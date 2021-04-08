СМИ Запада: Россия начнёт третью мировую на Украине, но Британию защитят трансгендеры

Западные СМИ вполне ожидаемо сорвались с цепи на тему грядущей "войны на Украине", которую вот-вот якобы начнёт Россия. Причём в Британии считают, что "до начала третьей мировой войны осталось четыре недели". Одновременно с этим над офисом британской разведки МИ-6 взмыл флаг трансгендеров – именно такие сотрудники теперь должны помочь ей в борьбе с "агрессией России", заявил глава спецслужбы. "Россия из Арктики спровоцирует радиоактивное цунами, способное накрыть США", – пугают своих читателей американские СМИ. Подробности – в нашем обзоре.

"Россия начинает третью мировую"

С таким заголовком вышел материал в британском издании Sun. Оно пишет, со ссылкой на сомнительных военных экспертов, что у Киева и Вашингтона есть четыре недели, пока "Владимир Путин стягивает к границе 4000 русских танков".

Эти громкие заявления прозвучали после того, как появились кадры с колоннами танков и другой бронетехники, которые массово перебрасываются в регионы, близкие к контролируемой повстанцами Восточной Украине и аннексированному Крыму,

– пишет британское издание.

Sun приводит мнение "российского военного эксперта" Павла Фельгенгауэра (отчима небезызвестной журналистки "Эха Москвы" Татьяны Фельгенгауэр), который посоветовал "позвать психоаналитика", чтобы точно определить намерения Москвы. По мнению этого либерального оппозиционера, Россия может начать войну "уже через месяц".

Запад уже выразил тревогу в связи с передвижением войск Кремля. Аналитик считает, что эти опасения обоснованны, поскольку новые, хотя и непроверенные, кадры, по-видимому, показывают передвижение военных в Воронежской, Ростовской и Краснодарской областях России, а также на ключевых железнодорожных маршрутах,

– говорится в статье британского издания.

С подачи этого "эксперта" Sun заявляет, что Россия якобы намерена начать активное наступление на Украине "к началу мая", когда в Москве пройдёт "большой парад на Красной площади" в ознаменование годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Фельгенгауэр, как пишет Sun, подозревает, что решение о нападении на Украину "уже принято".

Фото: Скриншот страницы thesun.co.uk

Издание спешит поддержать этого "диванного" либерального эксперта и убеждает своих читателей, что у России якобы есть множество предпосылок к "началу агрессии".

Среди факторов, подтолкнувших Россию к новому и массовому захвату земель у своего соседа, были закрытие пророссийских телеканалов на Украине, угроза ареста и суда над прокремлёвским олигархом Виктором Медведчуком, арест лидера оппозиции Алексея Навального, а также слова президента Джо Байдена о том, что Путин является "убийцей",

– пишет издание, выворачивая все факты буквально наизнанку.

После прочтения таких материалов есть большое желание позвать психоаналитика лично господину Фельгенгауэру, а также журналистам Sun. Обвинения в развязывании третьей мировой – это очень и очень серьёзно. Ведь западные читатели не сомневаются в таких оценках, их старательно в этом убеждают. Но забывают сказать, что Россия, пожалуй, это единственная страна в мире, которая почему-то становится "агрессором", когда перемещает войска по своей территории, а вовсе не за её пределами. И ни слова нет о том, что за пределами своих границ войска перемещают как раз США, ведь все последние дни близ Киева приземляются транспортные самолёты НАТО с боеприпасами и вооружениями.

МИ-6 присягнула трансгендерам

Чрезвычайно комичный, по нашим оценкам, материал вышел на страницах знаменитой лондонской Times. Шерлока Холмса, известного своим вниманием к этой газете, хватил бы удар, если бы он увидел такой материал. Times пишет, что офис британской разведки МИ-6 официально поднял над зданием флаг трансгендеров.

Глава МИ-6 поднял флаг трансгендеров, чтобы продемонстрировать свою поддержку сексуальным меньшинствам. Ричард Мур, который в октябре занял этот пост в разведывательной службе, вывесил знамя над штаб-квартирой службы,

– пишет издание.

Как водится, не обошлось и без России, которая теперь, конечно, должна очень опасаться новых "принципов солидарности", которые выказывает британская разведка мужчинам или женщинам, сменившим пол, но не профессию кадровых разведчиков.

Фото: Скриншот страницы thetimes.co.uk

"Одновременно с растущими угрозами со стороны Китая, России и Ирана службу безопасности теперь укрепляют разнообразные таланты, отметил Мур. "Мы гордимся нашими коллегами-трансгендерами и стремимся предоставить им инклюзивное рабочее место, где они могут быть самими собой", – сказал 57-летний Мур. "Разнообразие делает нас более эффективными, а вовлечённость – сильными", – приводит Times заявление главы британской разведки.

Газета указывает, что пиетет Мура к трансгендерам – вещь вполне ожидаемая, так как глава разведки ранее провозгласил "сексуальное разнообразие" центральной темой своего пребывания на этом посту. Действительно, у главы национальной разведки, по всей видимости, не может быть другой цели номер один.

Более того, напоминает Times, если Уайтхолл предпочитал особенно не распространяться о работе МИ-6, а до 1994 года и вовсе отрицал наличие такой разведывательной службы, то Мур, напротив, трубит о МИ-6 на каждом шагу, гордясь открытостью и терпимостью своего ведомства. Издание также указывает, что глава МИ-6 ранее публично принёс извинения трансгендерам за "неподобающее отношение" к ним других сотрудников британской разведки в предыдущие годы.

