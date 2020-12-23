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Смог рассорить Ходорковского с Чубайсом: Звание "Лучший журналист 2020 года" отдали Гордону

23 декабря 2020, 23:35  •  129 • Политика
Чубайс обвинил Ходорковского во лжи из-за слов о взятке в интервью Гордону. Украинского телеведущего предложили объявить "Лучшим журналистом 2020 года".
Украинского журналиста и телеведущего Дмитрия Гордона призвали досрочно объявить "Лучшим журналистом 2020 года" за интервью, рассорившее экс-главу Роснано Анатолия Чубайса с беглым олигархом-уголовником Михаилом Ходорковским.
Речь идёт об интервью, в котором Ходорковский обвинил Чубайса в получении взятки в 3 миллиона долларов за организацию встречи с президентом России Борисом Ельциным в 1996 году. В ответ экс-глава Роснано обвинил беглого олигарха во лжи и потребовал извинений.
Кашин может закрывать своё голосование. Лучший журналист 2020 года - Дмитрий Гордон. Дмитрий Гордон стал автором не просто срача, а - ЦАРЬ-СРАЧА,
- комментирует журналист Сергей Мардан на своём Telegram-канале.
Он добавляет, что история со взяткой и неуклюжие оправдания Чубайса с лихвой перекрывают все остальные "горячие темы" вроде трусов Навального, отправляя их на самое дно информационной ямы. Мардан уже пообещал обсудить эту историю в ближайшем эфире.

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