«Сможем приятно удивить наших партнёров»: Путин допустил создание в России контргиперзвукового вооружения

Президент Владимир Путин заявил, что у России с большой долей вероятности будет средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда такие системы создадут другие страны. Глава государства напомнил, что на сегодняшний день никто не может сбить гиперзвуковые ракеты. В декабре российский лидер, говоря о подобного рода технологиях, отметил уникальную в новой и новейшей истории ситуацию: в этой области другие страны вынуждены догонять Россию.

Президент Владимир Путин заявил, что Россия будет иметь средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда такое вооружение создадут другие страны. Об этом он рассказал в интервью, фрагмент которого был показан в эфире программы «Вести недели».

«Оно (гиперзвуковое оружие. — RT) появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнёров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности, у нас появится средство борьбы с этим оружием», — заявил Путин.

Российский лидер напомнил, что на сегодняшний день «никто не может сбить гиперзвуковые ракеты».

«Скорости такие, что взять их невозможно. В этом уникальность нашего сегодняшнего положения. Повторяю еще раз: с большой степенью вероятности у нас средство борьбы с гиперзвуковым оружием появится к тому моменту, когда у ведущих стран мира появится это самое гиперзвуковое оружие», — отметил Путин.

Сейчас Россия является единственной страной, у которой на боевом дежурстве есть гиперзвуковое оружие.

© Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS

В декабре 2019 года Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны указал на «уникальную ситуацию в истории».

«На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас. Ни у одной страны сегодня нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности тем более», — сказал глава государства в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.

На данный момент на боевом дежурстве уже стоят гиперзвуковые комплексы «Кинжал» и «Авангард». В плановом режиме идут работы над противокорабельной крылатой ракетой «Циркон».

О разработке «Авангарда» и «Кинжала» стало известно из послания президента Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Путин тогда рассказал, что «Авангард» движется к цели, подобно «метеориту, огненному шару», и осуществляет глубокое маневрирование, делающее его неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Кроме того, в ноябре замглавы российского оборонного ведомства Алексей Криворучко сообщил, что большой противолодочный корабль проекта 1155 «Маршал Шапошников» и многоцелевая атомная подводная лодка проекта 949А «Иркутск» в результате модернизации получат гиперзвуковые ракеты 3М22 «Циркон».

Ракетный комплекс «Авангард»

© Министерство обороны РФ

Стоит отметить, в США не раз признавались, что отстают от России и Китая в сфере гиперзвуковых технологий.

Как заявлял, в частности, помощник директора по гиперзвуковым программам Пентагона Майк Уайт, США оказались позади РФ и КНР после того, как эти две страны перешли от разработок гиперзвуковых технологий к их практическому применению.

«В прошлые десятилетия мы были мировыми лидерами в гиперзвуковых технологиях, но нашей последовательной позицией было не переносить их в оружейную сферу и не создавать систем вооружений на основе тех технологий, с которыми работали в лаборатории. Но это сделали и Россия, и Китай, причём уже много лет назад. И этот переход к практическому применению дал хороший стимул их работе. И в этой области мы сейчас наращиваем темпы», — отметил Уайт.

В марте он сообщил, что США до конца текущего года проведут испытания сверхзвукового оружия.

О старте активных испытаний американского гиперзвукового оружия в 2020 году заявлял ранее и глава Стратегического командования Вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард.

Профессор Академии военных наук, сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин в разговоре с RT отметил, что Россия «всегда была сильна средствами ПВО».

«В том числе потому, что за океаном они одно время не очень были нужны, поэтому Штаты не очень в них вкладывались. Так или иначе, лучшие умы шли всегда в систему ПВО в Советском союзе, и сейчас это всё восстанавливается. Тут у нас большой технический инженерный потенциал. Поскольку эта угроза сегодня стала всем очевидна, нужно эту угрозы учитывать и разрабатывать соответствующие средства противодействия и на это есть определённый задел», — отметил он.

Эксперт напомнил, что Россия в своё время очень удачно вложилась в гиперзвуковые технологии, и существующие наработки могут применяться и при создании противоракет.

«Но мы тут, естественно, не одни. Здесь соперничество идёт постоянно, и президент Трамп небеспочвенно говорит о том, что в США появились какие-то прорывные технологии», — добавил он.