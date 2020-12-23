Смирились даже самые ярые противники: Дания пошла на беспрецедентную защиту "Северного потока - 2"

С 15 января следующего года после всех пройденных перипетий в исключительной экономической зоне Дании планируется начать укладку труб по двум параллельным веткам российского газопровода "Северный поток - 2". Для работ будет задействовано сразу несколько судов: трубоукладочная баржа "Фортуна", а также "Мурман" и "Балтийский исследователь" Морской спасательной службы России.

При этом, судя по ранее обнародованному Датским морским управлением уведомлению для мореплавателей, страна пошла на беспрецедентные меры защиты выделенного под строительство газопровода участка. В частности, защитное поле составит "200 м с каждой стороны кабелей".

Кроме того, в этом районе временно запрещено вставать на якорь, нырять, плавать и даже ловить рыбу.

Топ-менеджер информационно-аналитического центра Андрей Лобода считает, что "даже самые ярые противники проекта уже смирились с данностью: новую ветку российского газопровода обязательно достроят".

В интервью РИА ФАН эксперт спрогнозировал, что уже во втором квартале наступающего года этот проект полностью подготовят для старта операционной работы. Лобода уверен, что в будущем в Евросоюзе спрос на российский газ будет только расти. Тем более что и экономическая выгода для европейцев перед американским газом очевидна.

"Российское топливо добывается без экологического ущерба природе, оно первоклассное по качеству и дешевле американского сжиженного газа почти на 30%. Все участники рынка прекрасно понимают, что "Северный поток - 2" экономически целесообразен и выгоден", - пояснил эксперт.