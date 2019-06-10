«Смогут дать отпор»: Иран представил новую систему ПВО

Тегеран представил новейший зенитный ракетный комплекс Khordad-15. Система ПВО способна контролировать воздушное пространство в радиусе 150 км и поражать цели на расстоянии до 45 км. На сегодняшний день республика вооружена несколькими типами ЗРК и радиолокационными станциями собственного производства. При этом Иран продолжает эксплуатировать зарубежные образцы, включая российские комплексы. Как полагают эксперты, Тегеран рассчитывает создать эшелонированную систему ПВО, чтобы противостоять возможным воздушным атакам США и Израиля.

Министр обороны Ирана Амир Хатами представил вниманию общественности новый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) собственного производства Khordad-15. В частности, агентство Irib News опубликовало кадры развёртывания системы ПВО на местности и пуск ракеты-перехватчика.

Агентство Tasnim со ссылкой на Хатами сообщает, что детище иранской оборонной промышленности способно обнаруживать авиацию противника в радиусе 150 км, а малозаметные воздушные платформы — до 85 км. Зона поражения в зависимости от типа цели может достигать 45 км. В арсенал ЗРК входят зенитные ракеты Sayyad-3. На местности Khordad-15 развёртывается в течение пяти минут.

В беседе с RT директор музея ПВО в Балашихе, военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что Минобороны Ирана показало комплекс среднего радиуса действия. По его словам, внешне Khordad-15 напоминает американскую систему Patriot, но с большой долей вероятности Тегеран позаимствовал технические решения, реализованные в российских и китайских ЗРК.

#UPDATE: Launch footage released of the reportedly new ‘15 Khordad’ Iranian air defence system launching Sayyed-3 120km-range surface-to-air missiles



Video: https://t.co/4ZTPc7W8gxpic.twitter.com/fE8earqMo7 — ELINT News (@ELINTNews) 9 июня 2019 г.

«На кадрах видно, что у Khordad-15 есть радиолокатор подсвета и наведения, а также активная фазированная антенная решётка. Это является несомненным преимуществом комплекса. Однако пуск ракеты не происходит вертикально, как у большинства современных ЗРК, что позволяет сделать вывод о наличии у иранской новинки определённых недостатков», — пояснил Кнутов.

На этапе обновления

В последние годы армия Ирана активно перевооружается на ЗРК и радиолокационные станции (РЛС) собственного производства. Как полагает Кнутов, ключевая цель Тегерана — создание эшелонированной системы ПВО — ПРО, которая предусматривает наличие комплексов ближнего, среднего и дальнего радиуса действия.

«Основная военная угроза для Ирана — это воздушная атака США и Израиля. Исламская Республика стремится обеспечить поражение крылатых ракет, различных авиационных боеприпасов, беспилотников и боевых самолётов. Кстати, несколько БПЛА иранцы перехватили. Например, в 2011 году они смогли посадить американский беспилотник RQ-170 Sentinel с помощью средств радиоэлектронной борьбы», — сказал эксперт.

В настоящее время на вооружении ИРИ стоят комплексы средней дальности Raad и Mersad. За дальние рубежи отвечают ЗРК Talash и Bavar 373. Также в эксплуатации находятся средства ПВО зарубежного производства. Самым эффективным оружием, как считают эксперты, является российский С-300ПМУ-2 «Фаворит», поставленный в 2016 году.

Дивизионы отечественного ЗРК прикрывают воздушное пространство над Бендер-Аббасом, Буширом, Исфаханом и Тегераном, где находятся важнейшие научно-производственные центры и военные объекты. В мае 2019 года С-300ПМУ-2 был переброшен на побережье Персидского залива, где располагалась авианосная группа ВМС США.

Из открытых источников известно, что армия Ирана вооружена самоходными установками ЗСУ-23-4 «Шилка», мобильными ЗРК малой дальности «Тор-М1» и «Панцирь-С1Э», системами средней дальности С-200ВЭ «Вега-Э», переносными зенитными ракетными комплексами «Стрела». Есть сведения, что иранские ВС продолжают эксплуатировать устаревший советский ЗРК «Квадрат».

Россия поставляет Ирану РЛС. В частности, ИРИ приобрела у РФ станции метрового диапазона 5Н84АЭ «Оборона-14» и 1Л119 «Небо-СВУ» дальностью контроля воздушного пространства до 400 км. На вооружении войск ПВО и береговой обороны Ирана стоит РЛС «Каста-2Е2», способная сопровождать маловысотные воздушные цели (крылатые ракеты).

Помимо России традиционным партнёром Тегерана в сфере военно-технического сотрудничества считается КНР. В разные годы ИРИ получила из Китая ЗРК средней дальности HQ-2J (аналог советского комплекса С-75М «Волхов») и трёхкоординатные радиолокационные станции JY-14, работающие в сантиметровом и дециметровом диапазонах. Данные РЛС могут обнаруживать объекты на расстоянии до 320 км и одновременно сопровождать до 72 целей.

