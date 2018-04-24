Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
СК возбудил два уголовных дела по фактам обстрелов в Донбассе
«Пошли по скользкой линии»: Лавров ответил на заявление G7 о готовности ужесточи...
Минэнерго Украины создало рабочую группу для разблокировки собственного сайта
Собиравшей в Крыму подписи за Путина украинке предъявили обвинение в госизмене
Главная / Украина

СМИ: Заседание СНБО Украины по вопросу санкций против России пройдёт 25 апреля

24 апреля 2018, 15:54  •  55 • Украина
Заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, на котором будет принято решение ввести санкции против России по аналогии с США, состоится в среду, 25 апреля.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на источники.

«Заседание должно пройти завтра после обеда», — заявил он.

Отмечается, что заседание состоится после того, как кабинет министров Украины передаст СНБО санкционный список российских бизнесменов и компаний.

Ранее заведующий сектором Центра постсоветских исследований Института экономики РАН эксперт по Украине Артём Пылин в беседе с НСН прокомментировал решение Киева ввести санкции против России по аналогии с США.

Подробнее — в материале RT.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

55
Источник
Похожие новости
24 апреля 2018, 04:24
Страны G7 могут ввести новые санкции против РФ из-за ситуации в Донбассе
23 апреля 2018, 18:39
Источник: Венгрия заблокировала заседание Комиссии НАТО-Украина на уровне глав МИД
24 апреля 2018, 15:54
«Газпром» допускает транзит газа через Украину после 2019 года

23 апреля 2018, 18:39
УПЦ МП: Константинополь должен учесть мнение большинства православных украинцев
23 апреля 2018, 23:39
На Украине сообщили о росте числа туристов в зону отчуждения Чернобыля
24 апреля 2018, 15:54
Власти Крыма призвали обратить максимальное внимание на задержание граждан на Украине
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
23 апреля 2018, 10:54
Отсталая страна Россия. Пентагону она на один зубок!
19 апреля 2018, 06:09
Ракеты сбиты, но цели уничтожены. Правильный взгляд на вещи
21 апреля 2018, 10:09
Ту-160. Стоит ли возобновлять производство? Ответ критикам
23 апреля 2018, 10:54
Москва наносит критический удар по возможностям ВВС США: что раскроют исследования уцелевших ракет?
19 апреля 2018, 06:09
Армения на пороге «бархатного» суицида
17 апреля 2018, 17:08
Бaтaльoн "Topнадо": "Ocyдите нac!"
22 апреля 2018, 17:24
С верой в Украину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.