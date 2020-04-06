Смолов уехал из Испании в разгар карантина. Это сомнительный поступок

Корреспондент РИА Новости Сергей Яременко в блоге агентства рассуждает о поступке футболиста Федора Смолова, покинувшего Испанию и вернувшегося в Россию в разгар карантина.

Вначале расскажу небольшую историю из своей жизни в режиме самоизоляции. В Петербурге, в отличие от Москвы, нет жесткого запрета на выход на улицу. Городские власти лишь рекомендуют сидеть дома и без лишней надобности не выходить из квартир. С понедельника по субботу мы честно провели в четырех стенах с одним походом в магазин. Но в ночь с субботы на воскресенье у моего пятилетнего сына случилась дикая истерика. Достаточно взрослый ребенок полчаса заходился в реве и не реагировал ни на какие уговоры. Так прорвалась энергия, накопленная за дни вынужденного безделья.

В воскресенье мы проснулись в семь утра, взяли велосипеды, вышли на ближайшую к дому велодорожку и гоняли по ней час. Ничего особо не нарушили, пересеклись за это время только с парой прохожих с собаками, но ощущения все равно были не из приятных. Пусть и вынужденно, но поступили неправильно.

Федору Смолову вроде бы не пять лет. Вряд ли он просыпается посреди ночи в слезах. Провести необходимое время в карантине, обложившись самыми современными гаджетами и коротая время на беговой дорожке, для взрослого человека не так уж сложно. Но в воскресенье нападающий не выдержал и сорвался в Россию.

Возможно, он действительно ничего не нарушил и не нарушит - прилетел на частном самолете в Белоруссию, рванул на машине в Россию и теперь будет честно сидеть на карантине, на какой-нибудь подмосковной даче. И гонять мяч на лужайке у дома. В гордом одиночестве.

Вот только сам Смолов прямым текстом говорит о том, что тренировки тут не при чем: "Ситуация потребовала моего возвращения в Россию, чтобы быть ближе к семье". Такие слова наводят на неприятные размышления. Мы знаем, что Федор обязан провести две недели на тотальном карантине в полном одиночестве. Каким образом он за это время может стать ближе к семье, если не нарушит противоэпидемические правила? Он точно собирается соблюдать карантин?

Испанская пресса утверждает, что истинный мотив внезапного отъезда Смолова из Виго - совсем не в том, что он не мог нормально тренироваться в четырех стенах съемной квартиры. Причина в 18-летней девушке нападающего: Мария Юмашева празднует день рождения 14 апреля. Это будет девятый день самоизоляции Смолова. В это время он обязан сидеть в гордом одиночестве и сможет поучаствовать в празднике разве что виртуально - в режиме видеосвязи. С таким же успехом Федор мог включиться в видеоконференцию и из Испании. Для чего же тогда ехать в Москву? Ответ напрашивается сам собой - чтобы явиться на праздник лично, в нарушение всех правил и норм.

Очень хочется верить, что испанцы нагло врут и ни о чьем дне рождения Федор не думает. Вот только пример для всех людей, которые сидят в четырех стенах, Смолов подал далеко не самый положительный. Это Криштиану Роналду соглашается на снижение зарплаты, покупает ИВС и маски для больниц и запускает в Instagram челлендж по упражнениям на пресс для тех, кто остался дома. Некоторые российские футболисты благотворительность вроде бы освоили, а вот с банальным сидением в четырех стенах смириться никак не могут. Как-то по-детски это все получается...