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Смирительная рубашка патриотизма: Зеленский предал народ прямо в день священной вышиванки
20 мая 2021, 20:55 • 145 • Украина
Зайдя сегодня на аккаунт своего президента, украинский патриот застыл в изумлении – вместо богато расшитой рубахи-вышиванки на Зеленском красовалась «похана» косоворотка.
Лучшего дня для подобного фэйла и придумать нельзя. Если присмотреться в даль, можно увидеть сверкающие пятки имиджмейкера украинского президента, который текает из страны во весь опор.
Если кто не понимает разницы между вышиванкой и косовороткой, то даю наглядную справку:
В острословии пользователи интернета себя не сдерживали, засыпая комментарии под постом Зеленского националистическими оскорблениями, переходом на личности и прочими словами, за которые обычно моют рот с мылом.
Реакция, мягко говоря, агрессивная. Однако другой и не подавали, если из вышиванки сейчас сделали символ украинской души, сущности и единства, за который порвут глотку даже своему соседу. Вот президент и попал под жернова машины, которую каждый день старательно заводит.
Совсем не важно, что она только в советские годы вошла во всеобщий обиход и стала отличительной чертой украинской республики. Просто в 2014 году срочно понадобился атрибут, который возведут в абсолют национального единства. Выбор пал на вышиванку, а обычный символичный праздник сделали обязательным торжеством. Выбрали бы лучше горилку, веселей бы было.
И ведь нет ничего плохого в том, что вышиванка так ценится в народе. Проблема в том, что эта любовь пропитана политическим душком. Если бы этот праздник был действительно народным, люди бы не питали такой агрессии. А сейчас это просто удобный способ показать, насколько сильно ты поддерживаешь правящий режим.
Но Зеленский еще и умудрился надеть робу «врага человечества» - России. Интересно то, что как и у косоворотки с вышиванкой отличий крайне мало, так и у русских с украинцами. Братья-славяне. Но нет, расстрел за такие суждения. Либо краина, либо ничто. Жаль.
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