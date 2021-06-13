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Сможет ли Джо Байден бросить вызов Владимиру Путину на саммите в Женеве

13 июня 2021, 18:45  •  81 • Аналитика
В преддверии саммита в Швейцарии американский еженедельный журнал Time поместил на обложку президентов России и США: в стеклах солнцезащитных очков главы Белого дома Джо Байдена отражается российский лидер Владимир Путин. Президенты встретятся в Женеве 16 июня. Как сообщила пресс-служба главы российского государства, намерены обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией Covid-19 и урегулирование региональных конфликтов. У Байдена же планы иные.
«Джо Байден планирует жестко обойтись с Владимиром Путиным на их саммите в Женеве», - озаглавил свою статью Time.
«Владимир Путин в 2020 году организовал кампанию с целью помешать Джо Байдену стать 46-м президентом Соединенных Штатов. Потерпев поражение, российский президент в первые пять месяцев срока Байдена организовал серию атак на поставки газа и продовольствия для Америки, а также на ее союзников за рубежом, - продолжает крыть обвинениями Time. - Вопрос, который встанет перед президентом США, когда он сядет с Путиным 16 июня в отеле на берегу озера в Женеве, звучит так: что вы собираетесь с этим делать?».
Десять лет назад все было по-другому. В марте 2011 года Джо Байден поехал в Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным, который временно ушел с поста президента и был на тот момент премьер-министром. Байден, призванный наладить тесные связи с Россией в качестве вице-президента, говорил, что он хочет стимулировать бизнес между странами в рамках продолжающегося стремления к «перезагрузке» отношений. Цитируя представителя компании Boeing в России, Байден сказал тогда: «В России лучшие инженеры в мире. У России есть интеллектуальный капитал. Россия - великая нация».
«Теперь все иначе, - полагает Time, - Россия аннексировала Крым, отравила диссидентов химическим оружием, расширила прокси-войну в Сирии, вмешалась в два американских выбора и активизировала кибернаступления».
Обложка Time
Вездесущие хакеры
Так что это за такие преступные организации и ведомства, якобы действующие по прямой указке самого президента России? По мнению американской стороны – это некие вездесущие могущественные хакеры, которые посягали на выборы Джо Байдена, а также атакуют компании США. В качестве примера Time приводит недавнюю атаку на предприятия Colonial Pipeline и JBS Foods. Отключив на шесть дней компьютеры Colonial Pipeline, хакеры вызвали нехватку топлива на восточном побережье. Предполагается, что они если и не действовали напрямую по приказу Москвы, то с ее молчаливого одобрения.
Наверное, очень удобно пользоваться хакерскими атаками, бездоказательно обвиняя своих политических противников? Можно даже хакерскую атаку самим себе организовать, чтобы было о чем поговорить на саммите. Но именно эта атака, по мнению журналистов Time, изменила планы Джо Байдена, который собирался лишь встретиться со старыми друзьями и обсудить стратегию управления изменением климата и глобальным подъемом Китая. Теперь же Байден планирует сплотить союзников на саммите Большой семерки в Великобритании и на совещании НАТО в Бельгии, чтобы выступить единым фронтом против Москвы.
Призрачные перспективы
Джо Байден планирует напомнить Владимиру Путину о том, что у США есть свои кибер-возможности, которые можно использовать в любой момент и против кого хочется. Вещать Байден думает не только от своего имени, но и от имени союзников США.
Вот такие грозные прогнозы. Но далее Time оговаривается, что надавить на Владимира Путина не так легко. По словам представителей администрации, речь идет о том, чтобы остановить эту рискованную эскалацию и вернуть отношения между США и Россией на стабильную основу. Дипломатические и консульские каналы между странами перерезаны. Россия заявляет, что к августу навсегда запретит набор местных сотрудников в посольство США в Москве в ответ на санкции США. «Ответный удар сопряжен с риском. Россия имеет больше опыта в кибервойне и проникла в правительственные и электросетевые сети США. Мы можем проиграть эскалацию», - сдает назад высокопоставленный чиновник администрации Байдена.
Опасаются американцы также ядерного арсенала России, часть его растет и не регулируется договорами, так как США предпочли расторгнуть соглашения. Лишь один из нескольких договоров времен холодной войны, регулирующих ядерные арсеналы США и России, остается в силе. Джо Байден продлил это соглашение, названное новым СНВ, но только на пять лет. «Это та область, в которой Россия равна Америке», - говорит Сэмюэл Чарап, бывший чиновник Госдепартамента и старший политолог корпорации RAND.
Обложка и что говорят
Судя по реакции в мире на обложку Time, позиция Байдена действительно оставляет желать лучшего.
«Обложка с президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом продемонстрировала признание авторитета российского лидера. Никому бы не пришло в голову изобразить так украинского или польского лидеров Владимира Зеленского или Анджея Дуду», - заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Рядовые пользователи Twitter и читатели Fox News также не оставили без внимания обложку, в частности написали, что Байдену прикрыли глаза очками, чтобы «скрыть испуганный взгляд». «Даже сам Байден посмеялся бы над этим, если бы, конечно, вспомнил, что выиграл», – написал Jay Patel. По мнению пользователя с ником flswingvote502, это «какая-то альтернативная Вселенная. Увы, никакая аэрография и никакая фильтры не смогут скрыть разрушения».
Так что, хотя Джо Байден и грозит жестко говорить в Женеве, все же его истинная цель - ослабить напряженность и обеспечить предсказуемость для обеих сторон. Насколько 46-й президент будет эффективен и чего сможет добиться, мы узнаем очень скоро. По крайней мере до сих пор говорить с Кремлем с позиции силы никому не удавалось.

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