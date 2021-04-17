СМИ Запада: Санкции разозлили русских, Байден вытер ноги о Германию, но Путин спокоен

В фокусе внимания зарубежной прессы – новые санкции США против России. Страны Европы моментально выразили свою поддержку и принялись наперебой высылать русских дипломатов, желая продемонстрировать свою лояльность Вашингтону. В Германии фактически признали, что США манипулируют Берлином, чтобы добиться его лояльности, а американцы уже и сами сомневаются в эффективности нового "наказания" для Москвы. Подробности – в нашем обзоре.

"Плохой день для Путина"

С таким заголовкам вышла статья о новых санкциях против России в американском деловом издании Wall Street Journal. Наши американские коллеги заметили, что "величайшей угрозой для США" является вовсе не Россия, а Китай, но это не означает, что другие "противники" должны остаться без внимания. "Следует отдать должное президенту Байдену за то, что он ввёл против России новые санкции в связи с широким спектром преступлений с её стороны", сказано в статье.

Фото: скриншот сайта wsj.com

Санкции часто являются полумерами, но некоторые из введённых администрацией Байдена в четверг мер будут иметь серьёзные последствия. Наиболее важным является запрет американским финансовым учреждениям покупать новые облигации у Министерства финансов, Центрального банка или Фонда национального благосостояния после 14 июня,

– говорится в материале.

Авторы статьи отмечают, что указ Байдена позволяет в будущем налагать санкции на любую отрасль русской экономики, что заставит американские компании "дважды подумать", прежде чем начинать свой бизнес в России. Между тем, санкции против госдолга России на самом деле окажутся не так эффективны, как об этом заявляется, считают авторы статьи.

Слабость этого плана заключается в том, что трейдеры из США по-прежнему смогут получить доступ к русскому госдолгу на вторичных рынках облигаций,

– полагают они.

Вместе с тем они уверены, что Россия "заслужила" эти санкции.

На самом деле необходимость в новых санкциях давно назрела. Белый дом заявил, что новые меры являются ответом на вмешательство России в выборы, кибершпионаж, транснациональную коррупцию, преследование диссидентов за рубежом и нарушение суверенитета других стран,

– пишет издание.

Как отмечает WSJ, высылка десяти русских дипломатов – это "вежливый способ сказать, что они являются шпионами". Кроме этого, администрация США официально обвинила Службу внешней разведки России во взломе серверов компании SolarWinds – правительственных и корпоративных компьютерных систем.

Американцы рады тому, что Европа высказала свою солидарность с новыми санкциями, но недовольны тем, что Германия "не тронула" газопровод "Северный поток – 2". Европейцы могли бы сделать и больше,

– сказано в статье.

Наконец, американские журналисты не стесняются возлагать на Россию ответственность за подрыв международной стабильности. США, по их мнению, лишь защищаются от Москвы, тогда как Россия "делает мир опасным местом".

Если бы Вашингтон и Москва ладили, мир стал бы более безопасным местом. Естественным было бы сотрудничество против исламского экстремизма или китайского авантюризма. Но чтобы добраться до этого момента, Россия должна действовать как ответственная страна,

– пишет WSJ.

"Санкции разозлили русских"

В этом уверено британское издание Financial Times. Президент США Джо Байден ввёл новые масштабные санкции против России, включая "долгожданные меры", направленные на её государственный долг, пишет издание.

Первые меры администрации Байдена против России также включают высылку 10 русских дипломатов из США и санкции против 38 физических и юридических лиц, обвиняемых в участии в попытках вмешательства в выборы в США и проведении кибератак,

– говорится в материале.

Отдельно отмечено, что США фактически впервые обвинили Службу внешней разведки (СВР) России в кибератаках. Взлом SolarWinds, уверяют британцы, затронул как минимум девять федеральных агентств и 100 компаний. Они также сообщают со ссылкой на некого высокопоставленного чиновника, что этот взлом якобы дал России "возможность шпионить за более чем 16 000 компьютерных систем по всему миру или потенциально нарушать их работу".

