Смотреть на мир свысока: Колесо обозрения превратили в кабинеты для удалённой работы

Новую услугу предложил парк Yomiuriland, который расположен в японском городе Инаги. Посетители могут не только покататься на аттракционах, но и поработать. Причём делать это они будут одновременно.

Забравшись в кабинку колеса обозрения, можно кататься хоть целый день, смотреть на мир свысока и при этом выполнять свои привычные рабочие обязанности. Наверняка вид, открывшийся с высоты птичьего полёта, удивит клиентов или партнёров во время видеоконференции. Да и сами сотрудники компаний получат возможность выбраться из дома, пока сидение в четырёх стенах не довело до депрессии.

Новая услуга стоит 1900 иен (чуть меньше 1400 рублей). Доступ к интернету придётся оплачивать отдельно. Чтобы заманить в парк как можно больше трудоголиков, на всей территории обеспечили очень мощный Wi-Fi.

За эти деньги в парке развлечений можно провести целый день. Если надоест колесо обозрения, можно устроиться с ноутбуком на одной из специальных площадок, где есть столик, стулья, розетки, а рядом расположен огромный бассейн.