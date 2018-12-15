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Смоленские чиновники собственным примером преподали политикам урок экономии

15 декабря 2018, 02:24  •  70 • Политика
Депутаты от фракции "Единая Россия" в Смоленской облдуме предложили отказаться от плана по повышению зарплат губернатору региона, главе Заксобрания и их заместителям, преподав на собственном примере урок экономии.
Об этом рассказал глава думы Игорь Ляхов. Согласно предварительным данным, зарплаты спикера и главы региона должны были вырасти на 34%.
На прибавку также могли рассчитывать вице-губернаторы и ряд депутатов. Инициатива ЕР позволит сэкономить порядка 16 миллионов рублей на чиновниках.
"Фракция "Единая Россия" подготовила соответствующие поправки в законодательство, и уверен, что они будут поддержаны и парламентариями других фракций", - приводит его слова Дни.ру.
Ранее стало известно о том, что региональное отделение партии "Единая Россия" в Свердловской области намерено добиться отмены решения депутатов гордумы Екатеринбурга о повышении зарплаты мэру города Александру Высокинскому.

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