СМИ: задержанный СБУ глава Центра освобождения пленных готовил покушение на Порошенко

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КИЕВ, 9 марта. /ТАСС/. Руководитель Центра освобождения пленных общественной организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан, задержанный накануне на линии соприкосновения в Донбассе, готовил покушение на президента Украины Петра Порошенко. Об этом говорится в тексте предъявленного обвинения Рубану со стороны Службы безопасности Украины, которое опубликовало в пятницу издание "Страна".

Как следует из документа, Рубану предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса Украины - "Незаконное обращение с оружием", "Приготовление к преступлению", "Террористический акт".

В тексте документа говорится о подготовке покушения на президента Украины, а также на первых лиц государства в Киеве. Кроме того, как отмечается в тексте обвинения, планировалось "убийство большого количества людей в Киеве, уничтожение и повреждения инфраструктуры в правительственном квартале, дестабилизации внутренней обстановки в государстве".

"С целью нарушить общественную безопасность, запугать население, спровоцировать военный конфликт Рубан решил совершить террористический акт - применить оружие, устроить взрывы и другие действия, которые создадут опасность для жизни и здоровья человека, причинят значительный материальный ущерб и приведут к тяжелым последствиям", - говорится в тексте обвинения.

Меру пресечения Рубану избирают в Шевченковском районном суде Киева.

Рубана задержали утром 8 марта при пересечении линии разграничения в районе КПП "Майорск". При проверке мебели, которую руководитель "Офицерского корпуса" перевозил в микроавтобусе, нашли минометы, автоматы Калашникова, взрыватели и другое оружие. Провозилось все это под видом имущества семьи переселенцев. Жена Рубна рассказывала местным СМИ, что утром 8 марта в их квартире прошел обыск.