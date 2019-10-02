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СМИ: Яценюк может войти в состав нынешнего правительства Украины
02 октября 2019, 17:24 • 123 • Украина
Бывший украинский премьер-министр Арсений Яценюк может войти в состав нынешнего правительства Украины, став при этом первым вице-премьером.
РИА Новости
Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на источники в украинском кабмине.
Отмечается, что его кандидатуру на эту должность рассматривают в связи с тем, что он может помочь в проведении переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) по поводу открытия новой кредитной программы.
«Экс-премьер, который обладает большими связями на Западе, по мнению лоббистов его кандидатуры, может эти переговоры успешно финализировать», — пишет издание.
По словам источников, в пользу данного назначения выступают украинский бизнесмен Виктор Пинчук, а также глава МВД Украины Арсен Аваков.
В апреле 2016 года Верховная рада Украины уволила Арсения Яценюка с поста премьер-министра страны и назначила на эту должность Владимира Гройсмана.
В феврале 2018 года Яценюк сменил свой образ на более брутальный, отрастив бороду и усы. Как происходили перемены в имидже экс-премьера — в фотогалерее RT.
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