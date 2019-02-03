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СМИ: Зеленский заявил о намерении провести переговоры с Путиным
03 февраля 2019, 08:54 • 311 • Украина
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил о намерении провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, в случае своей победы на выборах.
© Кадр: видео YouTube/Слуга народа
Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
Отмечается, что данное заявление он сделал в ходе общения с западными дипломатами 23 января.
Как указал собеседник издания, Зеленский во время встречи сильно волновался и давал неопределённые ответы на заданные ему вопросы. В частности, по информации источника, его спрашивали про урегулирование конфликта на Донбассе.
«Ответами на этот и другие вопросы он всех расстроил и даже обескуражил. Когда он сказал, что намерен сесть за стол переговоров с Путиным, послы у него спросили — не боится ли он, что администрацию президента после этого сожгут радикалы?» — пишет издание.
Ранее стало известно, что Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) зарегистрировала Зеленского кандидатом в президенты.
29 января сообщалось, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и Зеленский, по данным опроса Института анализа и прогнозирования, лидируют в рейтинге кандидатов на пост президента Украины.
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