От таких новостей и смешно, и грустно. Давайте не представлять себе, что было бы, если бы знаменитый Джеймс Бонд был бы на самом деле женщиной, сменившей пол. Зато таким странным агентом господин Мур, несомненно, очень бы гордился. "Инклюзивность", о которой говорит глава МИ-6, больше напоминает анекдот или деградацию вверенной ему спецслужбы. Неужели у МИ-6 нет других забот? Ну а России, вероятно, агенты-трансгендеры из МИ-6 не так уж страшны, как того желает Мур. Что-то подсказывает, что таких "Джеймсов Бондов" в нашей стране население вычислит и нейтрализует достаточно быстро.

"Радиоактивное цунами" из России накроет США

Американский продемократический либеральный телеканал CNN сообщает, что "Россия накапливает беспрецедентную военную мощь в Арктике", где проводятся испытания новейшего вооружения – торпеды "Посейдон 2М39". Военная мощь в этом регионе необходима Москве как "попытка обезопасить своё северное побережье и открыть ключевой судоходный путь из Азии в Европу", полагает телеканал.

Эксперты по вооружениям и западные официальные лица выразили особую озабоченность по поводу одного из видов российского "супероружия" – торпеды Poseidon 2M39. Разработка торпеды идёт быстрыми темпами: президент России Владимир Путин запросил у своего министра обороны Сергея Шойгу обновлённую информацию о "ключевом этапе" испытаний в феврале, а в этом году запланированы дальнейшие испытания,

– сказано в сообщении CNN.

Фото: Скриншот сайта cnn.com

Американцы, судя по всему, очень боятся этого вооружения. Телеканал указывает, что эта беспилотная малозаметная торпеда приводится в действие ядерным реактором и предназначена для "обхода на морском дне береговой обороны", например американской.

По словам российских официальных лиц, торпеда предназначена для доставки боеголовки в несколько мегатонн, вызывающей радиоактивные волны, которые сделают участки береговой линии цели непригодными для жизни на десятилетия,

– опасается CNN.

Это способно стать тем самым "радиоактивным цунами", которое может накрыть всё американское побережье. Прибрежные города США, как говорил бывший помощник госсекретаря по международной безопасности Кристофер Форд, могут оказаться затопленными, добавляет CNN.

Подобный материал стоит оценивать однозначно: США очень не хотят любых успехов России в Арктике и, тем более, активизации Северного морского пути. Поэтому важно сформировать у западной аудитории представление, что любая деятельность России в этом регионе – это источник опасности, "агрессии" и так далее. Ну а за новейшие российские вооружения, направленные на защиту интересов России, а вовсе не на затопление городов США, можно только порадоваться.

"Россия виновата в Сирии"

Западные СМИ начали активную кампанию в поддержку крайне сомнительного 200-страничного доклада "правозащитников", в котором якобы доказывается вина России в гуманитарной катастрофе в Сирии. Эти "правозащитники" к шестой годовщине участия ВКС России в сирийском конфликте заявили о массовом нарушении прав человека в САР и том, что Россия "наконец, должна взять на себя ответственность" за это. Доклад составлен не только движением "Мемориал"* (признано в России иноагентом), но и Молодёжным правозащитным движением, организацией "Гражданское содействие"** и "Солдатскими матерями Санкт-Петербурга".

Фото: Скриншот страницы theguardian.com

Британское издание Guardian пишет, что в "расследовании", проведённом "группой российских неправительственных организаций", задокументировано применение незаконных задержаний, пыток, изнасилований и "неизбирательного применения оружия" со стороны сирийского режима и России.

Ведущие правозащитные организации России опубликовали свой первый всеобъемлющий доклад о злоупотреблениях в ходе десятилетнего конфликта в Сирии и осудили Москву за прямое участие в неизбирательных бомбардировках мирного населения, поддержку режима Асада, применявшего пытки и виновного в других военных преступлениях,

– сказано в статье.

Guardian с подачи этих "правозащитников" также пишет, будто бы российские СМИ намеренно замалчивают информацию о жертвах среди мирного населения в результате "российских бомбардировок", а также не сообщают о "насильственном перемещении гражданского населения", частично вызванном "действиями России в Сирии".

Мы отметим тут, что нет никаких сомнений в успехе такого доклада на Западе. Борьба с терроризмом? "Россия сломала хребет ИГ***"? Нет, они не слышали об этом. Зато какой прекрасный способ свалить собственные ошибки при бомбардировках на Россию и оправдать вмешательство западной коалиции в сирийские дела.

Ведь в Сирию США или Британию никто не звал – прилетели и стали бомбардировать сами. Тогда как ВКС России действовали в САР по приглашению президента страны и нанесли терроризму там такой удар, от которого он уже не оправился. Но пятая колонна в России ведь должна отрабатывать деньги, за которые её представители награждены титулом "иноагентов". Этим и занимаются.

* "МЕМОРИАЛ" – ВКЛЮЧЁН В РЕЕСТР НКО, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

** "ГРАЖДАНСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ" – ВКЛЮЧЁН В РЕЕСТР НКО, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

*** ИГ (ИГИЛ, "ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО" – ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРОЙ ЗАПРЕЩЕНА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.