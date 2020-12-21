Смотри в камеру: кабмин поддержал уголовное наказание за перекрытие дорог

По информации «Известий», Госдума до Нового года рассмотрит законопроект о введении уголовной ответственности за умышленное перекрытие дорог, если это создало угрозу безопасности граждан либо уничтожения или повреждения имущества. Документ поддерживает правительство, против выступает Верховный суд, который считает, что его автор не обосновал ужесточение наказания, прописанного сегодня в КоАП. В Госдуме пока за инициативу могут проголосовать только представители «Единой России». Другие фракции и эксперты относятся к ней скептически и считают ужесточение излишним.

За умысел ответят

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства, кабмин поддержал законопроект первого зампреда комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрия Вяткина «О внесении изменения в ст. 267 Уголовного кодекса РФ».

Документом предлагается предусмотреть ответственность за умышленное блокирование объектов транспортной инфраструктуры и воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения, улично-дорожной сети, если эти действия создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан либо уничтожения или повреждения имущества физических или юридических лиц.

Статья УК также дополняется шестью составами наказания, дифференцирующими ответственность в зависимости от тяжести последствий. В частности, если речь идет только о создании такой угрозы, то за это предлагается наказывать штрафом от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или выплатой суммы в размере заработной платы осужденного за период от одного года до двух лет. Также мерой наказания за это деяние могут стать обязательные работы на срок до 240 часов, либо принудительные — на срок до одного года, либо лишение свободы на тот же срок.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В случае причинения легкого вреда здоровью штраф составит от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, а выплата суммы доходов осужденного по времени составит от двух до двух с половиной лет. Также за это может быть вынесено наказание в виде обязательных работ на срок до 300 часов, либо принудительных — до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.

Самое суровое наказание наступит в случае действий, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. За это предлагается сразу лишать свободы на срок до десяти лет.

При этом в своем отзыве правительство просит учесть ряд замечаний.

«В целях исключения конкуренции проектируемой части первой статьи 267 УК и статьи 20.18 КоАП, предусматривающей ответственность за блокирование транспортных коммуникаций, необходимо дополнить диспозицию статьи 20.18 КоАП оговоркой, согласно которой административная ответственность наступает в случае отсутствия в действиях лица признаков уголовно наказуемого деяния», — говорится в официальном отзыве на документ, который имеется в распоряжении «Известий».

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Иной точки зрения о новых нормах придерживаются в Верховном суде, где изменения не поддерживают.

«Действия, угрожающие безопасности движения, отмеченные в законопроекте, влекут административную ответственность, например, по статье 20.18 КоАП РФ за блокирование транспортных коммуникаций. Вместе с тем каких-либо объективных данных, свидетельствующих о недостаточности существующего правового регулирования, а также о неэффективности имеющихся мер воздействия за указанные действия автором законопроекта не приведено», — отмечается в официальном отзыве судебной инстанции, который также есть в распоряжении «Известий».

Верховный суд считает, что новые нормы требуют дополнительного обсуждения, с учетом того что ранее они уже были прописаны в УК, а в декабре 2003 года исключены из него.

Автор законопроекта Дмитрий Вяткин пояснил «Известиям», что своей инициативой, наоборот, закрывает пробелы в законодательстве.

— Сейчас есть несколько норм, которые напрямую касаются блокирования коммуникаций, и еще несколько отчасти. Это 267-я статья УК, которая предусматривает наказание за перекрытие дорог, если это привело к тяжким последствиям. Есть административная ответственность, которая предусматривает штраф за блокирование транспортных коммуникаций, а также ответственность, которая возникает в связи с нарушением норм, напрямую не касающихся блокировки. Например, проведение митингов, манифестаций или шествий, в результате которых могут перекрываться дороги, — пояснил он.

Фото: РИА Новости/Стрингер

По его словам, пробел заключается в отсутствии наказания за умышленные действия при перекрытии дорог. Поэтому депутат предлагает за это более мягкое наказание, которое надо разграничить в зависимости от причиненного ущерба. Дмитрий Вяткин пояснил, что ускоренные сроки принятия документа связаны только с тем, что парламент решил себя разгрузить и перед Новым годом рассмотреть в том числе и этот законопроект.

Не буди лихо

В думской оппозиции отнеслись к документу неоднозначно.

— Фракция этот законопроект не обсуждала. Очевидно, что дороги перекрывать нельзя, так как это может привести к серьезным последствиям, в том числе и к смерти граждан. При этом действующее законодательство позволяет привлекать к административной ответственности. Поэтому ужесточение и введение уголовной ответственности должно быть объяснено, — заявил «Известиям» зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Член фракции КПРФ, глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов считает, что законопроект принимается под выборы, чтобы ограничить действия оппозиции.

Фото: ТАСС/dpa/Emile Ducke

— Если на этих выборах в Госдуму опять будут фальсификации, то на этот раз народ уже не смирится и выйдет на улицы. Просто не надо до этого людей доводить, — убежден депутат.

По его словам, в свое время он сам участвовал в перекрытии дороги в Новосибирской области в 1990-х годах. Это делалось в знак протеста, чтобы привлечь внимание федеральной власти к происходящему беспорядку в регионе, пояснил он. В то же время коммунист против того, чтобы в России повторились события, которые развернулись в этом году в Белоруссии.

— Лично я считаю, что любые акции протеста должны иметь разумные пределы и не должны касаться коммуникаций, создавать трудности для других граждан. Ведь что такое перекрытие дорог? Это создание опасной ситуации. Я бы Вяткина поддержал, но фракция документ еще не обсуждала, и поскольку ее большая часть настроена протестно, то за всех говорить не смогу, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

Источник во фракции «Единая Россия» сообщил «Известиям», что партия с большой вероятностью законопроект поддержит, хотя пока его не обсуждала. Документ уже одобрил профильный комитет Госдумы по госстроительству, который рекомендовал его рассмотреть Госдуме 22 декабря.

Фото: ТАСС/Анна Исакова

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев считает, что подобные законопроекты вызывают в обществе тревожность. По его словам, сейчас у власти достаточно мер, чтобы сдерживать протестные настроения. Тем более что в России давно не было таких выступлений.