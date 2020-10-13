Сможет ли экс-замминистра культуры Григорий Пирумов вторично провести удачную сделку с правосудием

В так называемом «втором деле реставраторов» статс-секретаря-заместителя Министра культуры Российской Федерации Григория Пирумова обвиняют в создании преступного сообщества с целью хищения казенных средств, предназначенных для реконструкции Эрмитажа. Приговор может лишить его всего, что нажито непосильным трудом, хотя по закону общая конфискация имущества в России отменена с 2003 года. Просто требования перекроют ресурсы.

Сюжет: Компромат, Коррупция

На раз-два

Усугубляет ситуацию для экс-чиновника Григория Пирумова то, что в 2017 году он уже получил полтора года лишения свободы за подобное преступление, тогда были похищены 164 миллиона рублей, выделенные на восстановление памятников по всей России. Григорий Пирумов вину тогда признал, и похищенные деньги были возвращены государству.

Думается, первый процесс отнял у него немало душевных и физических сил, подорвав и финансовую состоятельность. Сейчас, когда речь идет о сумме хищения почти в 900 миллионов рублей, в случае, если вина будет доказана, на покрытие ущерба вряд ли хватит средств, заработанных Григорием Пирумовым и на госслужбе, и через компанию «Русский дом недвижимости», где ему принадлежит 95% акций. И даже средств родственников, заработанных за время, когда могла быть возможность использования административного ресурса, или, если угодно, авторитета главы семьи (например, в 2014 году сумма задекларированного Пирумовым годового дохода составила 9 193 837 рублей, а его супруги – 20 021 835 рублей).

Григорий Пирумов новые обвинения не признает, заявляя, что СКР спустя три года нашел хищения там, где не нашла даже ФСБ, проводя проверку всех расходов на строительство фондохранилища для Эрмитажа «по горячим следам», еще в 2016 году.

Но, видимо, уж очень успешным получился первый акт затянувшейся драмы. Следователям не только удалось заставить подозреваемых полностью признать вину и раскаяться, но и добиться приговора, назначившего участникам «дела реставраторов», которому сейчас присвоен порядковый номер 1, реальные сроки лишения свободы. Шестерых фигурантов тогда освободили в зале суда, засчитав им срок, проведенный в СИЗО, а еще троим дали условно. К тому же виновные полностью возместили сумму нанесенного ущерба. Овцы остались относительно целы, а волки достаточно сыты.

Часть вторая

Что сможет предложить Григорий Пирумов во втором эпизоде? Возможно, поделиться оставшимися за рамками первого процесса деталями о деятельности бывших коллег. А они (коллеги) по-своему интересны.

Экс-директор имущественного департамента Минкультуры Борис Мазо, осужденный вместе с Пирумовым в первый раз, и по второму делу проходит в качестве возможного соучастника. Когда и на какие деньги он приобрел имущества в Европе на 14 млн евро, которое обнаружилось, пока Борис Давидович неудачно пытался скрыться в Австрии? Он, по собственной оценке, «был вполне обеспеченным человеком еще до того, как стал чиновником». Но захотелось, мол, «побыть во власти», получить госнаграды. А тут такие соблазны, «не устоял», как признался он сам. Теперь вот кто-то должен разбираться, что уже было, и чем приросло.

Или другой соучастник по первому «делу реставраторов», бывший директор музея Андрея Рублева Михаил Миндлин. Согласно материалам уголовного дела № 01-0442/2017, Миндин поделил с Пирумовым и Мазо часть денег, предназначенных для ремонтно-реставрационных работ на объекте «Башня «Крон-Принц» и мансардный этаж оборонительной казармы», входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Крепость Фридриха Великого» 1759 г.». Хищение средств произошло «путем внесения недостоверных сведений в акты о приемке выполненных работ».

Михаил Миндлин, возглавивший музей Рублева в мае 2016 года, ранее 14 лет руководил Государственным центром современного искусства. Приняв управление музеем, Миндлин решил «расширяться, реорганизовываться, модернизироваться, заводить структурные и экспозиционные новации, которые не просто желательны, а категорически необходимы в музейном учреждении начала XXI века». По сути речь шла о коммерциализации работы музея, превращении проекта в прибыльный бизнес. Позже, когда идеи стали реализовываться, эту завуалированную суть нововведений пришлось подчеркнуть прокуратуре: «Объекты и земельный участок ФГБУК «Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева» неправомерно используются коммерческой структурой, руководителем которой является сын директора музея. На территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Андроникова монастыря» вопреки ст. 51 Градостроительного кодекса РФ и охранному обязательству самовольно возведено здание ресторана. В церкви Архангела Михаила (XVII века постройки) проводятся бизнес-встречи и конференции».

По линии древностей

Работая директором Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева (1360-1428, русского иконописца, канонизированного РПЦ в лике преподобных), Михаил Миндлин продолжал оставаться частным коллекционером икон, что, мягко говоря, вызывало некоторые противоречия – где же христианские принципы не подвергать себя искушениям? А теперь из-за того, что Миндлин оступился, в негативном цвете могут быть представлены его вызванные служебной необходимостью знакомство и общение с другим ценителем древностей - протоиереем Леонидом Калининым, древлехранителем Московской городской епархии, то есть с лицом, ответственным за художественные ценности московских храмов.

Желая избежать возможного давления со стороны Григория Пирумова, следствие настояло на проведении суда в Красногорске. Сможет ли экс-замминистра Григорий Пирумов вспомнить что-то, что суд и следствие примут в зачет? Пока ситуация подвисла, нет покоя и счастья некоторым людям, живущим в России «около культуры».