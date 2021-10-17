СММ ОБСЕ самовольно отказалась от работы в Донбассе? Источник выдал опровержение

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ самовольно отказалась от работы в Донбассе. Такую информацию сообщил её глава Яшар Халит Чевик. Однако источник выдал опровержение.

Яшар Халит Чевик заявил о приостановке деятельности СММ ОБСЕ в Донбассе "из-за заботы нашей о безопасности и исходя из наших правил и соображений относительно безопасности".

По информации агентства Reuters, к штаб-квартире СММ в Донецке вышли люди и потребовали освободить Андрея Косяка - офицера представительства ЛНР. Он был ранее захвачен украинскими силовиками в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Источник в представительстве миссии выдал опровержение информации, что СММ ОБСЕ самовольно отказалась от работы в Донбассе.

"На данный момент никаких указаний на сворачивание работы нам не поступало", - приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что захват наблюдателя ЛНР произошёл во время работ по очистке дороги в районе КПВВ "Первомайск - Золотое". Мероприятие было согласовано с украинской стороной СЦКК и осуществлялось сотрудниками предприятия "Луганский автодор".