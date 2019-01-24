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СМИ: «Зенит» объявит о подписании Ракицкого в ближайшее время
24 января 2019, 14:09 • 94 • Украина
Санкт-петербургский «Зенит» договорился с донецким «Шахтёром» о трансфере защитника сборной Украины Ярослава Ракицкого.
©Matteo Ciambelli globallookpress.com
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Известно, что питерскому клубу удалось снизить сумму трансфера до €10 млн, но появился пункт о выплате ещё €2 млн за достижения в «Зените».
Зарплата Ракицкого составит €2,5 млн в год.
В нынешнем сезоне футболист сыграл 11 матчей за «Шахтёр» во всех турнирах и получил четыре жёлтые карточки.
Ранее сообщалось, что «Галатасарай» хочет приобрести Луиса Адриано за €5 млн.
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