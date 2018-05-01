«Смотрины» Пашиняна прошли успешно • 331 • Аналитика







Но после того, как она была достигнута, революционеры вовсе не свернули свои протестные акции и не разошлись по домам.





Вместо этого «протестанты» нацелились на занятие высших властных высот республики, и теперь главный «бархатный революционер» Никол Пашинян официально утвержден в качестве претендента на пост премьера Армении.



«По вопросу состава правительства пока ничего конкретного не решено. Я пока всего лишь кандидат в премьеры. Но первыми моим шагом станет формирование гарантий по проведению законных, честных и справедливых выборов», — приводит слова Пашиняна «Интерфакс».



Отметим, что этому событию предшествовали некие «смотрины», устроенные «бархатному революционеру» российскими законодателями.



Специально прибывшая в Ереван делегация российских депутатов и сенатов, встретилась со своими армянскими коллегами, в том числе и с лидером партии «Елк» Пашиняном. Хотя очевидно, что именно встреча с ним и была основной задачей «депутатского десанта».







Ряд экспертов давно уже призывает российские власти не повторять «украинских ошибок» и диверсифицировать свои политические контакты в Армении. В принципе, Москва практически сразу заняла отстраненную позицию, давая понять, что происходящее – внутренние дела Армении, в которые она вмешиваться не собирается.



Тем более что в последние дни Никол Пашинян, имеющий репутацию прозападного политика и имеющий в своем окружении еще более прозападных лиц, серьезно поменял свою риторику по «русскому вопросу», который, надо признать, всегда занимал видное место в протестных выступлениях в Армении.







Пашинян теперь постоянно подчеркивает, что идущий сейчас в Армении процесс имеет сугубо внутренние причины, цели и значение, что у него нет никакого геополитического подтекста.



Теперь вождь «протестантов» уже не против членства Армении в ОДКБ или Евразийском экономическом союзе, а лишь предлагает обсудить существующие проблемы с партнёрами, в частности с Россией. Пашинян заверяет, что интересам России в Армении и в частности российской военной базы в армянском Гюмри ничто не угрожает даже в случае смены власти.



То же, что он говорит в последние дни на митингах и пресс-конференции, он повторил и российским парламентариям.



«Встреча прошла успешно <…> И мы услышали то, что он заявил о том, что Россия для него приоритет, евразийское экономическое сотрудничество, ОДКБ, охрана границы нашими пограничными службами, размещение 205-й бригады. В общем то, что касается внешней политики, — это ориентир на Россию. Это им было заявлено», — сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.



Можно, конечно, предположить, что Пашинян лавирует, чтобы добиться поддержки или хотя бы нейтралитета России в нынешней политической баталии. А победив, и не подумает выполнять взятые на себя обязательства.



Однако надо принимать в расчет то обстоятельство, что Россия нужна Армении несравненно больше, чем Армения – России. Собственно, наша страна является единственным гарантом безопасности этой страны, находящейся в отнюдь не дружественном окружении. И никто больше таких гарантий не даст.



И исходя только из этого (даже не рассматривая экономические, культурные и другие составляющие), руководство Армении любого состава и любых взглядов будет вынуждено считать отношения с Россией приоритетными. Если оно, конечно, не намерено целенаправленно угробить свою страну. Армения – не Украина, и деваться ей, объективно, некуда. Продержались. Деньги есть. Хорошего вам настроения!



При этом в рамках существующего союза оно может торговаться, пытаться что-то «вымутить», интриговать и даже пытаться шантажировать. Но – в существующих рамках.



Впрочем, проблема изменения геополитического вектора новой власти не единственная.



Пашинян наглядно продемонстрировал, что не собирается отказываться от «народной демократии», то есть от давления революционной толпы, выступающей от имени всего народа на властные структуры.



Подобные «политические механизмы», конечно, не имеющие ничего общего с демократией, практически полностью исключают возможность принятия взвешенных и продуманных решений.



Впрочем, Пашинян, демонстрируя завидные способности политического манипулятора, с не меньшим успехом, чем давление толпы, использует и систему закулисных договоренностей и сделок.



