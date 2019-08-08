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СМИ: Журналистку из России не подпустили к Зеленскому в Турции

08 августа 2019, 17:54  •  145 • Украина
Представители турецкой охраны заблокировали журналистку телеканала «Россия» после встречи украинского президента Владимира Зеленского с константинопольским патриархом Варфоломеем. Об этом сообщает «Укринформ».
 
Reuters
 

По данным агентства, инцидент произошёл после прощания Зеленского с Варфоломеем, когда украинский лидер шёл к своему автомобилю.

В этот момент один из представителей турецкой стороны, который обеспечивал охрану Зеленского, «держал за руку и блокировал собой представительницу телеканала «Россия».

«Он держал её, пока автомобиль президента Украины не выехал из переулка», — передаёт агентство.

Ранее Зеленский на встрече с константинопольским патриархом пообещал защищать независимость церкви.

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