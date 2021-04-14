Смоленская катастрофа и бродячий цирк Мацеревича

Вопрос, раздирающий польское общество

10 апреля в Польше отмечали очередную годовщину гибели президента Речи Посполитой Леха Качиньского.

Авиакатастрофа под Смоленском, произошедшая одиннадцать лет назад, унесла жизнь не только Качиньского, но и его жены Марии, а также ещё 95 человек. Весь день 10 апреля в Польше проходили мемориальные мероприятия с участием высших лиц государства. Венок к памятнику своему брату в центре Варшавы на площади Пилсудского возложил председатель партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Затем церемония повторилась с участием премьер-министра Матеуша Моравецкого. Президент Анджей Дуда посетил Королевский замок в Кракове, где похоронены Лех и Мария Качиньские, потом вернулся в столицу и тоже почтил память жертв крушения Ту-154. Вечером польское руководство присутствовало на траурной мессе в кафедральном соборе Иоанна Крестителя.

Ярослав Качиньский у памятника брату

Однако не всё с этим гладко. Перед тем как Ярослав Качиньский прибыл на площадь Пилсудского, вокруг неё стали собираться противники «Права и справедливости». Когда Качиньский подъехал, они устроили шумный протест, произошли стычки с полицией, 11 человек задержали. И 11 лет спустя в Польше вокруг смоленской катастрофы продолжают бушевать страсти.

Самый острый вопрос, раздирающий польское общество, – причины аварии Ту-154. Казалось бы, точки над i давно расставлены: сразу после гибели самолёта была создана совместная комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и Министерства обороны РФ. В её работе участвовали и российские, и польские специалисты. В январе 2011 г. был опубликован окончательный отчёт комиссии, и в нём указывалось, что к катастрофе привели ошибочные действия экипажа. Варшава с выводами комиссии согласилась, но через несколько лет стала их ревизовать и искать виноватых. Прокуратура возобновила следствие, его срок продлён до 31 декабря 2021 г.

А больше всего внимания привлекает так называемая смоленская подкомиссия при Государственной комиссии по расследованию авиакатастроф. Её появление – результат победы партии Качиньского на выборах 2015 года. Подкомиссию возглавил Антони Мацеревич, бывший тогда министром обороны. Путь в политику он начал с борьбы против социалистического строя в ПНР, потом прошёл через «Солидарность», «Право и справедливость». Мацеревич – личность колоритная; известен как антисоветчик, русофоб и антисемит.

Антони Мацеревич. Фото: newsweek.pl

Пять лет он выступает с шокирующими заявлениями. То утверждает, что Ту-154 потерпел крушение из-за искусственного тумана, созданного российскими спецслужбами, то обвиняет РФ в том, что во время ремонта в России в 2009 г. в лайнер заложили взрывчатку и привели её в действие на подлёте к Смоленску. Попутно Мацеревич яростно нападает на Дональда Туска, бывшего премьера Польши и бывшего председателя Европейского совета, который якобы помог Москве сфальсифицировать отчёт совместной комиссии МАК и Минобороны.

В Польше хватает тех, кто разделяет взгляд Мацеревича. Еженедельник Sieci выдал недавно «сенсацию», запустив утку о следах тротила и гексогена на сохранившихся фрагментах лайнера: это будто бы доказывает версию Мацеревича о том, что были два взрыва, которые и уничтожили Ту-154. При этом пан Антоний годами обещает обнародовать отчёт «смоленской подкомиссии», но раз за разом отодвигает публикацию на более поздний срок.

Немало в Польше и тех, у кого деятельность учреждения, руководимого Мацеревичем, вызывает резкое отторжение. Все дни, предшествовавшие годовщине 10 апреля, подкомиссию жёстко критиковали в СМИ, называя «бродячим цирком», «унылой театральной труппой». Оппозиционные партии потребовали закрытия подкомиссии, проедающей бюджетные средства. А вице-спикер сейма Влодзимеж Чажастый, представляющий в парламенте альянс левых сил, посоветовал Мацеревичу посетить психиатра. Вечером 9 апреля на рейтинговом канале TVN24 появился Дональд Туск. Он был непреклонен: правда о катастрофе установлена десять лет назад, всё прочее – это политическая война, развязанная властями.

К расследованию Мацеревича скептически относятся и в его партии «Право и справедливость». Депутат сейма Болеслав Пьеха говорит, что не верит в теории шефа «смоленской подкомиссии». «Антони нас подвел», – заявляет Ядвига Госевская, мать Пшемыслава Госевского, бывшего заместителя председателя «Права и справедливости», тоже погибшего под Смоленском. Госевская настаивает на отстранении Мацеревича.

Между тем TVP1 – первый канал общенационального телевидения – показал фильм о результатах работы подкомиссии. Зрелище было скучное. Полтора часа людям, сидевшим у экранов, вдалбливали, что самолёт никак не мог врезаться в берёзу, что на борту произошли взрывы и российские диспетчеры специально вели лайнер по ложному курсу. В качестве доказательства в фильме использовалась компьютерная реконструкция крушения Ту-154.

Кадр из фильма

После выхода фильма начался скандал. Для придания убедительности собственной версии авторы вставили фрагмент записи чёрного ящика, где слышны крики гибнущих людей. Депутат сейма Барбара Новацкая (катастрофа под Смоленском оборвала жизнь её матери) назвала это подлостью. А вдова одной из жертв – офицера Бюро государственной охраны Польши – подала в суд на TVP1.

В целом реакция на «документалку» от Мацеревича в Польше была негативной. Бывший министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что если на борту был взрыв, то имела место диверсия, а значит Марта Качиньская – дочь Леха и Марии – должна вернуть три миллиона злотых, полученных ею по страховке за смерть родителей в авиакатастрофе. Крайне возмутился фильмом Мацей Ласек, который в 2010-2011 гг. руководил группой польских авиационных экспертов, сотрудничавших с комиссией МАК и МО РФ.

Мацей Ласек. Фото: onet.pl

Мацеревич, однако, упорствует. Он продолжает обвинять Россию. Он требует, чтобы Туск предстал перед судом за пособничество Москве. Он снова обещает обнародовать официальный отчёт своей подкомиссии, на этот раз – в текущем месяце. Как сообщил представитель президентской канцелярии Анджей Дера, отчёт «смоленской подкомиссии» не будет отражать официальную позицию государства. То есть власти Польши начинают дистанцироваться от Мацеревича и его деятельности.

Интересно, что ранее о расследовании Мацеревича скептически отзывался Яцек Курский, президент TVP1. Это значит, что эфир фильму могли дать только по настоянию Ярослава Качиньского. А тот заметно скорректировал свою позицию и недавно заявил, что, скорее всего, полной правды о катастрофе польское общество не узнает никогда. Это означает, что и бродячий цирк Мацеревича свернёт своё шапито.