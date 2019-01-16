СММ ОБСЕ: на шлюзах в Донбассе нашли взрывчатку

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) заминировали шлюзы Мироновского водохранилища в Донбассе. Об этом сообщает в своем отчете Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ.

«СММ заметила в первый раз два темно-зеленых деревянных ящика с проводами, прикрепленные к металлическим воротам шлюза на северной стороне Мироновского водохранилища, неподалеку от блокпоста ВСУ рядом с Ротами (поселок в 66 км к северу от Донецка). О взрывчатке на шлюзе СММ рассказал безоружный солдат»,

— говорится в сообщении.

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики подполковник Андрей Марочко подтвердил сведения СММ ОБСЕ. По его словам, солдаты ВСУ готовили диверсию против мирных жителей ЛНР.

По словам Марочко, взрыв шлюзов Мироновского водохранилища привел бы к повышению уровня воды в реке Лугань и затоплению ряда населенных пунктов ЛНР, «гуманитарной и экологической катастрофе».

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в разговоре с ФАН заявил, что действующий президент Украины Петр Порошенко будет прибегать к «всевозможным циничным провокациям» в канун выборов главы государства.

«Задача поставлена. Порошенко для этого необходим управляемый конфликт в ЛДНР, отсюда постоянные сообщения о варварских действиях Киева на юго-востоке — обстрелы, минирование, провокации. Украинский президент постоянными угрозами держит жителей региона в напряжении. Затягивание разрешения ситуации и постоянные издевательства над жителями Донбасса выгодны США»,

— убежден эксперт. Рожин добавил, что неплохо было бы проработать создание автономной системы водообеспечения ЛНР и ДНР, не зависящей от подконтрольной Украине части Донбасса.

В начале января 2019 года официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко заявил, что президент Украины Петр Порошенко планирует устроить еще одну провокацию, чтобы ввести в стране новый режим военного положения.

«Порошенко по указанию своих кураторов готовит очередную провокацию для повторного ввода военного положения с целью отсрочки выборов», — убежден он. По словам Марочко, украинский лидер хочет использовать ситуацию для повышения своего рейтинга. Он считает, что это будет происходить при поддержке западных партнеров Украины.

Ранее Марочко уже заявлял, что украинская армия использовала военное положение для наращивания сил в Донбассе. «Проанализировав этот период, можно сделать вывод, что военно-политическое руководство Украины использовало военное положение с целью наращивания сил и средств вдоль всей линии боевого соприкосновения», — обратил внимание он.

По его словам, мероприятия, которые Киев выдает за успехи в повышении обороноспособности страны, привели к негативным последствиям для мирных граждан Украины, сообщает НСН.

«За этот период были поданы тысячи заявлений в правоохранительные органы с жалобами о бесчинствах пьяных резервистов. Были разграблены и приведены в негодность десятки пансионатов, детских лагерей и других социальных объектов, выделенных под размещение личного состава», — подчеркнул Марочко.

В Донбассе невозможен аналогичный крымскому сценарий перекрытия поставок пресной воды.

Местный канал Северский Донецк — Донбасс представляет собой огромную разветвленную структуру, без которой невозможно было бы развитие металлургической промышленности в Донбассе. Вода из Северского Донца по каналу поднимается снизу вверх от Райгородка под Славянском до Ясиноватского водохранилища возле Донецка. На протяжении этого участка работают четыре насосные станции. От центрального канала отходят 14 водоводов к разным городам Донбасса. Центральная дирекция канала по-прежнему находится в Донецке на улице Артема.

Поэтому когда, например, под Горловкой идут постоянные бои в окрестностях канала и водовод на Донецк разрушается артиллерийским огнем, то ДНР просто сокращает подачу, например, в подконтрольный Украине Славянск, чтобы компенсировать недостачу воды. Прекращение подачи воды по каналу в самопровозглашенную республику, таким образом, неизбежно останавливает работающие на Украине металлургические предприятия и лишает воды контролируемые ВСУ юг и запад области.

При этом регулярные повреждения электросетей, питающих Донецкую фильтровальную станцию, в 2014 году часто оставляли без воды Ясиноватую, Авдеевку и северную часть Донецка. Сама фильтровальная станция находится на нейтральной полосе между линиями фронта под Ясиноватой. Доставка туда, например, хлора для обеззараживания воды каждый раз превращается в спецоперацию.

Отключить от системы водоснабжения «крайние» города Донбасса вполне возможно. В 2014 году более полугода оставался без воды украинский Красноармейск — водовод был разрушен в районе Карловского водохранилища. Под угрозой жажды и иссушения находились такие крупные города, как Мариуполь и Луганск.