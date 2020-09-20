Смотрят Малахова, сериалы и Соловьева. Как Западная Украина подсела на российское телевидение • 82 • Украина

В Карпатах раньше смотрели аналоговое ТВ, а с переходом ни цифру сигнал пропал - теперь там ставят спутниковые антенны и смотрят российские телканалы



Жители Западной Украины начали массово смотреть российские телеканалы.



Из-за отключения в прошлом году аналогового телевидения и перехода на цифру, для которого нужно покупать тюнер, люди ставят себе спутниковые тарелки, на которых в свободном доступе есть запрещенное в Украине российское ТВ.



К тому же, с этого года часть украинских телеканалов на спутнике закодирована, поэтому многие выбирают бесплатный контент из РФ.



Причем, как показал наш опрос, это особо массовое явление в глубинке на "дальнем Западе", куда не доходит цифровой сигнал - в карпатских селах, в Ровенской области, на Закарпатье, где у людей раньше было только аналоговое ТВ.



Всего в Украине, по официальным данным, телевидение через спутник смотрят почти в 4,5 миллионах домов. То есть у 4,5 миллионов украинцев есть доступ к российским телеканалам.

В то же время в Украине есть проблема с покрытием цифрового телевидения, которое, по разным оценкам, покрывает территорию страны только на 80-85%. То есть, после исчезновения аналогового телевидения 15-20% территории страны вообще не может получать украинский эфирный сигнал. А так как это, в основном, села, то и кабельного телевидения там нет. Остаются только спутниковые тарелки.



В Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания признают, что в некоторых районах после отключения "аналога" зрители остались и без "цифры" тоже.



Там говорят, что есть точки, где цифровое телевидение не принимает и где его якобы даже экономически не выгодно ставить.



Речь идет об отдаленных населенных пунктах в сельской местности, а также на территории с неровным рельефом и в лесистой малонаселенной местности. Хуже всего обстоят дела с покрытием на Западной Украине.

"И жителям придется переходить либо на кабельное, спутниковое, либо на интернет-телевидение”, - заявлял "Стране" бывший глава Нацсовета по ТВ Юрий Артеменко.



При этом, в начале четыре ведущие медиагруппы Украины - StarLightMedia, "1 + 1 медиа", "Медиа Группа Украина" и "Интер медиа групп" - закодировали сигнал своих телеканалов на спутнике. То есть на спутнике уже нельзя бесплатно посмотреть 1+1, СТБ, "Украину". Не закодировали сигналы новостные каналы - 112, "Эспрессо", "ZIK" и другие, но аудитория у информационного вещания традиционно меньше, чем у главных телеканалов.



При этом популярность спутникового телевидения из-за проблем с доступом к "цифре" увеличилась.



"Когда установил тарелку, тогда и сдавать коттеджи легче - люди любят, чтобы в номере был телевизор со спутниковыми телеканалами. Российские передачи в основном смотрят. Ну не на английском же смотреть", - делится с нами хозяин колыбы из Яремче Ивано-Франковской Владимир.

Похожая ситуация - на Буковине.



"Когда закодировали украинские телеканалы, в свободном доступе остались только российские каналы. Те же новости люди могли посмотреть на российских каналах. С интернетом в нас тоже не все хорошо, потому что, скажем, у нас в Путильском районе только один интернет-оператор, который не очень заботится о качестве связи - скорость медленная и вообще не грузит в онлайне", - рассказывает "Стране" житель одного из сел Путильского района Черновицкой области Николай Кравцив.



По его словам, он сам часто смотрит российские телеканалы.



"Во-первых, нет альтернативы. А во-вторых, по РТР, например, крутят интересные сериалы про оперативников, а также боевики по НТВ. Пересматриваю "Каменских", "Тайны следствия", "Следствие вели с Каневским". Жена смотрит шоу Малахова и развлекаловку о шоу-бизе - "Ты не поверишь", "Новые русские сенсации". Сыну 14 лет, он телек не смотрит, но в интернете, кстати, слушает российскую музыку, модных рэперов", - говорит Кравцив.

Житель Коломыи Иван признается, что у него есть и "тарелка", и новый цифровой тюнер.



"Благодаря ему мы подключили нужные украинские телеканалы. Но, честно говоря, дальше смотрим спутник, просто российские передачи и кино интереснее. У нас как-то все уныло. Но политические шоу стараюсь не смотреть. Неприятно, что там говорят об Украине. На российских каналах только фильмы смотрим", - говорит Иван.



Оксана Петрук из Ровенской области также призналась, что смотрит по спутнику российские телеканалы.



"Ничего нет в этом криминального. И все мои знакомые тоже. Со спутниковым телевидением проще, чем с цифрой. Много на российских каналах политических ток-шоу и почему-то в них едва ли не главная тема - Украина. Моя мама говорит: "Неужели в России проблем нет, кроме как Украину обсуждать?". А так смотрим Малахова, фильмы разные, концерты. Потому что политика - это одно, а культура - другое", - говорит Петрук.

Правда, не все игнорируют российские новости и политические передачи.



"Раньше моя мама-пенсионерка поддерживала Зеленского, - рассказывает "Стране" предприниматель из Ровенской области Дмитрий. - А в последние месяцы клянет его изо всех сил. Спрашиваю - чего так изменилось отношение? Она отвечает - да по телевизору о нем такое говорят. Я спрашиваю - по какому телевизору? А мама говорит - да в шоу у Соловьева (Владимир Соловьев - ведущий политических ток-шоу на телеканале "Россия-1" - Ред.). У меня был шок. Как оказалась - у них все село установило спутниковые тарелки и смотрит российские телеканалы".

