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СМИ: задержанных в Белоруссии россиян завербовали спецслужбы Украины

07 августа 2020, 10:30  •  154 • Политика
Фото: Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В деле о "боевиках из РФ" появились сенсационные подробности
Провокацию с задержанием 33 россиян в Минске организовал Киев. Журналист Александр Коц выяснил, что авиабилеты в Стамбул оформляли украинские фирмы, созданные несколько месяцев назад. Все телефоны вербовщиков уже заблокированы.
Россиян заманили в Минск под предлогом работы охранниками на нефтяных объектах в Сирии. Обзванивал ребят, ранее принимавших участие в боевых действиях в горячих точках мира, некий Сергей Петрович. Номер на мобильниках, действительно, высвечивался с арабским кодом. Вот только входящие вызовы на этот телефон не проходили – номер был, как выяснится позже, виртуальным, пишет сайт "Комсомольская правда".
Вербовщика интересовали, прежде всего, ветераны войны в Донбассе. Когда группа сформировалась, пришло сообщение, что Сергей Петрович убит. И новый вербовщик Артур предложил готовым к вылету группам переориентироваться на Венесуэлу – звонил также с виртуального номера с венесуэльским кодом.
Маршрут предполагался такой: из Москвы организованно пятью группами добраться до Минска, оттуда вылет в Стамбул, далее в Гавану и затем в Каракас. Билеты на самолет из Минска на 25 июля первой группе выдали на границе с Белоруссией.
На документах стоял штамп российской турфирмы "Коралл Тревел". Однако "Турецкие авиалинии" на запрос дали официальный ответ: билеты приобретались в офисе в Киеве, оплачены наличными деньгами. Там же в Киеве билеты были перебронированы на 30 июля. Фирма, через которую приобретались билеты, зарегистрирована на украинских граждан в январе 2020 года.
Дальнейшие события известны: россиян задерживают в Белоруссии по наводке СБУ – об этом рассказал сам президент Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону. Российско-белорусские отношения подорваны. Дело сделано. Плюс украинские спецслужбы получили возможность устроить показательный процесс над участниками войны в Донбассе – президент Незалежной Владимир Зеленский уже звонил Лукашенко с просьбой экстрадировать задержанных в Киев, напоминает "ФедералПресс". Глава Белоруссии дал "добро".
Ранее эксперт пояснил, какую выгоду Минск намерен получить от истории с задержанными россиянами.

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