Смогли немного сэкономить: Пентагон дал "добро" на продолжение строительства "стены Трампа"

Кроме того, здесь будет проложена новая дорога и проведено дополнительное освещение, пишет Nation News. Продолжение строительства так называемой "стены Трампа" стало возможным благодаря тому, что военному ведомству удалось договориться с подрядчиками выполнить работы за более низкие цены, чем планировалось.

Ранее предполагалось, что средств, перенаправленных на строительство стены из Фонда по борьбе с наркотиками, хватит на возведение немногим более 160 километров пограничного ограждения. Однако суд Калифорнии своим решением запретил использование этих денег в строительство, хотя администрация Трампа рассчитывала именно на это, пишет Politico.

Напомним, возведение ограждения на границе между США и Мексикой было одним из предвыборных обещаний Трампа. Из-за разногласий между президентом и конгрессом по вопросу выделения средств на строительство стены в начале текущего года в США случился шатдаун, а Трамп стал угрожать введением ЧС.

Напомним, стена на границе с Мексикой - амбициозный проект Трампа, который призван остановить поток нелегальных мигрантов. В то же время это одна из самых критикуемых идей противниками, а иногда и сторонниками президента США.