства национального единства в 2015 году Анкара считает именно его единственно легитимной властью. ПНС возглавляет человек по имени Фаиз Сарадж. Ему противостоит парламент в восточном Тобруке, опирающийся на боевую мощь Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

Слухи о приходе турецких войск в североафриканскую страну появились в этом месяце. Повод дало выступление Реджепа Тайипа Эрдогана. Фото: Depo Photos / Globallookpress

Сараджа признают все страны мира, но реально поддерживают только Турция и Катар. Хафтару деньгами и оружием помогают ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Франция, США и Россия. Москва, хотя и считает ПНС легитимным, но открыто кооперируется с Хафтаром. Ливийский военный не раз приезжал в Москву и, по некоторым слухам, получил партию российского вооружения.

Мотивы Анкары и Триполи

За последний год ЛНА, которая контролирует уже большую часть Ливии, не раз шла в наступление с целью захватить Триполи и свергнуть ПНС. Однако каждый раз штурм столицы проваливался. Сарадж, видимо, понимает, что без активной иностранной поддержки ему сложно будет удержаться у власти. Поэтому он активизирует контакты с Турцией.

В конце ноября Турция и ПНС подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о делимитации морских границ. Анкара обнародовала карту экономических зон, которая игнорирует потенциальные права Греции на газовые месторождения. В 20-х числах декабря, когда Сарадж отправился в Турцию, прохафтаровские силы в ливийских территориальных водах захватили судно с турецким экипажем. Напряжённость между Хафтаром и Эрдоганом растёт.

Ливия для Турции – возможность диверсифицировать поставки нефти, идущие в основном из Ирака, Ирана, Саудовской Аравии и России. Кроме того, Ливия находится на подступах к Европе. Имея здесь влияние, турки усилят своё значение с точки зрения безопасности Европы. Напомним, Ливия – главный транзитёр мигрантов из Африки в Старый Свет.

Нельзя отбрасывать и идеологический фактор. С началом «Арабской весны» власти Турции и Катара попытались привести к власти на Ближнем Востоке близких к ним «Братьев-мусульман» (террористическая организация, запрещена в России). В Египте это удалось, но в 2013 году Мухаммеда Мурси сверг генерал Абдель Фаттах Ас-Сиси. В Сирии эти попытки тоже не увенчались успехом, за исключением узкой полосы территории на севере страны. Теперь «ихванисты» пытаются взять реванш в Ливии.

В Египте удалось привести к власти «Братьев-мусульман» (террористическая организация, запрещена в России), но в 2013 году Мухаммеда Мурси сверг генерал Абдель Фаттах Ас-Сиси. Фото: Mena / Globallookpress

В интервью телеканалу A-Haber Эрдоган говорил о возможной отправке вооружённых сил в Магриб. На днях его пресс-секретарь Ибрагим Калын отметил, что в случае соответствующего запроса Великое национальное собрание Турции (ВНСТ) рассмотрит его. Учитывая эти заявления, не исключено, что в ближайшие недели турецкий флаг будет развеваться в Триполи.

Эксперт: «Турция начнёт операцию. В этом нет сомнений»

Главный редактор «МК Турция» Яшар Ниязбаев не сомневается в том, что Эрдоган отправит войска в Ливию.

В том, что Турция отправит военных, нет никаких сомнений. Ещё до того как это предложение было сделано со стороны ПНС, президент Турецкой Республики неоднократно заявлял, что в случае приглашения Анкара не откажется отправить военный контингент в Ливию,

– рассказал он в беседе с Царьградом.

Мотивы Эрдогана могут быть связаны с целым рядом политико-экономических причин, полагает Ниязбаев.

«Во-первых, как говорят турки, «если тебя нет на поле боя, то тебя не будет за столом переговоров». С Хафтаром у Анкары отношения неважные, а значит, нужно всеми силами помочь остаться Сараджу, который в тесных отношениях с Эрдоганом. Во-вторых, у Турции есть серьёзные планы по добыче и транспортировке газа в Средиземном море, и она уже договорилась с ПНС о демаркации морских границ. В-третьих, в то время, когда в стране трудная экономическая ситуация, любая война – это хороший манёвр, отвлекающий от внутренних проблем», – пояснил эксперт.

Ситуация в Триполи. Ливия. Фото: Amru Salahuddien / Globallookpress

Не приведёт ли операция к «тёркам» с Россией?

Как уже было сказано выше, Россия имеет тесные контакты с ЛНА и Хафтаром, которого люто ненавидит турецкое руководство. Не приведёт ли отправка ВВС Турции в поддержку Сараджа к столкновению интересов, а возможно, и кризису в отношениях с Россией?

Я думаю, Москва и Анкара найдут взаимовыгодное решение. Эта уверенность есть в турецком экспертном сообществе. Турция и Россия находили общий язык в более трудных ситуациях, таких как Сирия. Хотя немного удивляют частые высказывания о ЧВК Вагнера со стороны турецкого президента, существование которой в Кремле не особо признают или не любят об этом говорить,

– добавил Ниязбаев.

К слову, в эти дни в Москве побывала турецкая делегация. На встрече с представителями МИД России они, помимо Сирии, обсуждали и ливийское досье. К чему пришли – неизвестно. Но сам факт переговоров говорит о высоком уровне доверия и взаимных интересах. Несмотря на диаметрально противоположные цели, Турции и России удалось найти общий язык в Сирии. Что же мешает создать «астанинский формат» для Ливии?