СМИ: Зеленский запросил переговоры с Путиным ради спасения своего рейтинга

Офис президента Украины запросил у Москвы переговоры с главой РФ Владимиром Путиным. Главные темы для обсуждения: обмен пленными и поставка российской вакцины от СOVID-19 «Спутник V». Об этом сообщает Telegram-канал «Печерские холмы», ссылаясь на источники из ОП.Согласно информации, Владимир Зеленский понимая, что его рейтинг стремительно падает, а спасти ситуацию с помощью экономики и борьбы с коронавирусом не получается, запросил переговоры с Владимиром Путиным.Кроме того, сегодня Госказначейство заморозило финансирование всех незащищенных расходов, а ситуация с короновирусом продолжает ухудшаться. Грядущий локдаун и технический дефолт, который прогнозирует ряд экспертов, не добавляют рейтинга Зеленскому.Как пишет инсайдер, в ходе разговора Зеленский планирует согласовать с Путиным обмен пленными до Нового года.«Ему нужны быстрые победы хоть в чем-то. Подконтрольным ЛОМам уже дана разнарядка готовить хвалебные посты в адрес Зеленского. Основной месседж: "даже в такое сложное для страны время Зеленский не забывает о людях, заточенных в плену у боевиков"», — говорится в сообщении.Второй темой для обсуждения станет новая российская вакцина от СOVID-19 «Спутник V»:«Она прошла испытание и её производство уже началось в соседней Беларуси. Кроме того, РФ намерена поставить вакцину в Л/ДНР и Молдову. Себестоимость новой российской вакцины составляет около 10$, Россия готова предоставить её Украине(цена с транспортировкой и прочими расходами составит около 20$), но Кремль ждет серьезных уступок от ОП на международной арене.По данным наших источников российскую вакцину уже начали ввозить на территорию Украины. СБУ фиксирует и контролирует этот процесс, но по разнарядке из ОП вакцину пропускает».Подчеркивается, что Зеленский понимает всю рискованность этого шага, но, за неимением других вариантов, готов сблизиться с Путиным ради спасения своего рейтинга.