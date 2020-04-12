Смоленск и Катынь в польской идеологии

От Пилсудского до Качиньского

10 апреля исполнилось десять лет со дня гибели президента Польши Леха Качиньского, его супруги Марии и ещё 94 человек, находившихся на борту лайнера Ту-154, который летел в Смоленск.

Анджей Дуда в Вавеле. Фото: prezydent.pl

Польские власти с размахом отметили десятилетие трагедии. Президент Анджей Дуда в день годовщины уехал в Краков и посетил Вавельский замок, где похоронены Лех и Мария Качиньские. Председатель партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский прибыл на площадь Пилсудского в Варшаве и возложил венок к памятнику брату; затем это сделали премьер-министр Матеуш Моравецкий и маршал сейма Эльжбета Витек.

Ярослав Качиньский у могил жертв катастрофы

Большая группа высокопоставленных политиков во главе с Качиньским повторила церемонию у памятника жертвам Смоленской катастрофы на площади Пилсудского. Многочисленная делегация посетила военное кладбище, где покоятся пассажиры последнего рейса Ту-154. Общественность возмутилась: нарушаются карантинные запреты, политики «Права и справедливости» собираются в большие группы.

Проявили рвение и местные власти: имя Леха и Марии Качиньских присваивалось улицам и скверам, принимались решения установить скульптуру президентской четы, а в городе Бельско-Бяла 10 апреля завыли сирены, ещё больше запугивая сидящих в карантине обывателей.

По всей Польше шли траурные мессы. Не остались в стороне Национальный банк, отчеканивший памятную монету, и почтовое ведомство, выпустившее специальную марку. СМИ всячески раздували культ Леха Качиньского. Официозное Polskie Radio предложило слушателям архивные записи речей президента, включая выступление Качиньского в Тбилиси, куда он отправился в августе 2008 года, чтобы поддержать Грузию, ставшую объектом «российской агрессии», как именуют в Польше операцию Вооружённых Сил РФ по защите Южной Осетии от грузинского вторжения.

10 апреля по радио прозвучало интервью Ярослава Качиньского, который назвал своего брата одним из «самых выдающихся и значимых людей в новейшей истории Польши». А на президентском сайте напомнили слова Анджея Дуды, сказанные пару лет назад: «Со времен маршала Пилсудского не было столь великого лидера польского государства. Им был только Лех Качиньский».

А главное, катастрофа под Смоленском используется польскими властями для новых выпадов против России. Когда в феврале обсуждался вопрос, какие мемориальные мероприятия проводить 10 апреля и кому в них участвовать, канцелярия президента информировала: Анджей Дуда не готовится к поездке в Россию. Затем было заявлено, что в Смоленск намерен отправиться Матеуш Моравецкий. Глава МИД Польши Яцек Чапутович собрался встретиться с Сергеем Лавровым и обсудить детали. Однако официального обращения из Варшавы не поступило, аппарат Лаврова переговоры не планировал, их и не было. Тогда Варшава обвинила Россию в нежелании содействовать организации визита.

К марту польские власти, наконец, отправили нужные документы, и Москва ответила согласием. А тут началась эпидемия. Президент Дуда повторил, что не поедет в Россию. Зато теперь полететь в Смоленск захотел Ярослав Качиньский, а затем в Россию опять засобирался Моравецкий. Казалось, шло к тому, что визит состоится. Однако 3 апреля канцелярия премьер-министра сообщила об отмене поездки, поскольку Москва не дала «однозначный письменный ответ на представленные логистические планы». Реакция МИД РФ была резкой: «Удивлены новым провокационным выпадом польских властей. Тем более что в полученной нами сегодня ноте Посольства Польши в Москве в качестве причины переноса визита названы угрозы, связанные с пандемией коронавируса... Вместо признательности имеем теперь дело с вызывающей неблагодарностью, которая остается на совести польских политиканов, продолжающих спекулировать на святой теме погибших в катастрофе их граждан. Соответствующие выводы нами сделаны». Язык документа необычен, а слова «выводы нами сделаны» прозвучали недвусмысленным предупреждением.

В Варшаве предупреждение не услышали. 5 апреля Анджей Дуда дал интервью Financial Times, в котором поставил под сомнение выводы совместной комиссии Межгосударственного авиационного комитета и Министерства обороны РФ, расследовавшей причины катастрофы. В комиссию входили как российские, так и польские специалисты. Заключение комиссии, подтверждённое всеми доказательствами, было однозначным: к аварии привели ошибочные действия экипажа.

Ярослав Качиньский отказывается принять это заключение, и с 2016 года при Государственной комиссии по расследованию авиакатастроф работает «смоленская подкомиссия». Возглавляет ее Антоний Мацеревич – близкий к Качиньскому человек, оппозиционер времён ПНР, антисоветчик, русофоб, один из старейших депутатов сейма.

Антоний Мацеревич. Фото: rp.pl

Четыре года Мацеревич грозится опубликовать отчёт своей подкомиссии. Вот и сейчас он обещает обнародовать этот документ, но… позже. Периодически он «приоткрывает занавес», и от сказанного им польская пресса начинает сходить с ума: то катастрофа выглядит результатом заговора Путина и бывшего премьера Туска, то авария происходит из-за тумана, который распускался российскими спецслужбами…

8 апреля Мацеревич заявил : Ту-154 погиб из-за двух взрывов, первый разрушил левое крыло, второй убил всех находившихся в салоне. Двумя неделями раньше руководитель «смоленской подкомиссии» говорил , что после поездки в Тбилиси в 2008-м Лех Качиньский стал «опасен» для России. Мацеревич лжёт во всех этих случаях, забывая, как в 2010 году покойный президент делал шаги навстречу Москве и собирался в российскую столицу на парад в честь 65-летия Великой Победы.

Одновременно нагнетается истерия вокруг Катыни. Лех Качиньский летел в Смоленск, чтобы почтить память расстрелянных польских офицеров, и теперь два события неразрывно связаны. Канцелярия польского президента призывает посетить сайт 80rocznicakatynia.pl, имеющий страницы на польском, английском и русском языках. Институт национальной памяти подготовил пакет лекций, семинаров и онлайн-уроков, посвящённых Катыни.

Если бы не коронавирус, эти мероприятия распространились бы и на Белоруссию. 10 марта в минском кафедральном соборе в присутствии посла польского Артура Михальского отслужили мессу по польским офицерам. В Москве польское посольство стало указывать российским СМИ, что они должны писать. 6 апреля посольство направило письмо в редакцию «Экспресс-газеты», возмущаясь публикацией «Поляков в Катынском лесу расстреляли немцы!».

Церемония, посвящённая Катыни, в посольстве Польши в Москве. Фото: dzieje.pl

Катынь – краеугольный камень польской идеологии. Как показал свежий опрос Центра изучения общественного мнения, 97% жителей Польши знают о расстрелянных офицерах, а 78% обвиняют Россию в недостаточных усилиях по расследованию преступления. В тоже время 76% опрошенных поляков считают, что катынская тема омрачает польско-российские отношения.