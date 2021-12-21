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СМИ: Запад тайно отправил на Украину команду киберэкспертов для "защиты от России"
21 декабря 2021, 11:25 • 48 • Политика
Вашингтон не стал уточнять детали по поводу переброшенной группы
Соединенные Штаты и Великобритания втайне направили на Украину киберспециалистов с целью осуществления подготовки страны к защите от возможной атаки со стороны Российской Федерации. По мнению Пентагона, Москва снова начала угрожать соседям: на этот раз не вводом войск со 175 тысячами военнослужащих, но кибератаками, которые могут оказаться разрушительными для украинских электросетей, а также банковской системы Незалежной.
Еще одна цель, которую якобы преследует Кремль в отношении Киева – "выставить Зеленского неумелым и беззащитным". В какой-то степени, считает The New York Times, киберкампания, устроенная неким образом российскими специалистами против Украины, никогда не прекращалась. Проблема заключается в том, что до недавних времен малоощутимое давление вдруг усилилось.
"Киберактивность России обсудили несколько официальных лиц, которые пожелали остаться анонимными. Информаиця получена на основе секретных разведывательных данных и дискуссий по поводу того, как снизить уровень российской угрозы. Диалог по этому поводу строился на предположениях вокруг того, считает ли Путин нанесение ущерба украинской инфраструктуре лучшим способом свергнуть правительство Украины и заменить ее своим марионеточным лидером", – говорится в публикации.
Вместе с тем в Вашингтоне не стали уточнять информацию о кибер-команде, отправленной на Украину. Администрация Байдена лишь сообщила, что давно поддерживает Киев в его стремлении укрепить киберзащиту.
В британском правительстве же заявили, что предоставленная Украине помощь носит оборонительный характер.
Ранее в хакерских атаках обвинил Россию и премьер Польши Матеуш Моравецкий.
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