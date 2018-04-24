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СМИ: Заседание СНБО Украины по вопросу санкций против России пройдёт 25 апреля
24 апреля 2018, 15:54 • 55 • Украина
Заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, на котором будет принято решение ввести санкции против России по аналогии с США, состоится в среду, 25 апреля.
РИА Новости
Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на источники.
«Заседание должно пройти завтра после обеда», — заявил он.
Отмечается, что заседание состоится после того, как кабинет министров Украины передаст СНБО санкционный список российских бизнесменов и компаний.
Ранее заведующий сектором Центра постсоветских исследований Института экономики РАН эксперт по Украине Артём Пылин в беседе с НСН прокомментировал решение Киева ввести санкции против России по аналогии с США.
Подробнее — в материале RT.
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