СМИ: Зеленский заявил о намерении провести переговоры с Путиным

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил о намерении провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, в случае своей победы на выборах.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Отмечается, что данное заявление он сделал в ходе общения с западными дипломатами 23 января.

Как указал собеседник издания, Зеленский во время встречи сильно волновался и давал неопределённые ответы на заданные ему вопросы. В частности, по информации источника, его спрашивали про урегулирование конфликта на Донбассе.

«Ответами на этот и другие вопросы он всех расстроил и даже обескуражил. Когда он сказал, что намерен сесть за стол переговоров с Путиным, послы у него спросили — не боится ли он, что администрацию президента после этого сожгут радикалы?» — пишет издание.

Ранее стало известно, что Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) зарегистрировала Зеленского кандидатом в президенты.

29 января сообщалось, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и Зеленский, по данным опроса Института анализа и прогнозирования, лидируют в рейтинге кандидатов на пост президента Украины.