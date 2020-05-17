Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чехия снесла памятник Коневу, но взбесилась из-за челябинских вандалов
"Мы должны воевать с Россией?": Польский актёр пофамильно назвал истин...
“Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле
Россия играет на нервах Цахала? "Завоеватель" уже прибыл в Сирию
Главная / В мире

Смотрели на НЛО, теперь больны: США рассекретили отчёты лётчиков "Теодора Рузвельта"

17 мая 2020, 18:55  •  125 • В мире
Боевые эскадрильи авианосца "Теодор Рузвельт" несколько раз в небе наблюдали неопознанные летающие объекты. Этот корабль недавно печально прославился вспышкой COVID-19 на борту. США рассекретили отчёты лётчиков.
Экс-пилот истребителя F/A-18 Super Hornet лейтенант Райан Грейвс с авианосца "Теодор Рузвельт" рассказал об удивительном явлении, которое он наблюдал в 2019 году. Во время очередного вылета он увидел некий объект, который был похож на "сферу, в которую заключён куб". Это произошло неподалёку от Вирджинии-Бич.
Пятью годами ранее, в марте 2014 года, над Атлантикой примерно в том же секторе лётчики уже видели НЛО. Тогда они описывали их как серебряный объект "размером примерно с чемодан". По данным радаров, он находился примерно в 300 метрах от самолёта.
ВМС США всего опубликовали восемь отчётов "об опасных ситуациях", которые произошли с пилотами военных самолётов с 27 июня 2013 года по 13 февраля 2019 года.
Отчёты пилотов были опубликованы изданием New York Times. В материале сказано, что наблюдениям пилотов при желании можно дать "земное объяснение".
Ранее эта же газета сообщила о повторной вспышке COVID-19 на авианосце "Теодор Рузвельт". Первая произошла ещё в марте. После этого моряки две недели находились на карантине, который проходил на острове Гуам, а затем вернулись на корабль. После этого у некоторых из них появились симптомы коронавирусной инфекции. С судна эвакуировали пятерых инфицированных и 20 человек, которые с ними контактировали.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



125
Источник
Похожие новости
17 мая 2020, 08:55
"Илон Маск - обычный врунишка": Одно фото разоблачило "великого изобретателя"
17 мая 2020, 01:50
Опасная рокировка: почему в США заявили о возможном перемещении ядерного арсенала из Германии в Польшу
17 мая 2020, 12:55
Фонд Гейтсов молчит, а люди умирают: Доктор в США указал на пугающие детали в терапии COVID-19
17 мая 2020, 08:55
Украина пытается купить у США три партии оружия. "Хотят ещё повоевать", - заявил военкор
17 мая 2020, 12:55
Блокировка экономики в условиях COVID-19 – провокация глобального масштаба
17 мая 2020, 08:50
«Создать информационный фон»: почему США и НАТО выражают недовольство присутствием России в Арктике
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 мая 2020, 02:55
По детям ВСУ бьют специально: Экс-атошник сделал сенсационное признание в прямом эфир...
17 мая 2020, 00:55
Двойной удар России при малейшем подозрении: Полковник предложил схему против ядерных...
17 мая 2020, 06:55
Борьба с пандемией на Украине шокировала американских журналистов
17 мая 2020, 08:55
Берлин согласен решить проблему Донбасса с РФ, но без Украины
17 мая 2020, 04:55
США готовят России "троянского коня"? Microsoft сделала госучреждениям РФ &...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 мая 2020, 08:55
Сатановский ответил на истерику поляков: "Странные люди... Библии они не читали, что ли?"
15 мая 2020, 14:55
“Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле
13 мая 2020, 01:55
Евросоюз застыл перед перспективой разделиться на две-три части
11 мая 2020, 23:55
Русским завезли COVID-19 не из Китая. Голикова сделала заявление
13 мая 2020, 20:55
"Украина проснулась! Это не покажут продажные СМИ": Блогер одним видео вскрыл многолетнюю ложь Киева
11 мая 2020, 23:55
Усик дал достойны ответ селюку-«майданщику» из Шапитовки
11 мая 2020, 23:20
Записки киевлянки: Бандеру по телеку назвали нацистом? Да вы шо! И проспект его имени теперь переназовут?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.