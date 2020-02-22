Смогут снижать премию каждый год: Раскрыты детали "неожиданного предложения" Путина для Белоруссии

Таким образом Белоруссия сможет компенсировать потери от снижения экспортной пошлины.

"Предложено снижение премии примерно на $2 за тонну каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины", - цитирует пресс-служба Новака.

Министр подчеркнул, что инициатива исходит от российских компаний, и Белоруссия уже поставлена в известность.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого Минску было сделано "неожиданное предложение".

По его словам, Москва предложила подсчитать белорусам убытки от снижения пошлин и согласилась компенсировать часть.

Лукашенко назвал это "шагом вперёд" в споре двух стран о ценах на нефть и газ.