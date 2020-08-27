СМИ: за лечение Навального придется заплатить немцам

Алексей Навальный. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com

В ФБК заявили, что над этим вопросом не задумывались

Ближайший соратник Алексея Навального Леонид Волков заявил, что ФБК не намерен объявлять открытый сбор средств на лечение своего лидера. Также он добавил, что не располагает информацией о том, что источником финансирования является правительство ФРГ.

Волков рассказал, что в настоящее время перед штабом Навального стоят другие приоритеты.

"Эти вопросы пока не обсуждались", – заявил он.

Еще один представитель блогера, пожелавший остаться анонимным, объяснил, что в сборе средств нет необходимости, так как лечение россиянина оплатит Берлин. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также отметил, что Москва не планирует брать на себя финансовые расходы в этом вопросе.

Известно, что транспортировку Навального оплатил фонд основателя "Вымпелкома" Дмитрия Зимина. Эту информацию подтвердил в "Фейсбуке" его сын.

По данным СМИ, знакомый с ситуацией по Навальному источник полагает, что частично лечение Навального в "Шарите" покрывает федеральный бюджет Германии. А другое лицо считает, что вопрос обсудят после окончания лечения при необходимости оплаты, сообщают "Открытые медиа".

Ранее "Утро.ру" сообщало, что российский МИД назвал обвинения в отравлении Навального оскорбительными для Кремля.