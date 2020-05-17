Смотрели на НЛО, теперь больны: США рассекретили отчёты лётчиков "Теодора Рузвельта"

Экс-пилот истребителя F/A-18 Super Hornet лейтенант Райан Грейвс с авианосца "Теодор Рузвельт" рассказал об удивительном явлении, которое он наблюдал в 2019 году. Во время очередного вылета он увидел некий объект, который был похож на "сферу, в которую заключён куб". Это произошло неподалёку от Вирджинии-Бич.

Пятью годами ранее, в марте 2014 года, над Атлантикой примерно в том же секторе лётчики уже видели НЛО. Тогда они описывали их как серебряный объект "размером примерно с чемодан". По данным радаров, он находился примерно в 300 метрах от самолёта.

ВМС США всего опубликовали восемь отчётов "об опасных ситуациях", которые произошли с пилотами военных самолётов с 27 июня 2013 года по 13 февраля 2019 года.

Отчёты пилотов были опубликованы изданием New York Times. В материале сказано, что наблюдениям пилотов при желании можно дать "земное объяснение".

Ранее эта же газета сообщила о повторной вспышке COVID-19 на авианосце "Теодор Рузвельт". Первая произошла ещё в марте. После этого моряки две недели находились на карантине, который проходил на острове Гуам, а затем вернулись на корабль. После этого у некоторых из них появились симптомы коронавирусной инфекции. С судна эвакуировали пятерых инфицированных и 20 человек, которые с ними контактировали.