«Смотрят с настороженностью»: почему азиатские союзники США опасаются результатов встречи Трампа и Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп обсудил с премьер-министром Южной Кореи Мун Чжэ Ином и японским лидером Синдзо Абэ предстоящий диалог с КНДР. По его словам, Вашингтон и Пхеньян и сейчас определяют дату и место встречи. Ранее о возможности переговоров с Северной Кореей также заявляли в Токио, однако подчеркнули, что такие контакты будут целесообразны только при условии успеха встречи Трампа и Ким Чен Ына. Между тем успешному итогу общения двух лидеров в Японии не обрадуются, отмечают опрошенные RT эксперты. Японцы предполагают, что возможные договорённости не будут учитывать их интересы, считают политологи.

Президент США Дональд Трамп намерен встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Предстоящие переговоры он обсудил с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

«Только что провёл затяжной и очень хороший разговор с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Всё идет хорошо, устанавливаются время и место встречи с (лидером. — RT) Северной Кореи», — написал он в Twitter.

Just had a long and very good talk with President Moon of South Korea. Things are going very well, time and location of meeting with North Korea is being set. Also spoke to Prime Minister Abe of Japan to inform him of the ongoing negotiations. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 28, 2018

Трамп отмечает, что он «также поговорил с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, чтобы проинформировать его о текущих переговорах».

Помимо этого, главы Минобороны США и Республики Корея Джеймс Мэттис

и Сон Ён Му провели телефонный разговор, в котором выразили приверженность дипломатическому пути денуклеаризации полуострова. Вместе с тем Мэттис подчеркнул, что Соединённые Штаты готовы всеми доступными средствами защищать Южную Корею.

Отметим, что встреча лидеров США и Северной Кореи состоится после межкорейского саммита, прошедшего 27 апреля. При этом конкретных данных о возможной встрече Ким Чен Ына и Дональда Трампа пока нет. В Японии, однако отметили, что если переговоры её союзника с КНДР пройдут успешно, то и она рассмотрит возможность новых контактов с Северной Кореей.

«Между Японией и Северной Кореей существует много проблем, таких как ядерные и ракетные вопросы, а также проблема с похищениями японцев, но если межкорейский саммит и последующий саммит Северная Корея — США пройдут успешно, возможно, также будет диалог между Японией и Севером», — сказал Абэ.

При этом ранее в Токио отмечали, что не торопятся проводить встречу с Ким Чен Ыном. Об этом, в частности, говорил глава МИД Японии Таро Коно.

«Я не против, если мы вообще ничего не будем делать. Торопиться нужды абсолютно нет», — пояснял он.

«Дожать Пхеньян»

Ранее Абе неоднократно призывал партнёров усилить давление на КНДР. Так, в феврале он предложил президенту Южной Кореи возобновить военные учения с участием США, однако получил отказ. А в марте японский лидер со скепсисом воспринял стремление Пхеньяна к диалогу с Сеулом.

«Правительство Японии не видит смысла в диалоге ради диалога. Мы против того, чтобы вознаграждать Северную Корею только за её слова о готовности к переговорам. Япония выступает за сохранение максимального давления на КНДР, включая полное исполнение введённых против неё санкций», — цитирует Абэ ТАСС.

Как пишет NBC, японские власти «обеспокоены тем, что Трамп может договориться об ограничении способности КНДР нанести удар по материковой части США, не затрагивая вопрос ракет меньшей дальности, которые могут достичь Японии».

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

Reuters

© Toru Hanai

«Японский народ должен обеспокоиться небольшими различиями в приоритетах между Соединёнными Штатами и Японией», — заявила NBC профессор международной государственной политики в Университете Васеда Миеко Накабаяси.

Обоснованным беспокойство Японии назвал заведующий кафедрой востоковедения МГИМО, эксперт РСМД Дмитрий Стрельцов. По его мнению, США в стремлении полностью удовлетворить свои интересы вполне могут «забыть» о Токио.

«В Японии смотрят за процессом этого дипломатического ренессанса с большой насторожённостью, так как они предполагают, и не без основания, что возможные договорённости не будут учитывать полностью их интересы, тем более что Токио выведен за рамки переговорного процесса. А для Америки сейчас главное устранить угрозу потенциального ракетного удара по её территории, поставить заслон он ракет дальнего диапазона действия», — пояснил он RT.

Вместе с тем эксперт напомнил, что Дональд Трамп всё-таки обещал Синдзо Абэ отстоять на встрече с лидером КНДР интересы Японии.

«Абэ также встречался с Трампом. И они договорись, что американская сторона будет учитывать в переговорах с северокорейской интересы и Японии, в частности, касающиеся введения определённых ограничений на ракеты средней и малой дальности, которые держат под прицелом японскую территорию», — отметил Стрельцов.

Настроены серьёзно

Отметим, что первый раунд переговоров представителей США и КНДР прошёл в середине апреля. Тогда встречались северокорейский лидер Ким Чен Ын и новый американский госсекретарь Майк Помпео. При этом на момент беседы Помпео ещё не был официально утверждён в должности.

Great to have Secretary Pompeo confirmed. He will do an excellent job helping @POTUS lead our efforts to denuclearize the Korean Peninsula. (photos from previously confirmed Easter weekend trip) pic.twitter.com/o4RNDKVmah — Sarah Sanders (@PressSec) April 26, 2018

Однако, как подчеркнул сам Дональд Трамп, «встреча прошла очень гладко».

«Майк Помпео встретился с Ким Чен Ыном в Северной Корее на прошлой неделе. Встреча прошла очень гладко, и были установлены хорошие взаимоотношения. Сейчас прорабатываются детали саммита. Денуклеаризация станет отличной вещью не только для всего мира, но и для Северной Кореи!» — написал он на своей странице в Twitter 18 апреля.

Mike Pompeo met with Kim Jong Un in North Korea last week. Meeting went very smoothly and a good relationship was formed. Details of Summit are being worked out now. Denuclearization will be a great thing for World, but also for North Korea! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2018

По данным СМИ, переговоры проходили в Северной Корее. Встреча представителей двух стран на таком высоком уровне стала первой с 2000 года.

Помпео выразил убеждённость в том, что встреча стала возможной из-за непрекращающегося экономического давления, которое Вашингтон оказывает на Пхеньян.

«У меня создалось впечатление (в ходе встречи с Ким Чен Ыном. — RT), что он настроен серьёзно. Экономическое давление… привело к тому, что он верит, что это в его лучших интересах сесть за стол переговоров и начать разговор о денуклеаризации», — заявил он 27 апреля.

Корейское потепление

Помимо диалога с США, КНДР также ведёт переговоры и со своим соседом — Южной Кореей. Так, в пятницу, 27 апреля, в демилитаризованной зоне прошёл саммит лидеров двух государств. Стороны подписали совместную декларацию, в которой говорится о возможности объединения двух государств спустя 65 лет после окончания корейской войны.

Помимо этого, стороны договорились возобновить и экономические связи. В качестве первого шага глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил соединить железнодорожные системы двух государств.

При этом налаживание отношений между Пхеньяном и Сеулом поспешил приписать себе президент США.

«Завершим корейскую войну! Соединённые Штаты и их великий народ могут быть очень горды тем, что сейчас происходит в Корее», — написал в Twitter Дональд Трамп.