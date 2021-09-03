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СМИ вынудили Пентагон по звонку высчитывать военных США в Сирии

03 сентября 2021, 07:15  •  82 • Политика
СМИ поставили Пентагон в неудобное положение, когда после слухов о сокращении американского военного присутствия в Сирии в военном ведомстве вынуждены были звонить, чтобы выяснить состав миссии США в республике.
Ранее в иранских СМИ появилась информация о том, что в Сирии якобы сокращается американский военный контингент. Якобы военные США оставили аж три военные базы в САР.
Однако в Пентагоне эти сообщения опровергли. Правда, для того, чтобы доподлинно сосчитать, сколько же солдат у них находится в Сирии и не являются ли публикации в иранских СМИ правдой, специалистам военного ведомства США пришлось делать звонок. Этот факт в министерстве подтвердили в беседе с журналистами.
Параметры нашей миссии в Сирии остаются прежними, - уточнил в интервью "РИА Новости" представитель Пентагона. - Мы сегодня утром звонили, чтобы в этом удостовериться.
Напомним, по последним данным, численность американского военного контингента в САР составляет порядка 900 солдат.

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