|
«Смотрят с настороженностью»: почему азиатские союзники США опасаются результатов встречи Трампа и Ким Чен Ына
29 апреля 2018, 03:09 • 33 • В мире
Президент США Дональд Трамп обсудил с премьер-министром Южной Кореи Мун Чжэ Ином и японским лидером Синдзо Абэ предстоящий диалог с КНДР. По его словам, Вашингтон и Пхеньян и сейчас определяют дату и место встречи. Ранее о возможности переговоров с Северной Кореей также заявляли в Токио, однако подчеркнули, что такие контакты будут целесообразны только при условии успеха встречи Трампа и Ким Чен Ына. Между тем успешному итогу общения двух лидеров в Японии не обрадуются, отмечают опрошенные RT эксперты. Японцы предполагают, что возможные договорённости не будут учитывать их интересы, считают политологи.
Люди смотрят телевизионные новости в Сеуле AFP © Jung Yeon-je
Президент США Дональд Трамп намерен встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Предстоящие переговоры он обсудил с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
«Только что провёл затяжной и очень хороший разговор с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Всё идет хорошо, устанавливаются время и место встречи с (лидером. — RT) Северной Кореи», — написал он в Twitter.
Трамп отмечает, что он «также поговорил с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, чтобы проинформировать его о текущих переговорах».
Помимо этого, главы Минобороны США и Республики Корея Джеймс Мэттис
Отметим, что встреча лидеров США и Северной Кореи состоится после межкорейского саммита, прошедшего 27 апреля. При этом конкретных данных о возможной встрече Ким Чен Ына и Дональда Трампа пока нет. В Японии, однако отметили, что если переговоры её союзника с КНДР пройдут успешно, то и она рассмотрит возможность новых контактов с Северной Кореей.
«Между Японией и Северной Кореей существует много проблем, таких как ядерные и ракетные вопросы, а также проблема с похищениями японцев, но если межкорейский саммит и последующий саммит Северная Корея — США пройдут успешно, возможно, также будет диалог между Японией и Севером», — сказал Абэ.
При этом ранее в Токио отмечали, что не торопятся проводить встречу с Ким Чен Ыном. Об этом, в частности, говорил глава МИД Японии Таро Коно.
«Я не против, если мы вообще ничего не будем делать. Торопиться нужды абсолютно нет», — пояснял он.
«Дожать Пхеньян»
Ранее Абе неоднократно призывал партнёров усилить давление на КНДР. Так, в феврале он предложил президенту Южной Кореи возобновить военные учения с участием США, однако получил отказ. А в марте японский лидер со скепсисом воспринял стремление Пхеньяна к диалогу с Сеулом.
Как пишет NBC, японские власти «обеспокоены тем, что Трамп может договориться об ограничении способности КНДР нанести удар по материковой части США, не затрагивая вопрос ракет меньшей дальности, которые могут достичь Японии».
«Японский народ должен обеспокоиться небольшими различиями в приоритетах между Соединёнными Штатами и Японией», — заявила NBC профессор международной государственной политики в Университете Васеда Миеко Накабаяси.
Обоснованным беспокойство Японии назвал заведующий кафедрой востоковедения МГИМО, эксперт РСМД Дмитрий Стрельцов. По его мнению, США в стремлении полностью удовлетворить свои интересы вполне могут «забыть» о Токио.
Вместе с тем эксперт напомнил, что Дональд Трамп всё-таки обещал Синдзо Абэ отстоять на встрече с лидером КНДР интересы Японии.
«Абэ также встречался с Трампом. И они договорись, что американская сторона будет учитывать в переговорах с северокорейской интересы и Японии, в частности, касающиеся введения определённых ограничений на ракеты средней и малой дальности, которые держат под прицелом японскую территорию», — отметил Стрельцов.
Настроены серьёзно
Отметим, что первый раунд переговоров представителей США и КНДР прошёл в середине апреля. Тогда встречались северокорейский лидер Ким Чен Ын и новый американский госсекретарь Майк Помпео. При этом на момент беседы Помпео ещё не был официально утверждён в должности.
Однако, как подчеркнул сам Дональд Трамп, «встреча прошла очень гладко».
«Майк Помпео встретился с Ким Чен Ыном в Северной Корее на прошлой неделе. Встреча прошла очень гладко, и были установлены хорошие взаимоотношения. Сейчас прорабатываются детали саммита. Денуклеаризация станет отличной вещью не только для всего мира, но и для Северной Кореи!» — написал он на своей странице в Twitter 18 апреля.
По данным СМИ, переговоры проходили в Северной Корее. Встреча представителей двух стран на таком высоком уровне стала первой с 2000 года.
Помпео выразил убеждённость в том, что встреча стала возможной из-за непрекращающегося экономического давления, которое Вашингтон оказывает на Пхеньян.
«У меня создалось впечатление (в ходе встречи с Ким Чен Ыном. — RT), что он настроен серьёзно. Экономическое давление… привело к тому, что он верит, что это в его лучших интересах сесть за стол переговоров и начать разговор о денуклеаризации», — заявил он 27 апреля.
Корейское потепление
Помимо диалога с США, КНДР также ведёт переговоры и со своим соседом — Южной Кореей. Так, в пятницу, 27 апреля, в демилитаризованной зоне прошёл саммит лидеров двух государств. Стороны подписали совместную декларацию, в которой говорится о возможности объединения двух государств спустя 65 лет после окончания корейской войны.
Помимо этого, стороны договорились возобновить и экономические связи. В качестве первого шага глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил соединить железнодорожные системы двух государств.
При этом налаживание отношений между Пхеньяном и Сеулом поспешил приписать себе президент США.
«Завершим корейскую войну! Соединённые Штаты и их великий народ могут быть очень горды тем, что сейчас происходит в Корее», — написал в Twitter Дональд Трамп.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
33
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
26 апреля 2018, 07:09
|
26 апреля 2018, 00:39
|
24 апреля 2018, 22:24
|
22 апреля 2018, 08:54
|
27 апреля 2018, 01:24
|
23 апреля 2018, 22:09
|
27 апреля 2018, 02:24