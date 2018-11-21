Смоет ли Украину «Турецким потоком» из российской трубы

Украинские эксперты в панике - Россия все ближе к тому, чтобы отказаться от транзита газа по территории капризной соседки. «Мы должны приложить все усилия, чтобы не допустить строительства второй нитки «Турецкого потока», - объявил глава украинского Совета по вопросам газовой промышленности Леонид Униговский. Причина беспокойства ясна - транспортируя российский газ, Украина зарабатывает большие деньги - порядка $3 млрд в год. И отдавать, пусть ненавистные, зато кровно заработанные российские миллиарды, какой-то там Турции в планы Киева не входит. Доходы от российского газа сравнимы для Украины только с помощью от Международного валютного фонда (в этом году, например, Киев претендует на $1.9 млрд от МВФ, да и то не факт, что получит). Такую «пробоину» в бюджете просто будет нечем закрыть.

Как новые российские газопроводы влияют на большую политику "Комсомолка" разбиралась с руководителем аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александром Пасечником.

1) Почему Киев так нервничает из-за «Турецкого потока» и «Северного потока-2»?

В 2017 году через Украину проходила почти половина российского экспорта газа в Европу - 93,5 из 194 млрд кубометров. Для сравнения по «Северному потоку-1» (в Германию) - 51 млрд кубометров, по газопроводу «Ямал - Европа» (через Белоруссию) - 35 млрд кубометров, по «Голубому потоку» (в Турцию) - около 16 млрд кубометров.

Министр энергетики Мекленбурга-Передней Померании Кристиан Пегель на строительной площадке газопровода, который примет газ "Северного потока-2" в районе города Лубмин на севере Германии.ФОТО DPA/ТАСС

При таких условиях от украинского транзита зависел и «Газпром», и потребители в Европе. Но все должно измениться, когда будут введены строящиеся газопроводы. «Северный поток-2» будет прокачивать дополнительно 55 млрд кубометров, обе нитки «Турецкого потока» - еще 30 млрд «кубов». Несложно заметить, что новые «потоки» смогут почти полностью заместить собою украинское направление. И поводов для шантажа у украинских газовиков не останется.

- Новые газопроводы гарантированно доставят российский газ в Европу без рисков, связанных с транзитом по территории Украины, - говорит Александр Пасечник. - Это и политические риски (дипломатия между Россией и Украиной почти на нуле), и риски аварий. Газовые трубы на Украине крайне изношены, зато у новых магистралей, которые строятся сейчас Россией - 30-летняя гарантия и, разумеется, они безопаснее.

2) Наша цель - полностью отказаться от транзита газа через Незалежную?

Не стоит торопиться. Нужно помнить поговорку: «Нельзя класть все яйца в одну корзину». Чем больше у России будет маршрутов для экспорта газа - тем лучше для нас. В конце концов, и на Украине еще может прийти вменяемая власть, настроенная на сотрудничество с Россией. Да и та же Турция может развернуться на 180 градусов. Наличие нескольких почти равноценных экспортных газопроводов - наш сильнейший козырь в любом газовом споре.

Кстати, немецкий канцлер Ангела Меркель просила Владимира Путина, чтобы Украина сохранила свою роль транзитера газа и после запуска «Северного потока-2». Российский президент согласился, при условии что это будет России экономически выгодно. И это была не уступка, а дальновидный расчет.

- Текущий газовый контракт с Украиной действует до конца 2019 года, - поясняет эксперт. - В этом соглашении прописаны и цены, и объемы наших поставок. Соответственно с 2020 года мы имеем право пересмотреть эти параметры. Уже идут сложнейшие переговоры. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что Россия не планирует полностью обнулять украинский трафик газа, но рассматривает прокачку примерно 10-15 млрд кубометров газа, то есть падение от нынешнего уровня - в 6 раз. Украина заявляет, что им для рентабельности нужна прокачка не менее 25 млрд «кубов». Но в любом случае это кратное сокращение поставок. И соответственно потеря Украиной доходов от $1 миллиарда до $2.5 миллиардов ежегодно.

3) Украинцы срочно продают свои газопроводы. Зачем?

В тот самый день, когда Путин и Эрдоган открывали участок «Турецкого потока», глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев признался, что страна пытается, но не может найти покупателей на «трубу». Свои газопроводы Украина оценила в $14 млрд, но даже отдать половину этой стоимости дураков нет. Дело в том, что изношенность украинских труб оценивается в 90% и уже в 2019 году прокачка газа по ним может прекратиться без всякой «руки Кремля». Поэтому-то и нужен инвестор, согласный вложить миллиарды в ремонт труб, а взамен получить долю прибыли от транспортировки газа.

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука назвал президента Украины «гонителем церкви» 19 ноября 2018 года, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин во время церемонии завершения строительства морского участка газопровода "Турецкий поток". ФОТО Михаил Климентьев/ТАСС

- Покупателей нет по двум причинам, - говорит Пасечник. - Во-первых, никому не нужна газотранспортная система без подтвержденных Россией объемов газа. Во-вторых, есть ощущение, что критическая точка износа уже пройдена и легче построить новые газопроводы, чем ремонтировать эти. По независимым оценкам, инвестору нужно будет вложить в модернизацию более $5 миллиардов. А между тем, Россия требует гарантии вложений в эту инфраструктуру, иначе транзит газа по ней будет слишком рискованным.

4) Какие страны будут питаться от новой «нитки»?

«Турецкий поток», который заработает в 2019 году (так же как и «Северный поток-2» на Германию и «Сила Сибири» на Китай - следующий год вообще ключевой для нашей газовой отрасли), состоит из двух веток мощностью 15 млрд кубометров в год каждая. Первая из них предназначена для внутренних потребностей Турции, а вот вторая пойдет дальше в Европу. Но куда точно, пока не определено, переговоры ведутся.

- В первом варианте конечной точкой станет Италия, это очень хороший, емкий рынок, - объясняет Пасечник. - Еще один вариант - через Болгарию на Восточную Европу. Но болгары один раз нам по указке своих друзей из Вашингтона уже запороли «Южный поток» - а он должен был быть в 2 раза мощнее «Турецкого». Так что неизвестно, захотим ли мы с ними второй раз связываться. С другой стороны, через Турцию и Болгарию мы сможем запитать целый ряд восточноевропейских стран, которые сейчас получают газ через Украину. И таким образом, обезопасить их и себя от рисков непоставок из-за капризов Киева. Понятно, что чем больше стран подключатся к российской «трубе», тем лучше для нас.

5) Польша заявляет, что перейдет на сжиженный газ из США. Это реально?

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) - тренд последних лет. При этом способе не нужно никаких газопроводов - газ при помощи низких температур охлаждается до жидкого состояния и перевозится по морю в специальных танкерах, а в конечной точке снова доводится до газообразного состояния. Есть только одна загвоздка: цена такого газа выходит «золотой», особенно если везти его в Европу из США. Пока в Старом Свете доля СПГ составляет всего 14%.

- Все ярые противники российского газа в Европе хорошо известны: это Польша, Дания, прибалтийские страны, - говорит Александр Пасечник. - В их заявлениях нет никаких экономических, национальных интересов. Это адепты США, которые следуют в фарватере американской политики и русофобии. Российский трубный газ дешевле американского сжиженного на 30%, и это притом, что США сейчас субсидируют свои поставки. А ведь когда это прекратится, Польша будет платить за газ еще больше. Отказываясь от российского газа, поляки совершают очень рискованный шаг.

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