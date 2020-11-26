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Смоленского депутата заклевали за малиновый пиджак: "Местечковый решала из 90-х"

26 ноября 2020, 00:35  •  56 • Политика
Смоленский депутат появился перед людьми, которые за него голосовали, одетым, как говорится, с иголочки. Фотография разлетелась по соцсетям. Молодого мужчину заклевали за малиновый пиджак. "Местечковый решала из 90-х", - пишут о нём горожане. И это не самая обидная из опубликованных ими характеристик.
Фотография появилась на странице "ВКонтакте" депутата, блогера и предпринимателя Максима Баранова. Он рассказал, что жители Смоленска недовольны работами по проекту "Формирование комфортной городской среды". Поэтому слуге народа "пришлось взять под свой контроль данную ситуацию".
На снимке Баранов вышагивает в сверкающих лакированных ботинках и костюме малинового цвета и без медицинской маски. Вокруг него люди в СИЗах, одетые в традиционные для пасмурной осенней погоды и слякоти синие и чёрные куртки. С одной стороны от депутата унылая пятиэтажка с припорошёнными снегом газонами, позади - деревья с облетевшей листвой.
Одни пользователи соцсетей отметили контраст тоскливого осеннего пейзажа и улыбающегося депутата, другие спрашивают, почему на шее не видна золотая цепь в палец толщиной. Это украшение было непременным атрибутом "серьёзных людей" в 90-х, как и малиновый пиджак. И люди об этом прекрасно помнят!
Местечковые решалы из 90-х! Время малиновых пиджаков возвращается! - написал в "ВК" пользователь Олег Морозов.
"Вы хотели знать, куда подевались ребята в малиновых пиджаках из 90-х? Никуда не подевались. Они сейчас стали депутатами от "Единой России" городского совета г. Смоленска, и зовут их Максим Баранов", - рассказал друзьям и подписчикам на своей странице петербуржец Леонид Грозовский.
"Уже как-то обыденно. Нарядился как клоун и поехал стебаться над холопами", - подметил в Twitter Paul G.
Его пиНжак стОит как пятиэтажка, что слева, - написал Андрей Z.
"Ааа, ору!" - лаконично отреагировала Elisasha.
Кто-то поинтересовался, выписали ли депутату Баранову штраф за несоблюдение масочного режима. Были и те, кто просто немножко отредактировал фото.
pic.twitter.com/r9TvMgS8j3
— Anton K (@akva_dzen) November 25, 2020
.
pic.twitter.com/r9TvMgS8j3
— Anton K (@akva_dzen) November 25, 2020

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