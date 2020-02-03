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Смогут ли слуги народа выжить без привилегий?

03 февраля 2020, 11:54  •  110 • Аналитика
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
В этот день, …лет назад
Третьего февраля 1938 года вышло секретное постановление ЦК ВКП(б) и Совнаркома "О дачах ответственных работников". В нем говорилось: "Ряд арестованных заговорщиков (Рудзутак, Розенгольц, Антипов, Межлаук, Карахан, Ягода и др.) понастроили себе грандиозные дачи-дворцы в 15-20 и более комнат, где они роскошествовали и транжирили народные деньги, демонстрируя этим свое полное бытовое разложение и перерождение".
© РИА Новости / Пресс-служба ФСО России
Кунцевская ближняя дача Иосифа Сталина в Москве
И как-то забылось, что сами ЦК и СНК подтолкнули высших партийных и государственных чиновников к "перерождению", приняв в марте 1935 года постановление "О постройке дач для ответственных работников". Под это выделялись из госбюджета немалые средства. И это при том, что у простых граждан не было не то что дач, а простых человеческих условий. В городах в среднем на человека приходилось жилплощади 2-3 квадратных метра. Люди жили в подвалах, в дровяных сараях, во временных бараках, продуваемых всеми ветрами.
И что же? "Ответственным работникам" запретили строить дачи? Отнюдь! Ведь в постановлении 1938 года упоминались только фамилии репрессированных, а им, кроме пули в лоб, уже ничего не полагалось. А для тех руководящих работников, кто еще остался на свободе, установили "приемлемые нормы" дач: не более 7-8 комнат для семейных и 4-5 – для несемейных. Они строились, конечно же, на бюджетные средства, то есть на народные деньги.
© РИА Новости / Андрей Иглов
И еще один любопытный факт. В те годы дача ответственного работника считалась казенной, не была личной собственностью, но уже тогда наметилась сильная и ничем не победимая тенденция к приватизации этой государственной собственности. Этот фортель, но в гораздо больших масштабах, потомки "ответственных работников" повторят в 1990-е. Несправедливо, скажете. А мир вообще несправедлив…
И тут возникает еще один резонный вопрос: а способны ли люди власти к самоограничению? Увы, история показывает, что нет. Даже те, кто вел самый скромный образ жизни, все равно поддерживали свой статус как могли: чинами, наградами, роскошью, количеством слуг, размерами занимаемых апартаментов и т.д. Noblesse oblige!
© РИА Новости / Илья Питалев
Дом-музей "Дача Сталина" в Сочи
В этой связи вспоминается старый анекдот. Два дикаря были отправлены учиться во французский университет. Один из них остался во Франции, а другой вернулся на родину, стал правителем, участвовал в местных ритуалах, в том числе и каннибализме. Два друга встретились. Тот, что живет во Франции, спрашивает: как ты, просвещенный человек с университетским образованием, можешь заниматься людоедством? На что царек со вздохом ответил: "Noblesse oblige! Положение обязывает"…
Этот анекдот вполне вписывается в материалистическую диалектику, ставшую краеугольным камнем марксизма-ленинизма. Поэтому борьба за светлое будущее бедных трудящихся масс у большевиков научно-диалектически, так сказать, сочеталась с необходимостью привилегий для вождей и других коноводов угнетенного пролетариата. И это началось сразу же после революции. Уже 14 июня 1920 года на заседании Совнаркома было рассмотрено и единогласно одобрено положение о "совнаркомовском пайке". По единодушному решению документ получил гриф секретности и в печати до 1990-х годов не публиковался.
© РИА Новости
Владимир Ленин и Иосиф Сталин в Горках
Страна голодала – еще шла гражданская война, разруха. Поэтому, как отмечалось в документе, "паек устанавливается для особо ответственных, незаменимых и необходимых для нормального течения работы сотрудников находящихся в Москве учреждений центральных комиссариатов, Высшего совета народного хозяйства". Паек также получали и члены семьи "незаменимого работника".
Итак, норма ежемесячная пайка: 8 килограммов муки, по четыре кило мяса и рыбы, 600 граммов сливочного масла, три кило крупы, полкило сахара, 16 килограммов овощей, мыло, спички, соль… Для того голодного времени весьма и весьма неплохо!
А еще надо вспомнить, что в Кремле была столовая с какими-то несуразно смешными низкими ценами. Кроме того, обеды отпускались и на дом. Кремлевские апартаменты с мебелью тоже были бесплатными. Как и электричество и обслуга. Еще в Кремле был санаторий. Были еще и спецраспределители тоже с весьма низкими ценами.
© РИА Новости / Михаил Озерский
Московский Кремль зимой
Маргарита Рудомино, знаменитый библиотековед, как-то зашла в квартиру Анатолия Луначарского и увидела: нарком просвещения с женой сидели за письменным столом, на котором стояла большая корзина со свежей клубникой. Из-за разрухи я уже несколько лет не видела клубники, а тут целая корзина, да еще в апреле месяце, добавляет Рудомино.
В низшей партийной массе начался ропот. Преображенский (нет, не Филипп Филиппович, а Евгений Алексеевич, в 1920 году – глава Агитационно-пропагандистского отдела ЦК) ‒ поднял вопрос о материальном неравенстве и включил его в повестку дня 9-й партконференции. В итоге, под нажимом масс, было решено серьезно сократить нормы пайков и других привилегий. Но… выводы комиссии остались только на бумаге. В 1937 году Преображенский был осужден как троцкист и контрреволюционер и расстрелян.
© РИА Новости / Евгений Халдей
А после войны и позже была установлена четкая и утвержденная градация льгот и привилегий. Например, секретарю ЦК и его семье полагался один повар, кандидату в члены Политбюро ‒ два, члену Политбюро ‒ три, а генеральному секретарю готовили несколько бригад поваров.
Существовали целые цеха по изготовлению продуктов и напитков для высшего руководства, спецбазы по их распределению, санатории и т.д. Хрущев на XX съезде заявил: "Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!". А до этого, видимо, коммунизм решили опробовать на партаппаратчиках…
Получается, что из истории можно извлечь только один урок: времена бывают разные, но люди никогда не меняются.
© РИА Новости / Анатолий Егоров
И напоследок еще один анекдот. Бывший председатель Гостелерадио Н.Н. Месяцев рассказывал, как Брежнев и члены Политбюро приехали торжественно открывать Останкинскую телебашню:
"Прошлись везде, поднялись на лифтах в ресторан. Брежнев, Косыгин и Подгорный сидели за одним столиком, я со своими замами ‒ за другим. Их обслуживали официанты из управления охраны КГБ, и продукты для них ребята из "девятки" привезли с собой. Смотрю, на их столик принесли замечательный балык.
Я официанту говорю: "Принесите и на наш столик балыка". Никакой реакции. Я еще раз, третий… Подгорный зовет этого официанта и говорит ему: "Слушай, принеси ему балыка, чего он все время канючит!" Принесли"…
Автор Владимир Бычков, радио Sputnik
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