Политическая система Армении после внезапного ухода многолетнего лидера страны прибывает в растерянности, близкой к коллапсу, что серьезно облегчает движение на политический Олимп протестного лидера.



Сам Пашинян считает полученную народную поддержку законным основанием для своих претензий на пост главы правительства, ставшим в соответствии с конституционными изменениями «под Сержа Саргсяна» высшим в стране.



Все еще оппонирующая революционерам Республиканская партия Армении во главе с Кареном Карапетяном, похоже, старается тянуть время, чтобы снизить накал протестных настроений и ослабить давление «площади», а также попытаться прийти в себя после «разгрома» сложившейся политической системы.



Строго говоря, вероятность того, что Пашинян возглавит правительство, временное или постоянное, весьма велика. В этом случае перед новым руководством Армении встанет следующая задача: используя немалый кредит народного доверия, стабилизировать ситуацию, купировать протестные выступления, направив их энергию в конструктивное русло. Армянский «Миротворец». Нет у «революции» конца?



В значительной степени это будет зависеть от того, сможет ли Пашинян, показавший себя ловким интриганом и харизматичным вождем, быть ответственным и взвешенным политиком. От этого, строго говоря, зависит выживание страны.



Как мы знаем, все последние дни в прифронтовой с НКР зоне ВС Азербайджана накапливают войска и создают ударную группировку.



25 апреля в Анкаре состоялась встреча президентов Азербайджана и Турции. На которой, согласно инсайдерским источникам, Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали «карабахский вопрос» в свете новых политических реалий и достигли по нему неких договорённостей.







Можно не сомневаться, что в случае обострения политического кризиса в Армении и возникновения массовых беспорядков Баку попытается вновь решить силой «карабахскую проблему».



