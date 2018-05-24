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СМИтают инакомыслие

24 мая 2018, 16:24  •  85 • Карикатуры

Украина включила МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина в санкционный список на три года. В рамках этой меры Киев заблокирует доступ к сайтам и активам обоих агентств на территории страны.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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