Фото: скриншот сайта ft.com

Меры против России очень "разозлили русских", потому что вызвали распродажу активов России, а Кремль затем "был вынужден сделать предупреждение" о том, что санкции со стороны США "нанесут вред усилиям по снижению напряжённости между двумя странами".

Меры, направленные против государственного долга России, долгое время рассматривались как "ядерный вариант" для США и веха в санкционном нажиме на Россию, который неуклонно увеличивался с тех пор, как администрация Обамы ввела первый пакет санкций в ответ на аннексию Москвой Крыма в 2014 году,

– пишет британское издание.

Удар по России оказался "болезненным": в начале торгов в четверг (15 апреля) рубль упал на 2,2% до примерно 77,5 за доллар США. Однако затем русская валюта сократила часть своих первоначальных потерь и укрепилась до 76,41 к 14:00 по лондонскому времени, пишут британцы.

Снижение стоимости русской валюты свело на нет успехи, достигнутые в начале недели после телефонного разговора во вторник между Байденом и Путиным, в ходе которого лидеры обсудили возможность проведения совместного саммита, направленного на ослабление напряжённости,

– считает издание.

Но таким ли "ядерным" является вариант с санкциями против госдолга? Financial Times признаёт, что на самом деле у России уже готовы меры по защите от новой санкционной атаки.

Санкции станут проверкой планов Министерства финансов России по смягчению воздействия ограничений на её суверенный долг. Потенциальные контрмеры включают приостановку эмиссии и смягчение регулирования для российских заёмщиков <…>. В Минфине России также уверены, что при необходимости смогут полностью заменить иностранных держателей ОФЗ за счёт внутреннего спроса,

– отмечено в статье.

Мы добавим, что удар Байдена по России пришёлся скорее по касательной. Вроде бы госдолг под санкциями, но Минфин России уже готов к этому, рубль просел далеко не так, как от него ожидали, да и инвесторы смогут покупать новую эмиссию госдолга России на вторичных рынках. Вот и остаётся британцам лишь без особого энтузиазма утверждать, будто бы "русских разозлили".

Европа продалась с потрохами

Перенесёмся во Францию. Le Monde, как и другие ведущие западные СМИ, детально расписывает историю с госдолгом и высылкой русских дипломатов из США. Французы не анализируют последствия санкций для русской экономики, а преломляют вопрос сквозь призму европейской трансатлантической солидарности. И вот эта позиция уже крайне интересна.

Дорожная расстановка: Мишустин обсудил в Минске вопросы интеграции Санкции также касаются аннексии Крыма. В партнёрстве с Европейским союзом (ЕС), Канадой, Соединённым Королевством и Австралией правительство США ввело меры против восьми лиц и организаций, "связанных с продолжающейся оккупацией и репрессиями в Крыму,

– пишет французское издание.

О каких "репрессиях" в Крыму идёт речь – не поясняется. Французский читатель, по всей видимости, читая такое раз за разом, должен просто автоматически уверовать в наличие этих "репрессий" на полуострове. Конечно, ведь "аннексия" была, значит, теперь крымчан, якобы жаждущих вернуться в состав Украины, надо "репрессировать". Вот такой ужасный Путин.

Фото: скриншот сайта lemonde.fr

Позором для Европы кажется и то, как быстро крупнейшие державы Старого Света вдруг (сами!) в попытке выказать своё рвение ринулись копировать санкции США, превращая сомнительный по своей эффективности удар из Вашингтона уже в европейские санкции против России.

НАТО, ЕС и Лондон поддержали решения США, не объявив сразу о каких-либо новых мерах. Однако в четверг британское министерство иностранных дел вызвало русского посла в Лондон по поводу "злонамеренных действий", приписываемых Москве, включая кибератаки и перемещение войск к украинской границе,

– говорится в материале.

