Смирительная рубашка патриотизма: Зеленский предал народ прямо в день священной вышиванки

Сегодня на Украине празднуется День украинской вышиванки, хотя в этой стране что не день, то праздник. Само собой, не обошлось и без курьеза. Точнее скандала. Точнее фэйс-палма. Причем не от кого-то там, а от самого украинского владыки Владимира Зеленского.Зайдя сегодня на аккаунт своего президента, украинский патриот застыл в изумлении – вместо богато расшитой рубахи-вышиванки на Зеленском красовалась «похана» косоворотка.Лучшего дня для подобного фэйла и придумать нельзя. Если присмотреться в даль, можно увидеть сверкающие пятки имиджмейкера украинского президента, который текает из страны во весь опор.Если кто не понимает разницы между вышиванкой и косовороткой, то даю наглядную справку:В острословии пользователи интернета себя не сдерживали, засыпая комментарии под постом Зеленского националистическими оскорблениями, переходом на личности и прочими словами, за которые обычно моют рот с мылом.Реакция, мягко говоря, агрессивная. Однако другой и не подавали, если из вышиванки сейчас сделали символ украинской души, сущности и единства, за который порвут глотку даже своему соседу. Вот президент и попал под жернова машины, которую каждый день старательно заводит.Совсем не важно, что она только в советские годы вошла во всеобщий обиход и стала отличительной чертой украинской республики. Просто в 2014 году срочно понадобился атрибут, который возведут в абсолют национального единства. Выбор пал на вышиванку, а обычный символичный праздник сделали обязательным торжеством. Выбрали бы лучше горилку, веселей бы было.И ведь нет ничего плохого в том, что вышиванка так ценится в народе. Проблема в том, что эта любовь пропитана политическим душком. Если бы этот праздник был действительно народным, люди бы не питали такой агрессии. А сейчас это просто удобный способ показать, насколько сильно ты поддерживаешь правящий режим.Но Зеленский еще и умудрился надеть робу «врага человечества» - России. Интересно то, что как и у косоворотки с вышиванкой отличий крайне мало, так и у русских с украинцами. Братья-славяне. Но нет, расстрел за такие суждения. Либо краина, либо ничто. Жаль.