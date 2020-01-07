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СМИ: Жителям Украины назвали новое условие для въезда в ЕС
07 января 2020, 22:24 • 139 • Украина
С 2021 года жители Украины при въезде в страны Евросоюза будут обязаны зарегистрироваться в Европейской системе авторизации и информации о путешествиях (ETIAS).
Reuters
Как сообщает издание «Обозреватель», туристу в возрасте от 18 до 70 лет не позднее чем за четверо суток до въезда нужно будет заполнить онлайн-анкету. Услуга будет стоить €7.
Отмечается, что введение ETIAS позволит создать единую базу данных въезжающих в ЕС. Она поможет в борьбе с терроризмом и незаконным пересечением границ мигрантами.
В марте аналогичное условие было предъявлено жителям США, планирующим посетить страны Шенгенской зоны.
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