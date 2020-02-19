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«Смотреть, как умирают дети, невозможно»: семью, собирающую 160 млн рублей на лекарство от СМА, вызвали в СК
19 февраля 2020, 21:24 • 13 • В России
Отца пятимесячной девочки с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» (СМА) Петра Новожилова вызвали в СК Свердловской области. Его опросили, почему региональный Минздрав до сих пор не предоставил ребёнку зарегистрированное в России лекарство, хотя диагноз и соответствующие рекомендации были получены почти три месяца назад. Семья в итоге начала самостоятельный сбор средств на лечение дочери. Новожилов связывает активность следственных органов с уголовными делами, заведёнными на днях, после смерти Захара Рукосуева в Красноярском крае. У мальчика также была СМА, и он скончался, не дождавшись лекарства.
© RT
Жителя Екатеринбурга Петра Новожилова 19 февраля вызвали в СК Свердловской области. Как рассказал RT мужчина, следователи уточняли у него, почему пятимесячной Ане, дочери Петра и его жены Светланы, до сих пор не предоставлено лечение. Девочке в три месяца поставили диагноз «спинальная мышечная атрофия» — неизлечимое наследственное заболевание, при котором постепенно отказывают все мышцы, в том числе ответственные за дыхание. Наиболее агрессивная форма — СМА 1 типа, такие дети лишь в 50% случаев доживают до двух лет.
«Мы были в ужасе»
Аня была долгожданной дочкой — её появления ждали и родители, и старший брат, девятилетний Андрей. Беременность, по словам мамы девочки, протекала нормально, родителям никто не советовал сдавать генетических анализов, да они и не знали о существовании такого заболевания, как спинальная мышечная атрофия. Малышка родилась здоровой, 9 из 10 по шкале Апгар. Новорождённым делают так называемый «анализ из пяточки», позволяющий узнать о наличии пяти генетических заболеваний. СМА среди них нет.
К концу первого месяца родители заметили, что Аня необычно вялая. Врачи сначала не связывали это с генетическим заболеванием, объясняя её состояние гипотонусом из-за желтухи новорождённых, но когда ситуация не изменилась и ко второму месяцу, посоветовали сдать анализы. Диагноз СМА 1 типа был подтверждён дважды.
Семья завела аккаунты в соцсетях и начала сбор на препарат «Золгенсма» — лекарство с механизмом генной терапии. Пока оно одобрено и применяется только в США, производители планируют подать все документы на его регистрацию в России только в этом году. Особенность лекарства в том, что достаточно одной инъекции для излечения, тогда как терапия «Спинразой» (зарегистрирована в РФ в прошлом году) — пожизненная.
Когда следователи вызвали Новожиловых на беседу, семье удалось собрать более 41 млн рублей.
Практически все органы власти разводят руками, единственный способ лечения — сбор денежных средств, которые позволят оплатить лечение родителям самостоятельно, заявил адвокат Новожиловых Дмитрий Ушаков.
«Следователи в шоке»
19 февраля Петра Новожилова пригласили на беседу в региональный Следственный комитет. «Следователи в шоке, потому что нам поставили диагноз 24 ноября и до сих пор нет медикаментозного лечения. У нас есть заключение двух комиссий о том, что нам необходим препарат «Спинраза». Но о предоставлении препарата от Минздрава до сих пор нет ответа», — рассказал Пётр Новожилов.
По словам мужчины, следователи вызывали его, чтобы уточнить, «что делает Минздрав, чтобы спасти нашего ребёнка». «С точки зрения паллиативной помощи у нас нет нареканий — врачи приезжают при любом случае», — говорит Новожилов. Его жена Светлана пояснила RT, что им выдали всё необходимое оборудование: аспиратор, кислородный концентратор, откашливатель, пульсикометр, аппарат неинвазивной вентиляции лёгких, подходящие подушки и подвесы, чтобы как можно дольше сохранять двигательную активность девочки.
Однако всё это, в отличие от лекарства, не остановит течение болезни, подчёркивают родители Ани. «Единственный зарегистрированный в стране препарат от СМА, «Спинразу», получили лишь несколько десятков семей в России. Мы тоже сначала думали пойти таким путём, но в области этот препарат даже не закупается», — говорит Пётр Новожилов.
Действительно, согласно данным сайта Госзакупок, всего было объявлено 29 торгов на закупку «Спинразы» российскими регионами. Последний — от Челябинской области — появился 19 февраля. Свердловской области среди заказчиков нет.
«Отсутствие «Спинразы» на территории региона подтвердили и следователи», —рассказывает RT адвокат Дмитрий Ушаков.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 17 января сам обратился к бизнесменам и политикам с предложение поучаствовать в сборе средств на лечение Ани Новожиловой. Об этом сообщил источник «URA.RU» в правительстве региона.
Массовые проверки
Отец Ани предполагает, что проверка в их регионе началась после того, как в Красноярском крае умер двухлетний Захар Рукосуев. Как рассказывал RT, у мальчика также была СМА и ему была рекомендована «Спинраза». Однако местные чиновники несколько месяцев, пока Захар был жив, отказывались закупать лекарство, ссылаясь на отсутствие финансирования. В итоге следователи возбудили два уголовных дела по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и 293 УК РФ (халатность).
«В результате халатного отношения к своим должностным обязанностям чиновников краевого Министерства здравоохранения ребёнок, не получивший должного лечения, скончался», — заявили в региональном СК.
Юрист, руководитель общественного движения «Помощь семьям СМА» Анастасия Трошина пояснила RT, что следователей интересовали все детали сбора Новожиловых: «Спрашивали, почему ведётся сбор на лекарство, которое в России не зарегистрировано — «Золгенсма», откуда такие баснословные суммы на лекарства ($2,5 млн), почему сбор ведётся в социальных сетях и сталкивалась ли семья с халатностью со стороны органов здравоохранения».
Она также подтвердила версию Новожилова о том, что активность СК вызвана смертью Захара Рукосуева. По словам Трошиной, своевременно не выделили «Спинразу» и ещё одной жительнице Свердловской области, Лизе Краюхиной (год и пять месяцев). Раньше Лиза наблюдалась в районной сельской больнице, где даже не порекомендовали дополнительные анализы и обследования, когда у ребёнка уже на 3-й неделе выявили угнетение рефлексов, в том числе двигательного, подчеркнула представительница фонда.
«Болезнь Лизы диагностировали только сейчас, поэтому есть вопросы к квалификации врачей в той местной больнице, где девочка наблюдалась сначала. Пока малышка не на искусственной вентиляции лёгких, но родители боятся, что она, как и Захар из Красноярска, из-за прогрессирования болезни окажется в реанимации и её не станет», — добавила Трошина.
В Следственном комитете РФ заявили RT, что разбираются в деле Новожиловых. Пётр намерен продолжать сбор средств на препарат, пока не будет принято решение обеспечить его ребёнка «Спинразой» за счёт бюджета.
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