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СМИ: Япония разрывается между Россией и США

25 мая 2020, 12:55  •  121 • Политика
Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/www.globallookpress.com
Стране восходящего солнца нужно сделать выбор, с кем ей более выгодно укреплять отношения
Токио оказался в сложнейшей ситуации, выйти из которой без потерь уже не сможет. На него давят одновременно Вашингтон и Москва. Отказавшись выполнить условия одной стороны, Япония получит угрозу с другой.
На 2020 г. запланированы переговоры премьер-министра Японии Синдзо Абэ с президентом США Дональдом Трампом. Анонсировано подписание соглашений, которые укрепят двустороннее политико-экономическое сотрудничество стран. Однако, по данным Sohu, японскую сторону вынуждают принять ряд не выгодных для нее обязательств. В частности, одно из требований американской стороны – отказ Токио от сотрудничества с Москвой в сфере энергетики.
Россию, конечно, такой поворот не устроит. Учитывая и так сложные отношения стран из-за спора по Курильским островам, Токио рискует остаться без экономических плюсов и мирного договора с Москвой. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прямо заявил, что обсуждать Курилы можно только после официального признания Японией итогов Второй мировой войны, что автоматически приведет к подтверждению суверенитета Москвы над спорными островами, передает "ПолитРоссия". После этого можно будет говорить о совместном освоении ресурсов Курил или даже ином решении территориального вопроса. Япония, возможно, и согласилась бы на это, но США союзнические отношения Москвы и Токио не нужны вообще.
Ранее японские дипломаты заявили о суверенитете Страны восходящего солнца над южными островами Курильской гряды. В Москве в ответ на это их жестко осадили.

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