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СМИ: Зинченко покинет «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно
19 июля 2018, 12:39 • 54 • Украина
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко покинет английский клуб в летнее трансферное окно.
© Guido Kirchner globallookpress.com
Об этом сообщает Sky Sports.
Отмечается, что Зинченко покинет «Манчестер Сити», несмотря на то что улетел с командой на предсезонный сбор в США. «Горожане» отпустят украинца в клуб, где у него будет больше игровой практики.
На 21-летнего игрока претендует «Вулверхэмптон», который предложил за него £16 млн.
Ранее сообщалось, что футболист «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен пропустит сезон-2018/19 из-за травмы.
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