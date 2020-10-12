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Смотреть на мир свысока: Колесо обозрения превратили в кабинеты для удалённой работы

12 октября 2020, 09:40  •  78 • В мире
Аттракцион "Колесо обозрения" в парке развлечений превратили в место для удалённой работы. Японцы посчитали, что возможность смотреть на мир свысока несколько разнообразит трудовые будни в период пандемии.
Новую услугу предложил парк Yomiuriland, который расположен в японском городе Инаги. Посетители могут не только покататься на аттракционах, но и поработать. Причём делать это они будут одновременно.
Забравшись в кабинку колеса обозрения, можно кататься хоть целый день, смотреть на мир свысока и при этом выполнять свои привычные рабочие обязанности. Наверняка вид, открывшийся с высоты птичьего полёта, удивит клиентов или партнёров во время видеоконференции. Да и сами сотрудники компаний получат возможность выбраться из дома, пока сидение в четырёх стенах не довело до депрессии.
Новая услуга стоит 1900 иен (чуть меньше 1400 рублей). Доступ к интернету придётся оплачивать отдельно. Чтобы заманить в парк как можно больше трудоголиков, на всей территории обеспечили очень мощный Wi-Fi.
За эти деньги в парке развлечений можно провести целый день. Если надоест колесо обозрения, можно устроиться с ноутбуком на одной из специальных площадок, где есть столик, стулья, розетки, а рядом расположен огромный бассейн.

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