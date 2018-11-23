Смогут ли «наследники» Меркель тягаться с Макроном?

После ухода Ангелы Меркель с поста главы ХДС партия изберет нового председателя, который, возможно, станет следующим канцлером Германии. Фавориты – Фридрих Мерц, Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Йенс Шпан. Способны ли они навязать конкуренцию президенту Франции Эммануэлю Макрону в роли лидера ЕС?

Автор:

Гасанов Камран

Христианско-демократический союз (ХДС) 7 декабря определится с новым главой партии, который сменит подавшую в отставку канцлера Германии Ангелу Меркель. От этого назначения зависит судьба немецкой и европейской политики, потому что нынешний канцлер - бесспорный лидер Европейского союза.

Меркель на своих плечах тащит евроинтеграцию, продавливая решения по миграции, евробюджету и санкциям против России. Кто же придет ей на смену? И смогут ли они поддерживать эту динамику, или уход Меркель, как пишет New York Magazine, «оставит зияющую дыру в европейской политике»?

Меркель-продолжение

Последние заседания ХДС определили фаворитов в борьбе за пост главы партии. Опросы пока отдают преимущество генсеку ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр - за нее готовы голосовать около 40% сторонников консервативной партии. Крамп-Карренбауэр - ярая сторонница Меркель, организовывала ее предвыборную кампанию и поддержала миграционную политику канцлера. В европейской политике 56-летняя дама будет продолжать ее курс.