Сможет ли Джо Байден восстановить доверие международных партнеров Америки

Пока рановато праздновать окончательный конец правления экс-президента США Дональда Трампа, но уже сейчас можно рассуждать о том, каким останется его влияние на международную экономическую систему. В некоторых областях одна каденция Трампа, скорее всего, оставила бы незначительный след, который Байден мог бы легко стереть. Но в некоторых других последние четыре года его правления могут стать переломным моментом. Более того, «тень Трампа» будет давлеть над его преемником Джо Байденом.

Что касается изменения климата, мрачное наследие Дональда Трампа будет быстро уничтожено. Байден вновь присоединился к Парижскому соглашению по климату, пообещав добиться нулевых выбросов к 2050 году и возглавить глобальную коалицию против климатической угрозы. Если это произойдет, шумное опровержение Трампом научных данных останется в памяти как незначительная ошибка.

В удивительно большом количестве областей Дональд Трамп мало что сделал, или вел себя слишком хаотично, чтобы оставить след. Мировое финансовое регулирование не претерпело принципиальных изменений за время его правления, и его администрация провалилась в борьбе с налоговыми убежищами. Международный валютный фонд и Всемирный банк продолжали работать более или менее гладко, и яростные твиты Трампа не помешали Федеральной резервной системе США продолжать действовать ответственно, в том числе путем предоставления долларовой ликвидности ключевым международным партнерам во время кризиса Covid-19. Правда Трамп неоднократно портил международные саммиты, ставя своих коллег-лидеров в замешательство. Но такое поведение было скорее неприятным, чем следствием.

Но Трампа будут помнить за его торговые инициативы. Хотя всегда трудно определить истинные цели администрации, раздираемой распрями, теперь выделяются три ключевые: переориентация производства, реорганизация Всемирной торговой организации и экономическое отделение от Китая.

Четыре года назад решоринг казался дорогостоящей фантастикой, и во многих отношениях таковым он остается и сейчас. Хаотичная торговая война Трампа часто наносит ущерб экономическим интересам США. Но пересмотр политики получил новую жизнь после того, как пандемия выявила уязвимость, вызванную зависимостью исключительно от глобальных источников. Байден поддержал эту идею, и «экономический суверенитет» - что бы это ни значило - теперь стал почти универсальной новой мантрой.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер утверждает, что «перезагрузка» ВТО была для администрации одним из главных приоритетов. Если так, значит он продвинулся вперед. Остальные страны G7 теперь разделяют давнее недовольство США снисходительностью ВТО к правительственным субсидиям Китая и слабой защите интеллектуальной собственности. Также признается, что некоторые претензии США к процедурам разрешения споров ВТО (и, в частности, к так называемому Апелляционному органу) оправданны. Но еще предстоит увидеть, закончится ли битва перезагрузкой или разрушением многосторонней торговой системы.

Главное препятствие - отношения США и Китая. Хотя двусторонняя напряженность была очевидна до избрания Трампа в 2016 году, никто не говорил о «разделении» двух стран, которые казались тесно интегрированы экономически и финансово. Четыре года спустя разделение началось по нескольким направлениям, от технологий до торговли и инвестиций. В настоящее время и республиканцы, и демократы США рассматривают двусторонние экономические связи через геополитическую призму.

Неясно, только ли Дональд Трамп спровоцировал разрыв, который уже происходил. Он не несет ответственности за авторитарную напористость президента Китая Си Цзиньпина и не разрабатывал инициативу «Один пояс, один путь» - крупную транснациональную инфраструктуру и кредитную программу Китая. Но именно Трамп отказался от тщательно сбалансированной стратегии своего предшественника Барака Обамы в пользу жестокой враждебной позиции, не оставлявшей возможности для альтернативного сценария. Какой бы ни была истинная причина, возврата к статус-кво не будет.

Администрации Байдена также будет нелегко достичь своей цели по восстановлению связей с союзниками США, демократическими единомышленниками и партнерами по всему миру. До президентства Трампа большая часть мира привыкла рассматривать США как главного архитектора международной экономической системы. Как утверждал Адам Позен из Института Петерсона, США были чем-то вроде пожизненного председателя глобального клуба, правила которого они в значительной степени определяли, но все же должны были соблюдать. США могли собирать взносы, но также были связаны обязанностями и должны были достичь консенсуса по поправкам к правилам.

Торговая марка Трампа заключалась в том, чтобы отвергнуть этот подход и относиться ко всем другим странам как к конкурентам, соперникам или врагам, его главная цель - максимизировать ренту, которую США могут извлечь из своего все еще доминирующего экономического положения. «Америка прежде всего» воплощает его явное продвижение узкого определения национальных интересов.

Даже если бы США при Байдене снова захотели взять на себя заслуживающие доверия международные обязательства, их перспективы могут измениться в долгосрочной перспективе. Бывший советник Трампа Нэд Шэдлоу недавно утверждал, что срок пребывания Трампа будет вспоминаться как момент, когда мир отвернулся от однополярной парадигмы к конкуренции великих держав.

Отнюдь не очевидно, что Джо Байден сможет восстановить доверие международных партнеров Америки. Несмотря на все перекосы, президентство Трампа может указывать на более глубокую реакцию США и отражать отказ американского общества от иностранных обязательств, которые их страна взяла на себя в последние 75 лет. Старая вера союзников и экономических партнеров США в то, что американцы «в конечном итоге поступят правильно», как якобы сказал Уинстон Черчилль, может исчезнуть.

В любом случае своеобразное поведение Трампа позволило союзникам Америки откладывать трудный выбор. Это особенно верно в отношении Европы. США во главе с Байденом могут показаться знакомым партнером большинству европейских лидеров. Но если он попросит их встать на чью-то сторону в конфронтации с Китаем, Европа больше не сможет откладывать свой собственный момент принятия решения.