В любом случае, дальнейшая дестабилизация ситуации в Армении создает серьезную угрозу НКР и миру в Закавказье. Известная советская песня гласила «Есть у революции начало, нет у революции конца». И это в полной мере можно отнести к армянской «бархатной революции», которая изначально декларировала своей главной целью отставку Сержа Саргсяна.Но после того, как она была достигнута, революционеры вовсе не свернули свои протестные акции и не разошлись по домам.Вместо этого «протестанты» нацелились на занятие высших властных высот республики, и теперь главный «бархатный революционер» Никол Пашинян официально утвержден в качестве претендента на пост премьера Армении.«По вопросу состава правительства пока ничего конкретного не решено. Я пока всего лишь кандидат в премьеры. Но первыми моим шагом станет формирование гарантий по проведению законных, честных и справедливых выборов», — приводит слова Пашиняна «Интерфакс».Отметим, что этому событию предшествовали некие «смотрины», устроенные «бархатному революционеру» российскими законодателями.Специально прибывшая в Ереван делегация российских депутатов и сенатов, встретилась со своими армянскими коллегами, в том числе и с лидером партии «Елк» Пашиняном. Хотя очевидно, что именно встреча с ним и была основной задачей «депутатского десанта».Ряд экспертов давно уже призывает российские власти не повторять «украинских ошибок» и диверсифицировать свои политические контакты в Армении. В принципе, Москва практически сразу заняла отстраненную позицию, давая понять, что происходящее – внутренние дела Армении, в которые она вмешиваться не собирается.Тем более что в последние дни Никол Пашинян, имеющий репутацию прозападного политика и имеющий в своем окружении еще более прозападных лиц, серьезно поменял свою риторику по «русскому вопросу», который, надо признать, всегда занимал видное место в протестных выступлениях в Армении.Пашинян теперь постоянно подчеркивает, что идущий сейчас в Армении процесс имеет сугубо внутренние причины, цели и значение, что у него нет никакого геополитического подтекста.Теперь вождь «протестантов» уже не против членства Армении в ОДКБ или Евразийском экономическом союзе, а лишь предлагает обсудить существующие проблемы с партнёрами, в частности с Россией. Пашинян заверяет, что интересам России в Армении и в частности российской военной базы в армянском Гюмри ничто не угрожает даже в случае смены власти.То же, что он говорит в последние дни на митингах и пресс-конференции, он повторил и российским парламентариям.«Встреча прошла успешно <…> И мы услышали то, что он заявил о том, что Россия для него приоритет, евразийское экономическое сотрудничество, ОДКБ, охрана границы нашими пограничными службами, размещение 205-й бригады. В общем то, что касается внешней политики, — это ориентир на Россию. Это им было заявлено», — сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.Можно, конечно, предположить, что Пашинян лавирует, чтобы добиться поддержки или хотя бы нейтралитета России в нынешней политической баталии. А победив, и не подумает выполнять взятые на себя обязательства.Однако надо принимать в расчет то обстоятельство, что Россия нужна Армении несравненно больше, чем Армения – России. Собственно, наша страна является единственным гарантом безопасности этой страны, находящейся в отнюдь не дружественном окружении. И никто больше таких гарантий не даст.И исходя только из этого (даже не рассматривая экономические, культурные и другие составляющие), руководство Армении любого состава и любых взглядов будет вынуждено считать отношения с Россией приоритетными. Если оно, конечно, не намерено целенаправленно угробить свою страну. Армения – не Украина, и деваться ей, объективно, некуда.При этом в рамках существующего союза оно может торговаться, пытаться что-то «вымутить», интриговать и даже пытаться шантажировать. Но – в существующих рамках.Впрочем, проблема изменения геополитического вектора новой власти не единственная.Пашинян наглядно продемонстрировал, что не собирается отказываться от «народной демократии», то есть от давления революционной толпы, выступающей от имени всего народа на властные структуры.Подобные «политические механизмы», конечно, не имеющие ничего общего с демократией, практически полностью исключают возможность принятия взвешенных и продуманных решений.Впрочем, Пашинян, демонстрируя завидные способности политического манипулятора, с не меньшим успехом, чем давление толпы, использует и систему закулисных договоренностей и сделок.Политическая система Армении после внезапного ухода многолетнего лидера страны прибывает в растерянности, близкой к коллапсу, что серьезно облегчает движение на политический Олимп протестного лидера.Сам Пашинян считает полученную народную поддержку законным основанием для своих претензий на пост главы правительства, ставшим в соответствии с конституционными изменениями «под Сержа Саргсяна» высшим в стране.Все еще оппонирующая революционерам Республиканская партия Армении во главе с Кареном Карапетяном, похоже, старается тянуть время, чтобы снизить накал протестных настроений и ослабить давление «площади», а также попытаться прийти в себя после «разгрома» сложившейся политической системы.Строго говоря, вероятность того, что Пашинян возглавит правительство, временное или постоянное, весьма велика. В этом случае перед новым руководством Армении встанет следующая задача: используя немалый кредит народного доверия, стабилизировать ситуацию, купировать протестные выступления, направив их энергию в конструктивное русло.В значительной степени это будет зависеть от того, сможет ли Пашинян, показавший себя ловким интриганом и харизматичным вождем, быть ответственным и взвешенным политиком. От этого, строго говоря, зависит выживание страны.Как мы знаем, все последние дни в прифронтовой с НКР зоне ВС Азербайджана накапливают войска и создают ударную группировку.25 апреля в Анкаре состоялась встреча президентов Азербайджана и Турции. На которой, согласно инсайдерским источникам, Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали «карабахский вопрос» в свете новых политических реалий и достигли по нему неких договорённостей.Можно не сомневаться, что в случае обострения политического кризиса в Армении и возникновения массовых беспорядков Баку попытается вновь решить силой «карабахскую проблему».В любом случае, дальнейшая дестабилизация ситуации в Армении создает серьезную угрозу НКР и миру в Закавказье. Автор: Борис Джерелиевский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 331 Источник Похожие новости Почему учения Joint Warrior направлены против России Август 1914-го опять впереди? Войско с пропеллерами. Боевые Карлсоны ВСУ

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