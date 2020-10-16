СМИ: Япония выразила России протест из-за Курил

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Токио отреагировали на появление главы ведомства в южной части островов

МИД Японии выразило протест из-за визита генерального прокурора РФ Игоря Краснова на юг Курильских островов. Как отмечает источник, Токио требует от России отказаться от поездки.

Согласно заявлению японской стороны, визит генпрокурора России Игоря Краснова несовместим с позицией Токио в вопросе принадлежности "Северных территорий" (так в Японии называют южную часть Курильских островов – прим. Ред), передает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что Краснов в ходе рабочей поездки на Дальний Восток поручил проверить качество связи на Курилах после многочисленных обращений местных жителей. Соответствующее поручение глава Генеральной прокуратуры передал своим подчиненным. Также генпрокурор распорядился о направлении запроса в Минкомсвязи из-за перебоев связи на островах. Как отмечает "Интерфакс", жители Курильских островов не могут пользоваться услугами сотовых операторов на должном уровне.

Ранее в Токио выразили возмущение после военных учений российской армии на территории Курильских островов. В конце сентября Минобороны провело маневры по противодесантной обороне с участием более 1,5 тыс. военнослужащих и 200 единиц техники.