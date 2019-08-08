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СМИ: Журналистку из России не подпустили к Зеленскому в Турции
08 августа 2019, 17:54 • 145 • Украина
Представители турецкой охраны заблокировали журналистку телеканала «Россия» после встречи украинского президента Владимира Зеленского с константинопольским патриархом Варфоломеем. Об этом сообщает «Укринформ».
Reuters
По данным агентства, инцидент произошёл после прощания Зеленского с Варфоломеем, когда украинский лидер шёл к своему автомобилю.
В этот момент один из представителей турецкой стороны, который обеспечивал охрану Зеленского, «держал за руку и блокировал собой представительницу телеканала «Россия».
«Он держал её, пока автомобиль президента Украины не выехал из переулка», — передаёт агентство.
Ранее Зеленский на встрече с константинопольским патриархом пообещал защищать независимость церкви.
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