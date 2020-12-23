|
Смог рассорить Ходорковского с Чубайсом: Звание "Лучший журналист 2020 года" отдали Гордону
23 декабря 2020, 23:35 • 129 • Политика
Чубайс обвинил Ходорковского во лжи из-за слов о взятке в интервью Гордону. Украинского телеведущего предложили объявить "Лучшим журналистом 2020 года".
Украинского журналиста и телеведущего Дмитрия Гордона призвали досрочно объявить "Лучшим журналистом 2020 года" за интервью, рассорившее экс-главу Роснано Анатолия Чубайса с беглым олигархом-уголовником Михаилом Ходорковским.
Речь идёт об интервью, в котором Ходорковский обвинил Чубайса в получении взятки в 3 миллиона долларов за организацию встречи с президентом России Борисом Ельциным в 1996 году. В ответ экс-глава Роснано обвинил беглого олигарха во лжи и потребовал извинений.
- комментирует журналист Сергей Мардан на своём Telegram-канале.
Он добавляет, что история со взяткой и неуклюжие оправдания Чубайса с лихвой перекрывают все остальные "горячие темы" вроде трусов Навального, отправляя их на самое дно информационной ямы. Мардан уже пообещал обсудить эту историю в ближайшем эфире.
129
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 декабря 2020, 20:45
|
18 декабря 2020, 08:50
|
19 декабря 2020, 04:05
|
20 декабря 2020, 19:30
|
23 декабря 2020, 08:55
|
21 декабря 2020, 10:10
|
17 декабря 2020, 06:15