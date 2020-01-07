СМИ: Жителям Украины назвали новое условие для въезда в ЕС

С 2021 года жители Украины при въезде в страны Евросоюза будут обязаны зарегистрироваться в Европейской системе авторизации и информации о путешествиях (ETIAS).

Как сообщает издание «Обозреватель», туристу в возрасте от 18 до 70 лет не позднее чем за четверо суток до въезда нужно будет заполнить онлайн-анкету. Услуга будет стоить €7.

Отмечается, что введение ETIAS позволит создать единую базу данных въезжающих в ЕС. Она поможет в борьбе с терроризмом и незаконным пересечением границ мигрантами.

В марте аналогичное условие было предъявлено жителям США, планирующим посетить страны Шенгенской зоны.