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Смогут снижать премию каждый год: Раскрыты детали "неожиданного предложения" Путина для Белоруссии

22 февраля 2020, 11:24  •  152 • В мире
Глава Минэнерго Александр Новак раскрыли детали "неожиданного предложения" президента России Владимира Путина для Белоруссии по поставкам нефти. По словам министра, Минск сможет снижать премию на два доллара к цене каждый год.
Таким образом Белоруссия сможет компенсировать потери от снижения экспортной пошлины.
"Предложено снижение премии примерно на $2 за тонну каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины", - цитирует пресс-служба Новака.
Министр подчеркнул, что инициатива исходит от российских компаний, и Белоруссия уже поставлена в известность.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого Минску было сделано "неожиданное предложение".
По его словам, Москва предложила подсчитать белорусам убытки от снижения пошлин и согласилась компенсировать часть.
Лукашенко назвал это "шагом вперёд" в споре двух стран о ценах на нефть и газ.

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