Также на вооружении армии ИРИ находится несколько образцов западной военной техники, которая была закуплена до Исламской революции 1979 года. Речь идёт о швейцарских зенитных пушках Oerlikon GDF-001, американском комплексе MIM-23 Improved Hawk и британских орудиях Rapier.

ЗРК MIM-23 Improved Hawk

© militaryedge.org

Во времена шаха Мохаммеда Пехлеви Тегеран приобрёл у США и Великобритании несколько типов РЛС: мобильные радары AN/TPS-43, радиолокаторы AN/FPS-88 и AN/FPS-100, радиовысотомеры AN/FPS-89. С вводом их в эксплуатацию Иран получил возможность контролировать воздушное пространство на расстоянии до 300—450 км.

В 2000-е годы армия ИРИ начала получать РЛС собственного производства. На базе китайской двухкоординатной станции YLC-8 (входит в комплекс HQ-2J) инженеры Исфаханского технологического университета разработали радар Matla ul-Fajr дальностью до 250 км. Данная РЛС неоднократно модернизировалась. Сейчас войска эксплуатируют Matla ul-Fajr-3, способную обнаруживать цели на расстоянии до 400 км.

Своим достижением Минобороны ИРИ считает проект загоризонтальной РЛС Ghadir с антенной решёткой длиной около 40 м. Станция может фиксировать объекты на расстоянии до 1100 км и высоте 300 км. Она позволяет Ирану получать информацию о полётах баллистических ракет и движении спутников на низкой орбите.

В октябре 2015 года на масштабных учениях «Мухаррам» Минобороны ИРИ представило РЛС метрового диапазона Fath-14 дальностью до 500—600 км. Особенность станции заключается в цифровой обработке сигнала и помехоустойчивости. Утверждается, что Fath-14 является эффективным средством обнаружения малозаметных воздушных целей.

Оригинальные разработки

Основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев в беседе с RT отметил, что Иран достиг серьёзного научно-технического прогресса в сфере ПВО. Об этом свидетельствует широкое использование цифровых технологий и нового радиолокационного оборудования, полагает эксперт.

«Иран вынужден развивать оборонную отрасль в условиях изоляции. Во времена шаха страна полностью зависела от Запада. После 1979 года иранцы научились модернизировать зарубежные ЗРК и РЛС, а потом начали разрабатывать собственные образцы, копируя при этом элементы российских и китайских средств ПВО», — сказал Корнев.

Система дальнего радиуса Bavar-373

© militarywatchmagazine.com

По словам эксперта, руководству Ирана свойственно преувеличивать возможности своих комплексов и станций. Однако большая часть образцов, стоящих на вооружении, является боеспособным оружием. Одним из достижений оборонной промышленности ИРИ Корнев назвал разработку ЗРК Bavar 373.

«Когда Иран впервые показал на параде Bavar 373, он сильно напоминал российский С-300 и многие сочли его копией нашего «Фаворита». Однако позже был продемонстрирован боевой образец с другими пусковыми установками — и стало понятно, что иранцы создали нечто оригинальное. Конечно, до современной российской техники Тегерану далеко и С-300 ещё очень долго будет самой современной системой. Тем не менее отпор Западу республика всё-таки может дать», — сказал Корнев.

Юрий Кнутов настроен менее оптимистично по поводу уровня развития иранских ЗРК и РЛС. По его мнению, Исламская Республика вооружена преимущественно устаревшими системами. Совершенствование средств противовоздушной обороны ИРИ сдерживают международная изоляция, отсутствие квалифицированных кадров и нехватка финансовых ресурсов.

«Открытая информация об испытаниях иранских ЗРК и РЛС отсутствует. В бою они также не применялись. Поэтому очень сложно оценить, каких успехов добились иранцы. Без помощи Китая и России они наверняка не обошлись», — подчеркнул эксперт.

Кнутов также предположил, что военные Исламской Республики активно заимствуют опыт организации сирийской ПВО, которая регулярно отражает ракетные атаки Израиля. Это позволят Ирану совершенствовать собственную командную структуру и выучку личного состава.

Собеседник RT убеждён, что Иран в короткие сроки может увеличить возможности системы противовоздушной обороны за счёт закупки российских ЗРК «Тор-М2» и ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».

«У Ирана нет международных ограничений на покупку средств ПВО. Дивизионы С-300 помогли республике прикрыть важнейшие объекты. Однако любой комплекс дальнего радиуса действия и любая РЛС нуждаются в прикрытии, а «Торов» и «Панцирей» у Тегерана не так много. Кроме того, как показали события в Сирии, «Торы» и «Панцири» эффективны при отражении ракетных атак. Иран достиг определённых успехов в сфере ПВО, но без покупки современной российской техники республике всё равно не обойтись», — подытожил Кнутов.