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Смолов уехал из Испании в разгар карантина. Это сомнительный поступок

06 апреля 2020, 13:35  •  97 • Аналитика
© AFP 2020 / MIGUEL RIOPA
Корреспондент РИА Новости Сергей Яременко в блоге агентства рассуждает о поступке футболиста Федора Смолова, покинувшего Испанию и вернувшегося в Россию в разгар карантина.
Вначале расскажу небольшую историю из своей жизни в режиме самоизоляции. В Петербурге, в отличие от Москвы, нет жесткого запрета на выход на улицу. Городские власти лишь рекомендуют сидеть дома и без лишней надобности не выходить из квартир. С понедельника по субботу мы честно провели в четырех стенах с одним походом в магазин. Но в ночь с субботы на воскресенье у моего пятилетнего сына случилась дикая истерика. Достаточно взрослый ребенок полчаса заходился в реве и не реагировал ни на какие уговоры. Так прорвалась энергия, накопленная за дни вынужденного безделья.
В воскресенье мы проснулись в семь утра, взяли велосипеды, вышли на ближайшую к дому велодорожку и гоняли по ней час. Ничего особо не нарушили, пересеклись за это время только с парой прохожих с собаками, но ощущения все равно были не из приятных. Пусть и вынужденно, но поступили неправильно.
Федору Смолову вроде бы не пять лет. Вряд ли он просыпается посреди ночи в слезах. Провести необходимое время в карантине, обложившись самыми современными гаджетами и коротая время на беговой дорожке, для взрослого человека не так уж сложно. Но в воскресенье нападающий не выдержал и сорвался в Россию.
Возможно, он действительно ничего не нарушил и не нарушит - прилетел на частном самолете в Белоруссию, рванул на машине в Россию и теперь будет честно сидеть на карантине, на какой-нибудь подмосковной даче. И гонять мяч на лужайке у дома. В гордом одиночестве.
Вот только сам Смолов прямым текстом говорит о том, что тренировки тут не при чем: "Ситуация потребовала моего возвращения в Россию, чтобы быть ближе к семье". Такие слова наводят на неприятные размышления. Мы знаем, что Федор обязан провести две недели на тотальном карантине в полном одиночестве. Каким образом он за это время может стать ближе к семье, если не нарушит противоэпидемические правила? Он точно собирается соблюдать карантин?
Испанская пресса утверждает, что истинный мотив внезапного отъезда Смолова из Виго - совсем не в том, что он не мог нормально тренироваться в четырех стенах съемной квартиры. Причина в 18-летней девушке нападающего: Мария Юмашева празднует день рождения 14 апреля. Это будет девятый день самоизоляции Смолова. В это время он обязан сидеть в гордом одиночестве и сможет поучаствовать в празднике разве что виртуально - в режиме видеосвязи. С таким же успехом Федор мог включиться в видеоконференцию и из Испании. Для чего же тогда ехать в Москву? Ответ напрашивается сам собой - чтобы явиться на праздник лично, в нарушение всех правил и норм.
Очень хочется верить, что испанцы нагло врут и ни о чьем дне рождения Федор не думает. Вот только пример для всех людей, которые сидят в четырех стенах, Смолов подал далеко не самый положительный. Это Криштиану Роналду соглашается на снижение зарплаты, покупает ИВС и маски для больниц и запускает в Instagram челлендж по упражнениям на пресс для тех, кто остался дома. Некоторые российские футболисты благотворительность вроде бы освоили, а вот с банальным сидением в четырех стенах смириться никак не могут. Как-то по-детски это все получается...
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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