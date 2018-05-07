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Смотрите, кто придет: стали известны кандидаты на ключевые посты в будущем правительстве Дмитрия Медведева

07 мая 2018, 20:54  •  261 • В России

Врио премьера Дмитрий Медведев уже начал консультации с фракциями в Госдуме. И на первых же консультациях - в «Единой России» - и.о. премьера набросал примерный состав будущего правительства. Пока только - его верхушки - вице-премьеров. Но, если посмотреть на озвученный Медведевым состав новых «вице», можно сделать первые выводы. Так, среди предложенных кандидатур НЕ прозвучали (а, значит, их почти наверняка не будет в правительстве) многие знаковые фамилии:

- первого вице-премьера Игоря Шувалова,

- вице-премьера, ответственного за ВПК Дмитрия Рогозина,

- вице-премьера Аркадия Дворковича,

- вице-премьера, руководителя аппарата правительства Сергея Приходько.

А кто же предложен в качестве новых вице-премьеров? Здесь есть как и вполне очевидные предложения, так и совсем новые имена.

- Итак, пост первого вице-премьера Медведев видит за нынешним министром финансов Антоном Силуановым. Пришедший на смену Алексею Кудрину Силуанов не только проявил себя грамотным спецом, но и не поучаствовал ни в одном скандале и сохранил ровные отношения со всеми коллегами. Но в новом амплуа ему придется отвечать не только за финансы, но и за экономику.

Силуанов на посту главы Минфина не только проявил себя грамотным специалистом, но и не поучаствовал ни в одном скандалеФото: Асхат БАРДЫНОВ

- Глава Счетной палаты Татьяна Голикова предложена (под аплодисменты депутатов) вице-премьером по социалке. Ее отличает не просто умение считать, но и жесткое отстаивание того, что она считает правильным. Она уже была министром здравоохранения и соцразвития в 2007-2012 годах. А до того работала заместителем главы Минфина Кудрина.

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Татьяна Голикова, скорее всего, вернется в правительство на должность вице-премьера по социалкеФото: Евгения ГУСЕВА

- Одним из лучших министров сельского хозяйства в постсоветской России можно назвать Алексея Гордеева. Он возвращается в правительство с повышением. После Минсельхоза в 2009 году Гордеев ушел губернаторствовать в Воронеж, а в прошлом году стал полпредом президента в Центральном Федеральном округе. Теперь он станет вице-премьером по сельскому хозяйству.

- На смену Рогозину отвечать за ВПК в ранге вице-премьера может прийти замминистра обороны Юрий Борисов. Он признанный всеми профессионал. До того, как стал замом Сергея Шойгу, был и замминистра промышленности и торговли и первым зампредседателя Военно-промышленной комиссии.

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На смену Дмитрию Рогозину отвечать за ВПК в ранге вице-премьера может прийти нынешний замминистра обороны РФ Юрий Иванович БорисовФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Дмитрий Козак - сохранит ранг вице-премьера, но в новом Кабмине займется вопросами промышленности и энергетики.

- Еще один вице-премьер, который сохранит статус - Ольга Голодец. Ее будущая сфера - культура и спорт.

- Спорт! - вздохнете вы. Значит, Виталий Мутко уйдет с этого поста? Похоже, что просто подвинется. Медведев видит его вице-премьером по строительству.

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Виталий Мутко сохранит вице-премьерский статус, но будет теперь отвечать за строительную сферуФото: Александр ГЛУЗ

- За транспорт и цифровую экономику будет отвечать Максим Акимов. Фигура, доселе широкой публике неизвестная. Между тем, он - выходец из Калуги, в последнее время был первым замом главы аппарата правительства.

- И, наконец, кто же предложен вместо Приходько вице-премьером и главой аппарата правительства? Это Константин Чуйченко - начальник контрольного управления президента. Выходец из органов госбезопасности, Чуйченко уже десяток лет занимает этот пост. И явно, он сможет наладить в аппарате Кабмина должный контроль.

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Константин Анатольевич Чуйченко - до сего дня начальник контрольного управления президентаФото: GLOBAL LOOK PRESS

Что ж, очень интересный состав.

Ну а министры? До них очередь дойдет позже. Видимо, уже после утверждения Медведева премьером.

Круг вице-премьеров претерпит значительные измененияФото: Рушан КАЮМОВ

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