Жители Западной Украины начали массово смотреть российские телеканалы.Из-за отключения в прошлом году аналогового телевидения и перехода на цифру, для которого нужно покупать тюнер, люди ставят себе спутниковые тарелки, на которых в свободном доступе есть запрещенное в Украине российское ТВ.К тому же, с этого года часть украинских телеканалов на спутнике закодирована, поэтому многие выбирают бесплатный контент из РФ.Причем, как показал наш опрос, это особо массовое явление в глубинке на "дальнем Западе", куда не доходит цифровой сигнал - в карпатских селах, в Ровенской области, на Закарпатье, где у людей раньше было только аналоговое ТВ.Всего в Украине, по официальным данным, телевидение через спутник смотрят почти в 4,5 миллионах домов. То есть у 4,5 миллионов украинцев есть доступ к российским телеканалам.В то же время в Украине есть проблема с покрытием цифрового телевидения, которое, по разным оценкам, покрывает территорию страны только на 80-85%. То есть, после исчезновения аналогового телевидения 15-20% территории страны вообще не может получать украинский эфирный сигнал. А так как это, в основном, села, то и кабельного телевидения там нет. Остаются только спутниковые тарелки.В Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания признают, что в некоторых районах после отключения "аналога" зрители остались и без "цифры" тоже.Там говорят, что есть точки, где цифровое телевидение не принимает и где его якобы даже экономически не выгодно ставить.Речь идет об отдаленных населенных пунктах в сельской местности, а также на территории с неровным рельефом и в лесистой малонаселенной местности. Хуже всего обстоят дела с покрытием на Западной Украине."И жителям придется переходить либо на кабельное, спутниковое, либо на интернет-телевидение”, - заявлял "Стране" бывший глава Нацсовета по ТВ Юрий Артеменко.При этом, в начале четыре ведущие медиагруппы Украины - StarLightMedia, "1 + 1 медиа", "Медиа Группа Украина" и "Интер медиа групп" - закодировали сигнал своих телеканалов на спутнике. То есть на спутнике уже нельзя бесплатно посмотреть 1+1, СТБ, "Украину". Не закодировали сигналы новостные каналы - 112, "Эспрессо", "ZIK" и другие, но аудитория у информационного вещания традиционно меньше, чем у главных телеканалов.При этом популярность спутникового телевидения из-за проблем с доступом к "цифре" увеличилась."Когда установил тарелку, тогда и сдавать коттеджи легче - люди любят, чтобы в номере был телевизор со спутниковыми телеканалами. Российские передачи в основном смотрят. Ну не на английском же смотреть", - делится с нами хозяин колыбы из Яремче Ивано-Франковской Владимир.Похожая ситуация - на Буковине."Когда закодировали украинские телеканалы, в свободном доступе остались только российские каналы. Те же новости люди могли посмотреть на российских каналах. С интернетом в нас тоже не все хорошо, потому что, скажем, у нас в Путильском районе только один интернет-оператор, который не очень заботится о качестве связи - скорость медленная и вообще не грузит в онлайне", - рассказывает "Стране" житель одного из сел Путильского района Черновицкой области Николай Кравцив.По его словам, он сам часто смотрит российские телеканалы."Во-первых, нет альтернативы. А во-вторых, по РТР, например, крутят интересные сериалы про оперативников, а также боевики по НТВ. Пересматриваю "Каменских", "Тайны следствия", "Следствие вели с Каневским". Жена смотрит шоу Малахова и развлекаловку о шоу-бизе - "Ты не поверишь", "Новые русские сенсации". Сыну 14 лет, он телек не смотрит, но в интернете, кстати, слушает российскую музыку, модных рэперов", - говорит Кравцив.Житель Коломыи Иван признается, что у него есть и "тарелка", и новый цифровой тюнер."Благодаря ему мы подключили нужные украинские телеканалы. Но, честно говоря, дальше смотрим спутник, просто российские передачи и кино интереснее. У нас как-то все уныло. Но политические шоу стараюсь не смотреть. Неприятно, что там говорят об Украине. На российских каналах только фильмы смотрим", - говорит Иван.Оксана Петрук из Ровенской области также призналась, что смотрит по спутнику российские телеканалы."Ничего нет в этом криминального. И все мои знакомые тоже. Со спутниковым телевидением проще, чем с цифрой. Много на российских каналах политических ток-шоу и почему-то в них едва ли не главная тема - Украина. Моя мама говорит: "Неужели в России проблем нет, кроме как Украину обсуждать?". А так смотрим Малахова, фильмы разные, концерты. Потому что политика - это одно, а культура - другое", - говорит Петрук.Правда, не все игнорируют российские новости и политические передачи."Раньше моя мама-пенсионерка поддерживала Зеленского, - рассказывает "Стране" предприниматель из Ровенской области Дмитрий. - А в последние месяцы клянет его изо всех сил. Спрашиваю - чего так изменилось отношение? Она отвечает - да по телевизору о нем такое говорят. Я спрашиваю - по какому телевизору? А мама говорит - да в шоу у Соловьева (Владимир Соловьев - ведущий политических ток-шоу на телеканале "Россия-1" - Ред.). У меня был шок. Как оказалась - у них все село установило спутниковые тарелки и смотрит российские телеканалы". Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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