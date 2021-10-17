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СММ ОБСЕ самовольно отказалась от работы в Донбассе? Источник выдал опровержение

17 октября 2021, 22:25  •  122 • Политика
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ самовольно отказалась от работы в Донбассе. Такую информацию сообщил её глава Яшар Халит Чевик. Однако источник выдал опровержение.
Яшар Халит Чевик заявил о приостановке деятельности СММ ОБСЕ в Донбассе "из-за заботы нашей о безопасности и исходя из наших правил и соображений относительно безопасности".
По информации агентства Reuters, к штаб-квартире СММ в Донецке вышли люди и потребовали освободить Андрея Косяка - офицера представительства ЛНР. Он был ранее захвачен украинскими силовиками в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Источник в представительстве миссии выдал опровержение информации, что СММ ОБСЕ самовольно отказалась от работы в Донбассе.
"На данный момент никаких указаний на сворачивание работы нам не поступало", - приводит его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что захват наблюдателя ЛНР произошёл во время работ по очистке дороги в районе КПВВ "Первомайск - Золотое". Мероприятие было согласовано с украинской стороной СЦКК и осуществлялось сотрудниками предприятия "Луганский автодор".

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