В общем, Лондон вдруг решил "вписаться" за своего заокеанского босса, не иначе. То есть от неких воображаемых кибератак пострадала некая воображаемая американская цифровая инфраструктура, Британии это не касалось. Но они так возмущены, что вызывают русского посла, чтобы сказать ему, что Москва не должна вести себя так с Вашингтоном. Это смешно, но смешнее будет дальше.

Со своей стороны Польша заявила, что выслала из страны трёх русских дипломатов, обвинив их во "враждебных действиях". Выразив "полную солидарность" с объявленными Вашингтоном мерами, МИД Польши заявил, что "решения, принятые совместно с союзниками (...) были наиболее адекватным ответом на враждебные действия России,

– пишет Le Monde.

Словом, маленькая Польша тоже хочет участвовать в этом и немедленно зафиксировать в глазах американцев своё рвение. Поляки ясно хотят дать понять русским, что американцев обижать нельзя. Даже если не обижали и всё это выдумка, всё равно нужно срочно сделать то же самое, что делает Вашингтон. Варшава, видимо, целее будет, считают там.

Байден вытер ноги о Германию

Именно такой вывод следует сделать сразу из двух статей о санкциях США против России, опубликованных в Der Spiegel. Немцы крайне озабочены местом газопровода "Северный поток – 2" в санкционной повестке США. Канцлер Германии Ангела Меркель, как известно, поддерживает этот русский газопровод, тогда как США пытаются всячески препятствовать его достройке и добиваются от Берлина смены курса.

Фото: скриншот с сайта Spiegel.de

Spiegel в первом материале отмечает, что Байден не стал разыгрывать карту "Северного потока – 2" в новых санкциях против Москвы и назвал эту тему "сложной".

На вопрос, почему на проект не повлияли недавние санкции США против России, демократ (Джо Байден. – Ред.) сказал: "Северный поток – 2 – сложная тема, которая затрагивает наших союзников в Европе". Эта тема всё ещё обсуждается. Республиканцы в Конгрессе, в частности, призывают Байдена ввести дополнительные санкции в отношении "Северного потока – 2", чтобы помешать завершению строительства газопровода по дну Балтийского моря,

– пишет журнал.

Немцы продолжают анализировать эту ситуацию и указывают, что в прошлом месяце Минюст США дал добро на санкции против компании-оператора Nord Stream 2 AG. Затем, продолжает журнал, вопрос обсуждался в кулуарах американского правительства и решение санкционировать "Северный поток – 2" было приостановлено.

С одной стороны, они (американцы. – Ред.) хотят восстановить отношения с Германией, испорченные при предшественнике Байдена Дональде Трампе. С другой стороны, Конгресс оказывает давление с требованием ввести санкции,

– пишет Spiegel.

В другой статье мы находим уже описание реакции Берлина на то, что Байден не стал включать в повестку санкций вопрос о "Северном потоке – 2".

Фото: скриншот с сайта Spiegel.de

Германия и другие партнёры по НАТО поддержали санкции США. "Мы солидарны и находимся на стороне США", – говорится в совместном заявлении. Россию призвали немедленно прекратить своё дестабилизирующее поведение, создающее угрозу евро-атлантической безопасности. ЕС также выразил солидарность с США,

– пишет журнал.

Получается интересная картина. "Помиловав" Берлин в вопросе "Северного потока – 2", Байден добился от него сговорчивости и немедленного заявления о поддержке немцами новых санкций против России. Ведь Германия – всё ещё страна – локомотив ЕС, и Вашингтону было необходимо услышать громкое поддакивание не только на уровне партнёров по НАТО, но и на уровне всего ЕС. И ведь никто немцам ничего не обещает. США продолжат давить на них, но просто не сейчас. Сейчас надо всем вместе надавить на Россию и Германия покорно позволила себе быстро переобуться в воздухе, отказавшись от осуждения санкций против России. Но если немцы и хотели кого-то перехитрить в этом вопросе, то, вероятно, перехитрили только самих себя.