«Сможем намазать Игры на хлеб?»: как на Украине отреагировали на предложение Зеленского провести в стране Олимпиаду

В сети обсуждают предложение президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего бороться за проведение Олимпийских игр в стране. По его словам, за несколько лет необходимо построить основные спортивные объекты. Руководитель НОК Сергей Бубка отметил, что куда более реальной целью станет организация Универсиады. В соцсетях президенту говорят, что на Украине много других проблем, для решения которых понадобятся средства.

«Мы готовы, скажем, за три-четыре года всё построить»

Во вторник, 16 июля, президент Украины Владимир Зеленский посетил одну из крупнейших спортивных баз Украины в Конча-Заспе на территории Киева.

Глава государства и его супруга поздравили украинских спортсменов, завоевавших медали на различных чемпионатах мира и завершившихся недавно Европейских играх в Минске. Президент вручил некоторым из них государственные награды. В частности, подобной чести удостоилась юношеская сборная страны по футболу, которая завоевала золото на первенстве планеты (U-20).

После Зеленский отправился на встречу с министром спорта Украины Игорем Ждановым и руководителем Национального олимпийского комитета страны Сергеем Бубкой. В беседе с ними президент заявил о желании в ближайшие годы провести на Украине Олимпийские игры. При этом Зеленский не конкретизировал, идёт речь о летних или о зимних играх.

«Нам нужен определённый план. Мы, скажем, готовы за три-четыре года всё построить — и тогда можем встать в очередь и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными», — цитирует слова Зеленского его пресс-служба.

По словам президента, страна должна постепенно возводить все необходимые спортивные объекты.

«Надо дать задание нашим ребятам, которые ищут инвестиции, дать задание нашему бюджету, чтобы ежегодно выделялись деньги на объекты, которые нам нужны, а потом будут использованы для Олимпиады. Надо хотя бы пытаться этого достичь», — добавил Зеленский.

В ответ Бубка отметил, что Украина может подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр — 2030 или летних в 2032-м. При этом функционер подчеркнул, что куда более реалистичным вариантом для страны станет организация Универсиады.

«Страна не в состоянии провести Олимпиаду»

Многие прокомментировали заявление президента в сети. Так, в Facebook пользователи оставляли свои посты на официальной странице главы государства.

«А избиратели президента смогут намазать Олимпийские игры на хлеб?» — пишет один из комментаторов.

Другие напомнили Зеленскому, что он решил сэкономить средства на проведении военного парада.

«То есть 300 млн на парад в бюджете нет, а пара миллиардов (и не гривен) на Олимпиаду есть?» — уточняет ещё один пользователь.

Некоторые вовсе предложили раздать спортсменам те деньги, которые планируется потратить на проведение Игр.

В свою очередь, известный украинский спортивный журналист, главный редактор журнала «Футбол» Артём Франков заявил, что «в нынешнем состоянии» страна не готова к приёму столь масштабного события.

«Окупаемость подобных мероприятий под большим вопросом. Мы просто не умеем извлекать из этого деньги. Ну и покупательская способность населения ограниченна. Это всё сложности. В то же время давайте вспомним чемпионат Европы по футболу в 2012 году. Это было, пожалуй, самое заметное событие за всю историю независимой Украины. Я очень хочу, чтобы наша страна научилась просчитывать для себя материальную выгоду от тех или иных событий. Но сначала давайте зададимся вопросом, во сколько нам обойдётся Олимпиада до того момента, когда начнут возвращаться какие-то деньги», — приводит слова журналиста издание «Гордон».

При этом Франков отметил, что проведение Олимпийских игр несёт в себе как минусы, так и плюсы.

«Конечно, Олимпиада — более дорогостоящее мероприятие. Но и резонанс соответствующий. Проведение Олимпийских игр сразу означает вхождение в ряд больших стран. Это престижно. Хотя после Евро-2012 мы так и не смогли раскрыть для себя весь тот имиджевый потенциал, который давал турнир. В частности, это касается туризма», — добавил журналист.

Прежняя заявка

Шесть лет назад Украина уже заявляла о желании провести главное спортивное событие четырёхлетия. Тогда в борьбу за зимние ОИ-2022 включился Львов.

Осенью 2013-го Бубка, мэр города Андрей Садовый и вице-премьер Украины Александр Вилкул подписали соответствующий договор о намерениях. Изначально идею подал занимавший на тот момент пост президента страны Виктор Янукович.

«Сейчас там нет соответствующей инфраструктуры, но, когда мы подадим заявку, будем иметь время, чтобы всё подготовить для Олимпиады в Карпатах», — отмечал Янукович.

Чуть позже был создан приоритетный проект «Олимпийская надежда — 2022». Помимо Львова, соревнования планировалось проводить в Трускавце, Стрые, Славском, Тисовце, Тростяне, а также в Закарпатской области. Общий бюджет на подготовку к Играм Киев тогда оценивал в $2,7—3 млрд.

После революции на Украине, с появлением экономических проблем и началом внутреннего конфликта в Донбассе Киеву пришлось отказаться от идеи проведения столь дорогостоящего мероприятия.

«Согласно предварительной оценке нашей рабочей группы заявка Львова обладает огромным потенциалом для дальнейшего развития. По итогам наших бесед с премьер-министром Украины и главой НОК мы сделали вывод, что провести Олимпиаду-2022 на Украине в нынешних условиях было бы чрезвычайно затруднительно», — объяснял тогда президент МОК Томас Бах.

При этом сообщалось, что Львов будет претендовать на проведение Олимпийских игр — 2026, но официально об этом так и не было объявлено.

Таким образом, единственным по-настоящему крупным спортивным турниром, который провела Украина, остаётся чемпионат Европы — 2012. Тогда первенство проходило также в Польше. Матчи ЧЕ состоялись в Харькове, Львове, Одессе, Киеве и Донецке.