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СМИ: Зеленский выпрашивает встречу с Путиным
24 ноября 2020, 16:30 • 61 • Политика
Глава Незалежной пытается привлечь внимание к своей персоне
По некоторым данным, представители украинского лидера обратились в офис российского главнокомандующего с просьбой организовать переговоры между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщают СМИ.
Так, источник телеграм-канала "Резидент" уверяет, что Незалежная хочет обменяться пленными с Донбассом до конца этого года. Выстраивание диалога с российским лидером может помочь в реализации этих планов.
Вместе с тем, эксперты издания "Украина.ру" считают, что таким образом Зеленский хочет привлечь к себе внимание. Уровень доверия граждан к украинскому лидеру стремительно падает, а с этим нужно что-то делать. Встреча с Владимиром Владимировичем может обновить политическую атмосферу вокруг президента Незалежной.
Пойдет ли на это Россия, учитывая, что Зеленский имеет обыкновение не исполнять взятые на себя обязательства, станет известно в ближайшее время.
Кстати, бывший депутат Рады Олег Царев убежден, что главная задача Зеленского на сегодняшний день – заполучить как можно больше денег и дальше спокойно жить после окончания президентского срока.
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